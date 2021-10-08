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Декабрист: эксперт раскрыл секреты ухода за тропическим цветком
Декабрист цветок: уход в домашних условиях, размножение и пересадка
Декабрист: эксперт раскрыл секреты ухода за тропическим цветком
Декабрист — это цветущий кактус, хотя и вместо колючек у него плоские листья. Называется он так из-за своей способности радовать яркими цветами зимой,... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T16:26
2021-10-08T16:26
цветы
растения
растениеводство
кактус
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Декабрист — это цветущий кактус, хотя и вместо колючек у него плоские листья. Называется он так из-за своей способности радовать яркими цветами зимой, преимущественно в декабре. При правильном уходе в домашних условиях этот процесс может происходить и несколько раз в год. Об особенностях выращивания, пересадки и размножения этого тропического растения - в материале РИА Новости.Описание цветкаДекабрист, или рождественник, или шлюмбергера — это все названия зигокактуса, который был завезён в Россию из тропических лесов и теперь произрастает в цветочных горшках на подоконниках. От своих сородичей он отличается отсутствием колючек, любовью к высокой влажности и непереносимостью солнца.В природе это необычное растение обитает на деревьях. Свешивающиеся со стволов 30-40-сантиметровые зеленые плоские стебли заканчиваются многоярусными яркими цветками с длинными тычинками. Слабая корневая система растения компенсируется тем, что оно способно забирать влагу из воздуха. Это помогает ему выживать при неблагоприятной погоде.ВидыСелекционеры вывели немало видов декабриста, еще больше есть гибридных сортов. Они в основном различаются размером и оттенком цветков.Один из распространенных — русселиана. Это ветвистое растение с пышным цветением. Побеги могут достигать метра в длину. Его цветы похожи на большие колокольчики розовых и красных оттенков. Усеченные бутоны у сорта могут быть сиреневого и белого цвета, а сама зелень — светлее, чем обычно.Разновидность бакли отличается размером. Куст с длинными толстыми побегами и крупными цветами (более 10 сантиметров в высоту) может достигать 40 сантиметровДостоинстваОсновное достоинство декабриста — цветение в зимний период. При правильном уходе он будет радовать владельца большим числом ярких цветов.К преимуществам комнатного растения также можно отнести достаточно несложные условия содержания и размножения в домашних условиях.НедостаткиГлавный недостаток декабриста — подверженность грибковым заболеваниям, которые способны за короткое время погубить растение.ЦветениеДекабрист начинает цвести в конце ноября — начале декабря и радует своим видом несколько месяцев. В это время появляются и распускаются бутоны.Не рекомендуется при цветении менять месторасположение декабриста и даже разворачивать его. Это может нарушить процесс, и растение скинет нераскрывшиеся бутоны.ОсвещениеДекабристу противопоказаны прямые солнечные лучи. Но это не значит, что его нужно оставлять в темноте. Для полноценного развития подойдет рассеянное освещение. Размещать горшок лучше на северной или восточной стороне. Летом можно поставить растение на балкон, лоджию или увезти на дачу. Но и там стоит обеспечить декабристу тень.ЗемляПочва для декабриста должна быть рыхлой и хорошо пропускать воду и воздух. Опытные цветоводы используют для него грунт для комнатных растений и крупнозернистый песок в равных пропорциях, а также торф. В качестве полезной подкормки в горшок добавляют древесный уголь. На дно также следует положить слой дренажа.Влажность и температураБлагодаря своему тропическому происхождению декабрист любит повышенную влажность. Из-за этого горшок с растением иногда ставят на кухню или в ванную.Соблюдать водный баланс поможет увлажнитель воздуха, установленный неподалеку. Компенсировать недостаток влаги можно и регулярным опрыскиванием декабриста.В отличие от других кактусов шлюмбергера не любит жару. Комфортная температура для полноценного развития - от 15 до 25 градусов. Перед периодом цветения рекомендуется её еще снизить до 13-15 градусов. Но и допускать переохлаждения цветка не стоит. От длительных низких температур он может погибнуть.УходДекабрист не очень сложен в уходе. Главное для его развития и регулярного цветения — соблюдать определенные рекомендации:Обычно декабрист проходит период активного роста и развития — вегетации — с начала весны до сентября. В октябре растение начинает подготовку к цветению. В это время лучше выбрать самое удобное место для горшка, откуда его нельзя будет передвигать, а также можно обеспечить темноту в течение минимум 10 часов в сутки. С ноября по январь декабрист может цвести. В конце зимы он завершает этот процесс и готовится к следующему периоду вегетации.ПоливПоливать декабрист необходимо так же как и другие лиственные растения. Для этого следует брать воду комнатной температуры, отстоянную несколько дней. Особенно важен обильный полив в период появления цветков. В другие - важно не допускать пересушивания почвы. Главное - соблюдать меру. Перелив грозит процессом гниения в грунте и повреждением корневой системы.ПодкормкаС началом вегетативного периода декабрист следует подкармливать. В специализированных магазинах можно найти удобрения, предназначенные для таких растений. Но можно использовать и, например, универсальные средства для кактусов. Подкармливают декабрист 1-2 раза в месяц весной и летом. В другое время в удобрениях он не нуждается.ОбрезкаОбрезать декабрист специалисты рекомендуют летом — в июне-июле. При этом именно резать не нужно. Часть побега аккуратно откручивают. Этот процесс позволяет придать растению красивую форму и укоротить разросшиеся побеги, а также способствует обильному цветению.Такая обработка не требуется молодым растениям. У них достаточно удалять увядшие бутоны и побеги.РазмножениеРазмножается декабрист черенкованием. От побега откручивают несколько звеньев и подсушивают 2—3 дня. После этого их высаживают в ящик для рассады или небольшие емкости. Для создания парникового эффекта рассаду накрывают полиэтиленом или стеклянными банками.Отростки нужно хранить при температуре не ниже 15 и не выше 20 градусов вдали от прямых солнечных лучей. Раз в сутки нужно проветривать рассаду и следить, чтобы земля была влажной. При правильном уходе отростки быстро приживаются и пускают корни. Окрепшие растения можно пересаживать в отдельные горшки.ПересадкаПересаживать декабрист можно только после периода цветения — в начале весны. Взрослым растениям это требуется не чаще чем один раз в четыре года. Молодым можно проводить процедуру ежегодно, меняя горшок на более просторный.ЗаболеванияБольше всего декабрист подвержен грибковым заболеваниям. Такие болезни как фитофтороз, фузариоз и фитиум, вызванные патогенными организмами, поражают корневую систему. В этом случае, несмотря на уход, растение начинает вянуть, теряет яркий цвет, сегменты отпадают сами собой.Важно заметить негативные изменения на ранней стадии и немедленно начинать лечение. В специализированных магазинах можно приобрести препараты — фунгициды, которые эффективно борются с грибками.Предотвратить появление болезней поможет умеренное увлажнение почвы, удобрение по графику, замена грунта при необходимости.При серьезных поражениях, если лечение не дает эффекта, от зараженного растения лучше избавиться, чтобы болезнь не перекинулась на другие цветы.ВредителиДосаждают декабристу и вредители. Если на листьях появился рыжий налет, а потом они начали опадать, значит, в горшке поселился паутинный клещ. Эти паразиты заводятся при дефиците влажности воздуха. Избавиться от них можно специализированными препаратами "Актеллик", "Вертимек", "Неорон", "Актофит" и "Фитоверм".Еще один вредитель — щитовка — в короткий срок лишает декабрист жизненных сил. Он начинает очень быстро желтеть, сохнуть и терять листья. Это может происходить и при достаточном поливе и увлажнении. Бороться с щитовкой можно инсектицидами, например, препаратами "Танрек" и "Карбофос".Почему не цвететЕсли исключить заболевания декабриста и наличие вредителей, то основной причиной отсутствия цветения является неправильный уход. Проблемы могут быть по нескольким причинам:Также важна правильная подготовка. В первую очередь, у растения должен быть период покоя. С октября по ноябрь нужно перенести декабрист в прохладное затемненное место, не удобрять и не поливать его.В декабре растение нужно вернуть в отапливаемое помещение и постепенно восстанавливать привычный режим полива. Также нужно регулярно поворачивать его к свету разными сторонами.После образования первых бутонов растение нельзя трогать или переставлять. Иначе нераспустившиеся цветки могут опадать. В это время важно следить за влажностью грунта. Также нельзя допускать резких перепадов температуры воздуха. Но при этом в прохладном помещении (15-16 градусов) декабрист цветет лучше и дольше.Почему вялые листьяЛистья декабриста могут вянуть из-за неправильного ухода.Например, если у растения от переохлаждения или перегрева на солнце стали гибнуть корни, то он отреагирует мягкими жухлыми листьями. Также повредить корни можно неправильными дозами подкормки.В этом случае может помочь пересадка. При этом важно удалить подгнившие корни и подсушить сохранившиеся. После этого нужно высадить декабрист в новый грунт.Если корневая система погибла, то спасти растение уже не получится. Но можно из здоровых отростков вырастить новое.Почему краснеют листьяИзменения цвета листьев декабриста чаще всего связано с неправильным освещением. При слишком ярком солнце и попадании прямых лучей, растение начинает окрашиваться в бурые и фиолетовые оттенки.Но краснеть листья могут и естественным путем — в период появления новых отростков. Концы свежих сегментов первоначально имеют красноватый оттенок, но в процессе роста меняют цвет на привычный.Суеверия и приметыДекабрист преследуют различные суеверия и приметы.Самое распространенное и страшное, что погибшее растение является предвестником смерти в доме. Говорят, что заболевший декабрист свидетельствует о наличии в окружении плохого человека, несущего угрозу, или наведении порчи. Также он считается "мужегоном". Якобы это растение обрекает на одиночество женщин или мешает им быть счастливыми в отношениях.В противовес этим суевериям декабрист считается борцом с негативной энергетикой. По мнению астрологов, он способен фильтровать эмоции и гасить конфликты в семье.Множество народных примет связано с периодом цветения растения. Так, по количеству распустившихся бутонов определяли финансовое благополучие семьи на грядущий год. Появившиеся осенью цветы означали свадьбу. А вот весной, наоборот, — финансовые затруднения или потерю работы.Интересные фактыДекабрист — долгожитель. Он может расти и регулярно цвести на протяжении 25 лет. Также он любит “спать” ночью. Ему обязательно требуется период отдыха от света.Растение также очищает воздух от вредных веществ и ионизирует его. Он редко вызывает аллергию. Единственные, кому стоит с осторожностью подходить к выбору этого растения — астматики. Он может усиливать приступы затрудненного дыханияГде купитьКупить декабрист можно практически в любом цветочном отделе и даже заказать через интернет. Но дистанционный способ покупки ненадежен.Перед приобретением нужно внимательно осмотреть растение, чтобы выявить возможные признаки заболевания. О качестве декабриста расскажут и листья: они должны быть зеленые, упругие и не опадать при прикосновении. Важно также убедиться, что грунт чистый, увлажненный и без запаха гнили.Пересаживать декабрист сразу после покупки не стоит. Лучше дать ему время адаптироваться. При хорошем уходе это необычное растение станет ярким украшением дома, особенно в зимний период.
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цветы, растения, растениеводство, кактус
16:26 08.10.2021
 

Декабрист: эксперт раскрыл секреты ухода за тропическим цветком

© Depositphotos / bozhena.melnykДекабрист
Декабрист - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Depositphotos / bozhena.melnyk
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Декабрист — это цветущий кактус, хотя и вместо колючек у него плоские листья. Называется он так из-за своей способности радовать яркими цветами зимой, преимущественно в декабре. При правильном уходе в домашних условиях этот процесс может происходить и несколько раз в год. Об особенностях выращивания, пересадки и размножения этого тропического растения - в материале РИА Новости.

Описание цветка

Декабрист, или рождественник, или шлюмбергера — это все названия зигокактуса, который был завезён в Россию из тропических лесов и теперь произрастает в цветочных горшках на подоконниках. От своих сородичей он отличается отсутствием колючек, любовью к высокой влажности и непереносимостью солнца.
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Руководитель сообщества "Комнатное цветоводство" во Вконтакте Анна Гридина рассказала РИА Новости: "Растение шлюмбергера очень популярно как среди новичков (считается, что оно есть у каждой бабушки), так и среди опытных цветоводов. Декабрист — это народное название и связано со временем цветения этого растения. Сейчас появились различные сорта, которые поражают своей красотой".

Виды

Селекционеры вывели немало видов декабриста, еще больше есть гибридных сортов. Они в основном различаются размером и оттенком цветков.
© Depositphotos / mgequivalentsДекабрист
Декабрист - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Depositphotos / mgequivalents
Декабрист
Один из распространенных — русселиана. Это ветвистое растение с пышным цветением. Побеги могут достигать метра в длину. Его цветы похожи на большие колокольчики розовых и красных оттенков. Усеченные бутоны у сорта могут быть сиреневого и белого цвета, а сама зелень — светлее, чем обычно.
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Достоинства

Основное достоинство декабриста — цветение в зимний период. При правильном уходе он будет радовать владельца большим числом ярких цветов.
К преимуществам комнатного растения также можно отнести достаточно несложные условия содержания и размножения в домашних условиях.

Недостатки

Главный недостаток декабриста — подверженность грибковым заболеваниям, которые способны за короткое время погубить растение.
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Цветение

Декабрист начинает цвести в конце ноября — начале декабря и радует своим видом несколько месяцев. В это время появляются и распускаются бутоны.
Не рекомендуется при цветении менять месторасположение декабриста и даже разворачивать его. Это может нарушить процесс, и растение скинет нераскрывшиеся бутоны.

Освещение

Декабристу противопоказаны прямые солнечные лучи. Но это не значит, что его нужно оставлять в темноте. Для полноценного развития подойдет рассеянное освещение. Размещать горшок лучше на северной или восточной стороне. Летом можно поставить растение на балкон, лоджию или увезти на дачу. Но и там стоит обеспечить декабристу тень.
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Земля

Почва для декабриста должна быть рыхлой и хорошо пропускать воду и воздух. Опытные цветоводы используют для него грунт для комнатных растений и крупнозернистый песок в равных пропорциях, а также торф. В качестве полезной подкормки в горшок добавляют древесный уголь. На дно также следует положить слой дренажа.

Влажность и температура

Благодаря своему тропическому происхождению декабрист любит повышенную влажность. Из-за этого горшок с растением иногда ставят на кухню или в ванную.
Соблюдать водный баланс поможет увлажнитель воздуха, установленный неподалеку. Компенсировать недостаток влаги можно и регулярным опрыскиванием декабриста.
© Pixabay / Bianca BergДекабрист
Декабрист - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Pixabay / Bianca Berg
Декабрист
В отличие от других кактусов шлюмбергера не любит жару. Комфортная температура для полноценного развития - от 15 до 25 градусов. Перед периодом цветения рекомендуется её еще снизить до 13-15 градусов. Но и допускать переохлаждения цветка не стоит. От длительных низких температур он может погибнуть.

Уход

Декабрист не очень сложен в уходе. Главное для его развития и регулярного цветения — соблюдать определенные рекомендации:
  • Оградить от прямого воздействия ультрафиолета.
  • Соблюдать температурный режим.
  • Обеспечить высокую влажность воздуха.
© Jakob StraußДекабрист
Декабрист
© Jakob Strauß
Декабрист
Обычно декабрист проходит период активного роста и развития — вегетации — с начала весны до сентября. В октябре растение начинает подготовку к цветению. В это время лучше выбрать самое удобное место для горшка, откуда его нельзя будет передвигать, а также можно обеспечить темноту в течение минимум 10 часов в сутки. С ноября по январь декабрист может цвести. В конце зимы он завершает этот процесс и готовится к следующему периоду вегетации.
Об особенностях ухода рассказала Анна Гридина: "Ухаживать за растением шлюмбергера несложно, но важно учитывать его биологические особенности. Например, чтобы получить долгожданное цветение в декабре, в октябре следует полностью отказаться от полива, а весной необходимо произвести омолаживающую "обрезку" — выкрутить крайние сегменты. Это тоже будет способствовать зимнему цветению, потому что почки закладываются на побегах этого года".

Полив

Поливать декабрист необходимо так же как и другие лиственные растения. Для этого следует брать воду комнатной температуры, отстоянную несколько дней. Особенно важен обильный полив в период появления цветков. В другие - важно не допускать пересушивания почвы. Главное - соблюдать меру. Перелив грозит процессом гниения в грунте и повреждением корневой системы.
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Подкормка

С началом вегетативного периода декабрист следует подкармливать. В специализированных магазинах можно найти удобрения, предназначенные для таких растений. Но можно использовать и, например, универсальные средства для кактусов. Подкармливают декабрист 1-2 раза в месяц весной и летом. В другое время в удобрениях он не нуждается.

Обрезка

Обрезать декабрист специалисты рекомендуют летом — в июне-июле. При этом именно резать не нужно. Часть побега аккуратно откручивают. Этот процесс позволяет придать растению красивую форму и укоротить разросшиеся побеги, а также способствует обильному цветению.
© Pixabay / lmiloДекабрист
Декабрист - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Pixabay / lmilo
Декабрист
Такая обработка не требуется молодым растениям. У них достаточно удалять увядшие бутоны и побеги.

Размножение

Размножается декабрист черенкованием. От побега откручивают несколько звеньев и подсушивают 2—3 дня. После этого их высаживают в ящик для рассады или небольшие емкости. Для создания парникового эффекта рассаду накрывают полиэтиленом или стеклянными банками.
Отростки нужно хранить при температуре не ниже 15 и не выше 20 градусов вдали от прямых солнечных лучей. Раз в сутки нужно проветривать рассаду и следить, чтобы земля была влажной. При правильном уходе отростки быстро приживаются и пускают корни. Окрепшие растения можно пересаживать в отдельные горшки.
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Пересадка

Пересаживать декабрист можно только после периода цветения — в начале весны. Взрослым растениям это требуется не чаще чем один раз в четыре года. Молодым можно проводить процедуру ежегодно, меняя горшок на более просторный.
Специалисты рекомендуют выбирать для декабриста плоский широкий горшок для лучшей устойчивости. Это также связано с поверхностной корневой системой растения, которой не требуется глубоко зарываться в землю.

Заболевания

Больше всего декабрист подвержен грибковым заболеваниям. Такие болезни как фитофтороз, фузариоз и фитиум, вызванные патогенными организмами, поражают корневую систему. В этом случае, несмотря на уход, растение начинает вянуть, теряет яркий цвет, сегменты отпадают сами собой.
Важно заметить негативные изменения на ранней стадии и немедленно начинать лечение. В специализированных магазинах можно приобрести препараты — фунгициды, которые эффективно борются с грибками.
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Предотвратить появление болезней поможет умеренное увлажнение почвы, удобрение по графику, замена грунта при необходимости.
При серьезных поражениях, если лечение не дает эффекта, от зараженного растения лучше избавиться, чтобы болезнь не перекинулась на другие цветы.

Вредители

Досаждают декабристу и вредители. Если на листьях появился рыжий налет, а потом они начали опадать, значит, в горшке поселился паутинный клещ. Эти паразиты заводятся при дефиците влажности воздуха. Избавиться от них можно специализированными препаратами "Актеллик", "Вертимек", "Неорон", "Актофит" и "Фитоверм".
Появление на побегах белых катышков, похожих на муку, сигнализируют о заражении декабриста мучнистым червецом. Это вредитель не дает растению цвести. В этом случае помогут препараты "Конфидор" и "Актара". К обработке нужно приступать как можно скорее.
Еще один вредитель — щитовка — в короткий срок лишает декабрист жизненных сил. Он начинает очень быстро желтеть, сохнуть и терять листья. Это может происходить и при достаточном поливе и увлажнении. Бороться с щитовкой можно инсектицидами, например, препаратами "Танрек" и "Карбофос".
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Почему не цветет

Если исключить заболевания декабриста и наличие вредителей, то основной причиной отсутствия цветения является неправильный уход. Проблемы могут быть по нескольким причинам:
  • слишком большой горшок;
  • недостаточное освещение и полив;
  • неподходящая почва или отсутствие питательных веществ в ней.
Также важна правильная подготовка. В первую очередь, у растения должен быть период покоя. С октября по ноябрь нужно перенести декабрист в прохладное затемненное место, не удобрять и не поливать его.
© Pixabay / DenisK_2017Декабрист
Декабрист - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Pixabay / DenisK_2017
Декабрист
В декабре растение нужно вернуть в отапливаемое помещение и постепенно восстанавливать привычный режим полива. Также нужно регулярно поворачивать его к свету разными сторонами.
После образования первых бутонов растение нельзя трогать или переставлять. Иначе нераспустившиеся цветки могут опадать. В это время важно следить за влажностью грунта. Также нельзя допускать резких перепадов температуры воздуха. Но при этом в прохладном помещении (15-16 градусов) декабрист цветет лучше и дольше.
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Почему вялые листья

Листья декабриста могут вянуть из-за неправильного ухода.
Например, если у растения от переохлаждения или перегрева на солнце стали гибнуть корни, то он отреагирует мягкими жухлыми листьями. Также повредить корни можно неправильными дозами подкормки.
В этом случае может помочь пересадка. При этом важно удалить подгнившие корни и подсушить сохранившиеся. После этого нужно высадить декабрист в новый грунт.
Если корневая система погибла, то спасти растение уже не получится. Но можно из здоровых отростков вырастить новое.
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Почему краснеют листья

Изменения цвета листьев декабриста чаще всего связано с неправильным освещением. При слишком ярком солнце и попадании прямых лучей, растение начинает окрашиваться в бурые и фиолетовые оттенки.
Но краснеть листья могут и естественным путем — в период появления новых отростков. Концы свежих сегментов первоначально имеют красноватый оттенок, но в процессе роста меняют цвет на привычный.
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Суеверия и приметы

Декабрист преследуют различные суеверия и приметы.
Самое распространенное и страшное, что погибшее растение является предвестником смерти в доме. Говорят, что заболевший декабрист свидетельствует о наличии в окружении плохого человека, несущего угрозу, или наведении порчи. Также он считается "мужегоном". Якобы это растение обрекает на одиночество женщин или мешает им быть счастливыми в отношениях.
В противовес этим суевериям декабрист считается борцом с негативной энергетикой. По мнению астрологов, он способен фильтровать эмоции и гасить конфликты в семье.
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Множество народных примет связано с периодом цветения растения. Так, по количеству распустившихся бутонов определяли финансовое благополучие семьи на грядущий год. Появившиеся осенью цветы означали свадьбу. А вот весной, наоборот, — финансовые затруднения или потерю работы.
"Нет объективных противопоказаний чтобы завести дома декабрист, - считает эксперт в комнатном цветоводстве Анна Гридина. — А суеверия — это пережитки".

Интересные факты

Декабрист — долгожитель. Он может расти и регулярно цвести на протяжении 25 лет. Также он любит “спать” ночью. Ему обязательно требуется период отдыха от света.
Растение также очищает воздух от вредных веществ и ионизирует его. Он редко вызывает аллергию. Единственные, кому стоит с осторожностью подходить к выбору этого растения — астматики. Он может усиливать приступы затрудненного дыхания
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Где купить

Купить декабрист можно практически в любом цветочном отделе и даже заказать через интернет. Но дистанционный способ покупки ненадежен.
Перед приобретением нужно внимательно осмотреть растение, чтобы выявить возможные признаки заболевания. О качестве декабриста расскажут и листья: они должны быть зеленые, упругие и не опадать при прикосновении. Важно также убедиться, что грунт чистый, увлажненный и без запаха гнили.
Покупать растение лучше с нераспустившимися бутонами. Однако следует подготовиться к тому, что и они опадут при попадании в домашнюю обстановку. Это связано с изменением привычного режима в период цветения.
Пересаживать декабрист сразу после покупки не стоит. Лучше дать ему время адаптироваться. При хорошем уходе это необычное растение станет ярким украшением дома, особенно в зимний период.
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