https://ria.ru/20211011/lidery-1754075406.html

Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Москве

Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Москве - РИА Новости, 11.10.2021

Духовные лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, католикос всех армян Гарегин II и председатель управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T17:58

2021-10-11T17:58

2021-10-11T17:58

религия

армения

азербайджан

москва

гарегин ii

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, католикос всех армян Гарегин II и председатель управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в октябре проведут переговоры в Москве, рассказали РИА Новости представители конфессий.Ранее патриарх Кирилл заявил, что переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана уже принесли результат и снизили градус противостояния в Нагорном Карабахе. Он неоднократно отмечал, что Русская православная церковь (РПЦ) готова участвовать в миротворческом процессе."В Москве трехсторонняя встреча религиозных лидеров Азербайджана, Армении и РФ пройдет 12 и 13 октября", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ). Секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл, католикос Гарегин II и Аллахшукюр Пашазаде встретятся 13 октября в патриаршей и синодальной резиденции - Даниловом монастыре.Гарегин II заявлял ранее, что в духе трехсторонних встреч с патриархом Кириллом рассчитывает на участие Пашазаде в решении вопроса возвращения на родину лиц, попавших в плен в ходе эскалации конфликта в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210606/kolkhoz-1734885467.html

https://ria.ru/20210530/karabakh-1733310243.html

армения

азербайджан

москва

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армения, азербайджан, москва, гарегин ii