Голикова подписала дорожную карту повышения качества паллиативной помощи

"Я правильно понимаю, что вот этот план мероприятий - дорожная карта повышения качества и доступности паллиативной помощи до 2024 года, о котором вы упоминали в сообщении, он всеми согласован, и я могу его в принципе подписать?.. Сейчас я его и подпишу", - сказала Голикова.