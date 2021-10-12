https://ria.ru/20211012/gosduma-1754168081.html
Спикером Госдумы восьмого созыва избрали Володина
Спикером Госдумы восьмого созыва избрали Володина - РИА Новости, 12.10.2021
Спикером Госдумы восьмого созыва избрали Володина
Спикером Госдумы восьмого созыва избрали Вячеслава Володина, который и ранее возглавлял нижнюю палату российского парламента. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:08
2021-10-12T12:08
2021-10-12T13:34
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Спикером Госдумы восьмого созыва избрали Вячеслава Володина, который и ранее возглавлял нижнюю палату российского парламента.Его выдвинула занимающая большинство фракция "Единая Россия". Кандидатуру поддержали 360 депутатов.Голосование проходило на альтернативной основе: коммунисты предложили Дмитрия Новикова, которого выбрал 61 депутат. Всего участвовали 421 парламентарий.Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ).Заместителями председателя от ЕР утвердили Анну Кузнецову, Ирину Яровую, Петра Толстого, Алексея Гордеева, Сергея Неверова и Шолбана Кара-оола, от ЛДПР — Бориса Чернышова, от "Новых людей" — Владислава Даванкова, от "Справедливой России – За правду" — Александра Бабакова.Перед избранием Володин в своем выступлении определил пять принципов работы палаты. Он призвал в первую очередь руководствоваться достижением национальных целей, эффективно подходить к реализации новых конституционных полномочий парламента, увеличить количество законов прямого действия, развивать диалог с гражданским обществом и повысить ответственность депутатов перед избирателями.Выборы в Госдуму состоялись с 17 по 19 сентября. Голосование проходило по партийным спискам и одномандатным округам. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия Роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.
https://ria.ru/20211012/tereshkova-1754141248.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф
12:08 12.10.2021 (обновлено: 13:34 12.10.2021)
Спикером Госдумы восьмого созыва избрали Володина
Вячеслава Володина переизбрали на должность спикера Государственной думы
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Спикером Госдумы
восьмого созыва избрали Вячеслава Володина
, который и ранее возглавлял нижнюю палату российского парламента.
Его выдвинула занимающая большинство фракция "Единая Россия
".
Кандидатуру поддержали 360 депутатов.
Голосование проходило на альтернативной основе: коммунисты предложили Дмитрия Новикова, которого выбрал 61 депутат. Всего участвовали 421 парламентарий.
Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ).
Заместителями председателя от ЕР утвердили Анну Кузнецову, Ирину Яровую, Петра Толстого, Алексея Гордеева, Сергея Неверова и Шолбана Кара-оола, от ЛДПР — Бориса Чернышова, от "Новых людей" — Владислава Даванкова, от "Справедливой России – За правду" — Александра Бабакова.
Перед избранием Володин в своем выступлении определил пять принципов работы палаты. Он призвал в первую очередь руководствоваться достижением национальных целей, эффективно подходить к реализации новых конституционных полномочий парламента, увеличить количество законов прямого действия, развивать диалог с гражданским обществом и повысить ответственность депутатов перед избирателями.
Выборы в Госдуму состоялись с 17 по 19 сентября. Голосование проходило по партийным спискам и одномандатным округам. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР
— 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия Роста
— по одному, самовыдвиженцы — пять.