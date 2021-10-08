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Ульяновская область
https://ria.ru/20211008/kredit-1753697192.html
Ульяновская область получит кредит в 2,54 млрд рублей
Ульяновская область получит кредит в 2,54 млрд рублей - РИА Новости, 08.10.2021
Ульяновская область получит кредит в 2,54 млрд рублей
Ульяновская область получит кредит в размере 2,54 миллиарда рублей на строительство производственной инфраструктуры на площадях индустриального парка "Заволжье" РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:26
2021-10-08T15:26
ульяновская область
экономика
ульяновск
ульяновская область
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 8 окт – РИА Новости. Ульяновская область получит кредит в размере 2,54 миллиарда рублей на строительство производственной инфраструктуры на площадях индустриального парка "Заволжье" и ПОЭЗ "Ульяновск", сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект предполагает строительство производственных корпусов общей площадью 47,9 тысячи квадратных метров на территории индустриального парка "Заволжье" и портовой особой экономической зоны для размещения высокотехнологичных предприятий. Общий объем частных вложений оценивается в 2,7 миллиарда рублей. В результате реализации инвестпроектов будут созданы свыше 1200 новых высокопроизводительных рабочих мест для жителей области, приводит пресс-служба данные Корпорации развития региона."Мы стремимся снизить капитальные затраты инвесторов на первоначальном этапе реализации проекта. Большинство предпочитают сейчас размещать свои предприятия в подготовленных корпусах с наличием всей необходимой инфраструктуры. Они относятся осторожно к капитальным вложениям, но готовы расширять свои производства, у них есть рынки сбыта и есть спрос на продукцию. Они заходят, ставят оборудование, подбирают кадры, начинают работать. После этого, понимая, что все риски сняты, начинают строить собственные предприятия", - пояснил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.Он добавил, что регион и в дальнейшем будет использовать этот механизм, и планирует подать заявку на получение инфраструктурного кредита для создания волжской набережной в Ульяновске. Область планирует это сделать после проведения всех необходимых подготовительных работ, включая берегоукрепление.
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экономика, ульяновск, ульяновская область, алексей русских
15:26 08.10.2021
 

Ульяновская область получит кредит в 2,54 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УЛЬЯНОВСК, 8 окт – РИА Новости. Ульяновская область получит кредит в размере 2,54 миллиарда рублей на строительство производственной инфраструктуры на площадях индустриального парка "Заволжье" и ПОЭЗ "Ульяновск", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект предполагает строительство производственных корпусов общей площадью 47,9 тысячи квадратных метров на территории индустриального парка "Заволжье" и портовой особой экономической зоны для размещения высокотехнологичных предприятий. Общий объем частных вложений оценивается в 2,7 миллиарда рублей. В результате реализации инвестпроектов будут созданы свыше 1200 новых высокопроизводительных рабочих мест для жителей области, приводит пресс-служба данные Корпорации развития региона.
"Мы стремимся снизить капитальные затраты инвесторов на первоначальном этапе реализации проекта. Большинство предпочитают сейчас размещать свои предприятия в подготовленных корпусах с наличием всей необходимой инфраструктуры. Они относятся осторожно к капитальным вложениям, но готовы расширять свои производства, у них есть рынки сбыта и есть спрос на продукцию. Они заходят, ставят оборудование, подбирают кадры, начинают работать. После этого, понимая, что все риски сняты, начинают строить собственные предприятия", - пояснил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Он добавил, что регион и в дальнейшем будет использовать этот механизм, и планирует подать заявку на получение инфраструктурного кредита для создания волжской набережной в Ульяновске. Область планирует это сделать после проведения всех необходимых подготовительных работ, включая берегоукрепление.
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