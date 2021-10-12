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Биография Вячеслава Володина

Биография Вячеслава Володина - РИА Новости, 12.10.2021

Биография Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Викторович Володин родился 4 февраля 1964 года в рабочем поселке Алексеевка Хвалынского района Саратовской... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:37

2021-10-12T13:37

2021-10-12T13:37

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Викторович Володин родился 4 февраля 1964 года в рабочем поселке Алексеевка Хвалынского района Саратовской области.В 1986 году окончил факультет организации и технологии ремонта машин Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М.И. Калинина (ныне – в составе Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова) по специальности "инженер-механик". В 1995 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, получив специальность "юрист". Профессор, доктор юридических наук (1996). В 1993-2000 годах работал в Поволжском кадровом центре (с 1995 года – Поволжская академия государственной службы): профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, проректор.В 2009-2010 годах был заведующим кафедрой государственного строительства факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.Избирался депутатом Саратовского городского и Саратовского областного Советов народных депутатов.С 1991 года – депутат, заместитель председателя Саратовской областной думы.С 1992 года – управляющий делами, заместитель главы администрации города Саратова.С 1996 года по 1999 год Вячеслав Володин занимал должность вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Саратовской области.В декабре 1999 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва. С сентября 2001 года – руководитель фракции "Отечество – Вся Россия" в Госдуме третьего созыва.В декабре 2003 года избран депутатом Государственной Думы четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 156 (Балаковский избирательный округ Саратовской области). В 2007 году переизбран в Госдуму.Был заместителем председателя Госдумы, первым заместителем руководителя фракции "Единая Россия".С апреля 2005 года по 2010 год – секретарь президиума генерального совета Всероссийской политической партии "Единая Россия".21 октября 2010 года указом президента РФ Вячеслав Володин был назначен заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства Российской Федерации. C 27 декабря 2011 года – первый заместитель руководителя администрации президента РФ.С 5 октября 2016 года по 12 октября 2021 года – председатель Государственной Думы седьмого созыва. 12 октября 2021 года Вячеслав Володин был избран председателем Государственной Думы восьмого созыва. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.Заслуженный юрист Российской Федерации (2009).Награжден орденом Дружбы (1997), орденом Почета (2003), орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени", (2006), медалью Анатолия Кони (2009), медалью Примакова (2018). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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политика, справки, вячеслав володин, госдума рф, выборы в государственную думу, россия