Ленобласть вошла в ТОП-3 регионов СЗФО по объемам ННЭ
С.– ПEТЕРБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку регионов–лидеров Северо-Запада по объемам несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ); за семь месяцев этого года показатели этой категория экспорта в регионе выросли по сравнению с прошлым годом на 46,5% и составили в денежном выражении 2,18 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, самыми экспортируемыми товарами ННЭ из Ленинградской области стали производимые на химических предприятиях удобрения и аммиак, а также пиломатериалы, шины и табак.
"Крупнейшим импортером за семь месяцев 2021 года стала Эстония, также продукция ННЭ из 47 региона с начала года поставлялась в Казахстан, Финляндию, Белоруссию, Нидерланды и другие страны", — отметил в пресс-службе.
В целом, согласно данным "Российского экспортного центра", несырьевой неэнергетический экспорт из регионов Северо-Западного федерального округа за семь месяцев 2021 года вырос на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Задача по увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом президента России Владимира Путина, отражена в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" и реализуется в Ленинградской области в рамках региональных проектов "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта" и "Промышленный экспорт", – напомнили в пресс–службе.
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