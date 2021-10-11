Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча патриарха Кирилла с духовными лидерами Армении и Азербайджана. 8 сентября 2017
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, католикос всех армян Гарегин II и председатель управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в октябре проведут переговоры в Москве, рассказали РИА Новости представители конфессий.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана уже принесли результат и снизили градус противостояния в Нагорном Карабахе. Он неоднократно отмечал, что Русская православная церковь (РПЦ) готова участвовать в миротворческом процессе.
"В Москве трехсторонняя встреча религиозных лидеров Азербайджана, Армении и РФ пройдет 12 и 13 октября", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ). Секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл, католикос Гарегин II и Аллахшукюр Пашазаде встретятся 13 октября в патриаршей и синодальной резиденции - Даниловом монастыре.
Гарегин II заявлял ранее, что в духе трехсторонних встреч с патриархом Кириллом рассчитывает на участие Пашазаде в решении вопроса возвращения на родину лиц, попавших в плен в ходе эскалации конфликта в Карабахе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.