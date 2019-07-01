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РИА Новости

В России утвердили правила организации паллиативной помощи

00:51
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© РИА Новости / Сергей МамонтовВ одном из центров паллиативной помощи детям. Архивное фото
В одном из центров паллиативной помощи детям. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минздрав и Минтруд разработали и утвердили положение об организации паллиативной помощи, что должно поднять ее на качественно иной уровень, сообщает министерство здравоохранения России.
"Минздравом России и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработано и утверждено Положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья",- говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
27 июня, 16:53
Голикова рассказала о производстве лекарств для паллиативной помощи
Документ определяет, как должна быть организована социальная поддержка паллиативных пациентов, теперь все вопросы социальной поддержки пациентов и их семей будут решаться на качественно ином уровне, отметили в министерстве.
Согласно новому документу, пациенты получают государственную гарантию ряда своих прав и ускоренного получения полагающихся им социальных услуг. Например, как только пациент признается нуждающимся в паллиативной помощи, он может в кратчайшие сроки оформить инвалидность, если для этого имеются показания, пояснили в пресс-службе.
Кроме того, паллиативным больным теперь положено бесплатное обеспечение необходимыми медицинскими изделиями для использования в домашних условиях, добавили в ведомстве.
Положение вводит принципиально новые понятия дневного стационара паллиативной помощи для взрослых и детей и респираторного центра для взрослых пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
15 апреля, 15:54
Медведев внес изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи
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Министерство труда и социальной защиты РФМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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