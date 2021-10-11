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Религия
https://ria.ru/20211011/lidery-1754075406.html
Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Москве
Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Москве - РИА Новости, 11.10.2021
Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, католикос всех армян Гарегин II и председатель управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T17:58
2021-10-11T17:58
религия
армения
азербайджан
москва
гарегин ii
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, католикос всех армян Гарегин II и председатель управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в октябре проведут переговоры в Москве, рассказали РИА Новости представители конфессий.Ранее патриарх Кирилл заявил, что переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана уже принесли результат и снизили градус противостояния в Нагорном Карабахе. Он неоднократно отмечал, что Русская православная церковь (РПЦ) готова участвовать в миротворческом процессе."В Москве трехсторонняя встреча религиозных лидеров Азербайджана, Армении и РФ пройдет 12 и 13 октября", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ). Секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл, католикос Гарегин II и Аллахшукюр Пашазаде встретятся 13 октября в патриаршей и синодальной резиденции - Даниловом монастыре.Гарегин II заявлял ранее, что в духе трехсторонних встреч с патриархом Кириллом рассчитывает на участие Пашазаде в решении вопроса возвращения на родину лиц, попавших в плен в ходе эскалации конфликта в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210606/kolkhoz-1734885467.html
https://ria.ru/20210530/karabakh-1733310243.html
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армения, азербайджан, москва, гарегин ii
17:58 11.10.2021
 

Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча патриарха Кирилла с духовными лидерами Армении и Азербайджана. 8 сентября 2017
Встреча патриарха Кирилла с духовными лидерами Армении и Азербайджана. 8 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, католикос всех армян Гарегин II и председатель управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в октябре проведут переговоры в Москве, рассказали РИА Новости представители конфессий.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана уже принесли результат и снизили градус противостояния в Нагорном Карабахе. Он неоднократно отмечал, что Русская православная церковь (РПЦ) готова участвовать в миротворческом процессе.
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"В Москве трехсторонняя встреча религиозных лидеров Азербайджана, Армении и РФ пройдет 12 и 13 октября", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ). Секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл, католикос Гарегин II и Аллахшукюр Пашазаде встретятся 13 октября в патриаршей и синодальной резиденции - Даниловом монастыре.
Гарегин II заявлял ранее, что в духе трехсторонних встреч с патриархом Кириллом рассчитывает на участие Пашазаде в решении вопроса возвращения на родину лиц, попавших в плен в ходе эскалации конфликта в Карабахе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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РелигияАрменияАзербайджанМоскваГарегин II
 
 
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