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В России более 1,2 миллиона человек нуждаются в паллиативной помощи
В России более 1,2 миллиона человек нуждаются в паллиативной помощи
Более 1,2 миллиона человек в России нуждаются в паллиативной помощи, завершена работа над "дорожной картой", которая повысит качество их жизни, заявила... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:56
2020-12-30T11:56
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 1,2 миллиона человек в России нуждаются в паллиативной помощи, завершена работа над "дорожной картой", которая повысит качество их жизни, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она напомнила, что была завершена работа над планом мероприятий по повышению качества и доступности паллиативной помощи до 2024 года."Дорожная карта" направлена на повышение качества жизни более 1,2 миллиона пациентов, нуждающихся в оказании такой помощи", - отметила Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.По ее словам, "дорожная карта" также позволит повысить доступность помощи и лекарств, ускорить разработку новых препаратов, которые применяются при лечении болевого синдрома.
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова

В России более 1,2 миллиона человек нуждаются в паллиативной помощи

11:56 30.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидВ Орловской области планируется открыть новый хоспис
В Орловской области планируется открыть новый хоспис - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 1,2 миллиона человек в России нуждаются в паллиативной помощи, завершена работа над "дорожной картой", которая повысит качество их жизни, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она напомнила, что была завершена работа над планом мероприятий по повышению качества и доступности паллиативной помощи до 2024 года.
"Дорожная карта" направлена на повышение качества жизни более 1,2 миллиона пациентов, нуждающихся в оказании такой помощи", - отметила Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
По ее словам, "дорожная карта" также позволит повысить доступность помощи и лекарств, ускорить разработку новых препаратов, которые применяются при лечении болевого синдрома.
Функциональные кровати в отделении паллиативной помощи - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 19:09
В регионы направят более 11 миллиардов рублей на паллиативную помощь
 
РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
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