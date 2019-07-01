В России утвердили правила организации паллиативной помощи

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минздрав и Минтруд разработали и утвердили положение об организации паллиативной помощи, что должно поднять ее на качественно иной уровень, сообщает министерство здравоохранения России.

"Минздравом России и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработано и утверждено Положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья",- говорится в сообщении.

Документ определяет, как должна быть организована социальная поддержка паллиативных пациентов, теперь все вопросы социальной поддержки пациентов и их семей будут решаться на качественно ином уровне, отметили в министерстве.

Согласно новому документу, пациенты получают государственную гарантию ряда своих прав и ускоренного получения полагающихся им социальных услуг. Например, как только пациент признается нуждающимся в паллиативной помощи, он может в кратчайшие сроки оформить инвалидность, если для этого имеются показания, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, паллиативным больным теперь положено бесплатное обеспечение необходимыми медицинскими изделиями для использования в домашних условиях, добавили в ведомстве.