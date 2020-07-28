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Голикова подписала дорожную карту повышения качества паллиативной помощи
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подписала дорожную карту повышения качества и доступности паллиативной помощи на заседании совета по вопросам попечительства в... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T17:54
здоровье - общество
татьяна голикова
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова подписала дорожную карту повышения качества паллиативной помощи

17:54 28.07.2020
380
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подписала дорожную карту повышения качества и доступности паллиативной помощи на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Я правильно понимаю, что вот этот план мероприятий - дорожная карта повышения качества и доступности паллиативной помощи до 2024 года, о котором вы упоминали в сообщении, он всеми согласован, и я могу его в принципе подписать?.. Сейчас я его и подпишу", - сказала Голикова.
"Считайте, что он утвержден 28 июля сего года на заседании совета", - добавила вице-премьер.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
8 мая, 08:20
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Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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