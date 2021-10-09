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Всемирный день хосписной и паллиативной помощи

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи - РИА Новости, 09.10.2021

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) отмечается во вторую субботу октября. В 2021 году этот день приходится на РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T06:06

2021-10-09T06:06

2021-10-09T06:06

в мире

справки

воз

всемирный день хосписной и паллиативной помощи

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Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) отмечается во вторую субботу октября. В 2021 году этот день приходится на 9 октября.Инициатором его проведения является Всемирный альянс паллиативной помощи (The Worldwide Palliative Care Alliance, WPCA) – международная неправительственная организация, специализирующая на развитии хосписной и паллиативной помощи в мире. В альянс входят национальные и региональные организации из 100 стран. https://www.thewhpca.org/В 2021 году тема Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи звучит так: "Не оставить никого позади – равенство в доступе к паллиативной помощи" (Leave no-one behind – equity in access to palliative care). Всемирный альянс паллиативной помощи отмечает, поскольку мир до сих пор охвачен пандемией COVID-19, паллиативная помощь стала еще более важна. Альянс призывает политиков обеспечить доступность услуг паллиативной помощи. По мнению альянса, паллиативная помощь должна быть включена в планы и бюджеты стран для ее финансирования. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), паллиативная помощь является подходом, который улучшает качество жизни пациентов (взрослых и детей) и их семей, сталкивающихся с проблемами, сопутствующими опасным для жизни заболеваниям. Она предотвращает и облегчает страдания в результате раннего диагностирования, правильной оценки и лечения боли и решения других проблем, будь то физических, психосоциальных или духовных.Согласно данным ВОЗ, ежегодно в паллиативной медицинской помощи нуждаются 40 миллионов человек, 78% из которых проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Во всем мире паллиативную медицинскую помощь получают сегодня лишь около 14% нуждающихся людей. По информации Всемирного альянса паллиативной помощи, ежегодно в мире нуждаются в паллиативной помощи 57 миллионов человек, в том числе 25 миллионов в конце жизни.Паллиативная медицинская помощь необходима при многих заболеваниях. Большинство нуждающихся в ней взрослых страдают такими хроническими заболеваниями, как сердечно-сосудистые (38,5%), рак (34%), хронические респираторные заболевания (10,3%), СПИД (5,7%) и диабет (4,6%).Паллиативная медицинская помощь может потребоваться при многих других нарушениях, в том числе почечной недостаточности, хронических заболеваниях печени, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, ревматоидном артрите, неврологических заболеваниях, деменции, врожденных нарушениях и туберкулезе с лекарственной устойчивостью.Паллиативная медицинская помощь особенно эффективна, когда к ней обращаются на раннем этапе болезни. Ее раннее оказание не только улучшает качество жизни пациентов, но и сокращает ненужную госпитализацию и использование медицинских служб.По данным обследования ВОЗ в отношении неинфекционных заболеваний, проведенного среди 194 государств-членов в 2019 году, финансирование паллиативной помощи было доступно в 68% стран, а охват половины нуждающихся в ней пациентов удалось обеспечить лишь в 40% стран.В Российской Федерации первые системные попытки по организации паллиативной и хосписной помощи были предприняты в 1991 году, когда приказом Минздрава РСФСР от 1 февраля 1991 года было предписано создание сети домов сестринского ухода и хосписов, отделений сестринского ухода в многопрофильных и специализированных больницах. Затем в соответствии с приказом Минздрава РФ от 31 июля 1991 года в составе Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена был организован научно-методический центр лечения хронического болевого синдрома у онкологических больных. Императивным импульсом к дальнейшему развитию стало введение Федеральным законом от 21 ноября 2011 года "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" нового вида медицинской помощи – "паллиативная медицинская помощь". Паллиативная медицинская помощь, оказываемая как взрослым, так и детям, в соответствии с законом "представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания".Закон подразделяет паллиативную медицинскую помощь на паллиативную первичную медицинскую помощь (в том числе доврачебную и врачебную) и паллиативную специализированную медицинскую помощь.Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки), мер психологической поддержки и духовной помощи.При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. Перечень таких медицинских изделий утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В случае, если человек находится без сознания и рядом с ним нет родственников или законных представителей, то решение об оказании ему паллиативной помощи могут принять сами врачи – на врачебной комиссии, консилиуме или даже непосредственно лечащий (дежурный) врач. 1 июля 2019 года Минздрав и Минтруд разработали и утвердили Положение об организации паллиативной помощи. Согласно документу, пациенты получают государственную гарантию ряда своих прав и ускоренного получения полагающихся им социальных услуг – нуждающиеся в паллиативной помощи могут в кратчайшие сроки оформить инвалидность. Кроме того, паллиативные больные должны быть бесплатно обеспечены необходимыми медицинскими изделиями для использования в домашних условиях. Положение вводит принципиально новые понятия дневного стационара паллиативной помощи для взрослых и детей и респираторного центра для взрослых пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке. В июле 2020 года была утверждена дорожная карта (план мероприятий) по повышению качества и доступности паллиативной помощи. Дорожная карта, рассчитанная до 2024 года, позволит улучшить качество жизни нуждающихся в паллиативной помощи. В частности, документ расширил номенклатуру лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, используемых при лечении болевого синдрома у взрослых и детей. Дорожная карта предусматривает развитие отдельных направлений оказания паллиативной медицинской помощи – в перинатальном и неонатальном периодах, в детском возрасте, гражданам без регистрации по месту пребывания, иностранным гражданам, гражданам во время отбывания наказания в местах лишения свободы и др. Документ также включает развитие инфраструктуры для оказания паллиативной медицинской помощи и обучение медицинских работников, медицинских психологов, специалистов по социальной работе и социальных работников. Дорожная карта предусматривает оказание паллиативной помощи 60% нуждающимся в 2020 году, 90% – в 2024 году. По данным ВОЗ, Россия вышла на четвертый уровень доступности паллиативной помощи, что соответствует уровню развитых стран.По состоянию на декабрь 2020 года, в России нуждаются в паллиативной помощи более 1,2 миллиона человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, воз, всемирный день хосписной и паллиативной помощи