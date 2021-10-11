Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211011/eksport-1753986620.html
Ленобласть вошла в ТОП-3 регионов СЗФО по объемам ННЭ
Ленобласть вошла в ТОП-3 регионов СЗФО по объемам ННЭ - РИА Новости, 11.10.2021
Ленобласть вошла в ТОП-3 регионов СЗФО по объемам ННЭ
Ленинградская область вошла в тройку регионов–лидеров Северо-Запада по объемам несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ); за семь месяцев этого года... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T12:20
2021-10-11T12:20
ленинградская область
экономика
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93997/16/939971620_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a9bf018723ae631b057c6eaa84598e28.jpg
С.– ПEТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку регионов–лидеров Северо-Запада по объемам несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ); за семь месяцев этого года показатели этой категория экспорта в регионе выросли по сравнению с прошлым годом на 46,5% и составили в денежном выражении 2,18 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, самыми экспортируемыми товарами ННЭ из Ленинградской области стали производимые на химических предприятиях удобрения и аммиак, а также пиломатериалы, шины и табак."Крупнейшим импортером за семь месяцев 2021 года стала Эстония, также продукция ННЭ из 47 региона с начала года поставлялась в Казахстан, Финляндию, Белоруссию, Нидерланды и другие страны", — отметил в пресс-службе.В целом, согласно данным "Российского экспортного центра", несырьевой неэнергетический экспорт из регионов Северо-Западного федерального округа за семь месяцев 2021 года вырос на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Задача по увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом президента России Владимира Путина, отражена в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" и реализуется в Ленинградской области в рамках региональных проектов "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" и "Промышленный экспорт", – напомнили в пресс–службе.
https://ria.ru/20211005/zerno-1753220655.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93997/16/939971620_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_7bdee76bed7d96c3f2947508a70f8f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, ленинградская область
12:20 11.10.2021
 

Ленобласть вошла в ТОП-3 регионов СЗФО по объемам ННЭ

© Fotolia / Ieva GenevicieneДоллары, архивное фото
Доллары, архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Fotolia / Ieva Geneviciene
Читать ria.ru в
С.– ПEТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку регионов–лидеров Северо-Запада по объемам несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ); за семь месяцев этого года показатели этой категория экспорта в регионе выросли по сравнению с прошлым годом на 46,5% и составили в денежном выражении 2,18 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, самыми экспортируемыми товарами ННЭ из Ленинградской области стали производимые на химических предприятиях удобрения и аммиак, а также пиломатериалы, шины и табак.
"Крупнейшим импортером за семь месяцев 2021 года стала Эстония, также продукция ННЭ из 47 региона с начала года поставлялась в Казахстан, Финляндию, Белоруссию, Нидерланды и другие страны", — отметил в пресс-службе.
В целом, согласно данным "Российского экспортного центра", несырьевой неэнергетический экспорт из регионов Северо-Западного федерального округа за семь месяцев 2021 года вырос на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Задача по увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом президента России Владимира Путина, отражена в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" и реализуется в Ленинградской области в рамках региональных проектов "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" и "Промышленный экспорт", – напомнили в пресс–службе.
Уборка урожая зерновых в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 17:34Ленинградская область
В Ленобласти собрали более 140 тысяч тонн зерна
 
Ленинградская областьЭкономикаЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04Под Новосибирском обнаружили подпольную нарколабораторию
13:04В Кремле рассказали о запланированных встречах с Нуланд
13:03В Кремле ответили на статью Sun о "краже" Россией формулы вакцины
13:03Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
13:02В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от COVID-19
13:02В Кремле оценили идею введения штрафов за отказ от вакцинации
13:02В Кремле прокомментировали статью Медведева об Украине
12:57В Совфеде осудили призыв ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
12:53Временно исполняющим полномочия главы Королева стал Игорь Трифонов
12:52В Совфеде ответили на публикацию Sun о "краже" Россией формулы вакцины
12:52В Новгородской области зафиксировали рост числа пациентов с COVID-19
12:50В Раде назвали статью Медведева об Украине резкой
12:47В ЕЕК прокомментировали новый план Евросоюза по борьбе с антисемитизмом
12:44Правительство утвердило концепцию по беспилотному транспорту
12:43На Урале ребенок погиб в ДТП на питбайке
12:40Правительство расширит финансирование программы субсидий авиаперевозок
12:37В России упростили подключение дачных участков к электросетям
12:37Запад навязал Боснии высокого представителя, заявил член президиума БиГ
12:33Единственный в Таганроге ковидный госпиталь оказался заполнен больными
12:31Союз пивоваров не исключил подорожание пива в России
Лента новостейМолния