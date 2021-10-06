Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/plokho-1753382255.html
Европа пригрозила сделать России очень плохо
Финский депутат пообещал сделать России "очень плохо" - РИА Новости, 06.10.2021
Европа пригрозила сделать России очень плохо
Бывший премьер-министр Финляндии, депутат Матти Ванханен заявил, что переход Европы на возобновляемые источники энергии сильно ударит по Москве. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:46
2021-10-06T17:58
экономика
в мире
энергетика
европа
москва
владимир путин
евросоюз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115555/44/1155554417_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_03eedd1533dfc691bd7e588d63b3ae30.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Финляндии, депутат Матти Ванханен заявил, что переход Европы на возобновляемые источники энергии сильно ударит по Москве."По моим оценкам, дела России будут очень плохи", — приводит его слова Yle.В свою очередь, парламентарий Кай Мюккянен предположил, что сама Финляндия сможет отказаться от нефти и газа и перейти на углеродную нейтральность в течение 15 лет.Ситуация на европейском рынке остается тяжелой уже на протяжении нескольких недель, в частности, сегодня цена на уголь обновила рекорд, превысив 300 долларов за тонну; также до исторической отметки взлетала стоимость газа. Некоторые чиновники связывали кризис со стремлением властей некоторых стран ЕС перейти на возобновляемые источники энергии. Также политики пытались выставить Москву причастной к коллапсу.В Кремле напомнили, что повышение цен прежде всего связано с ростом потребления энергоресурсов из-за восстановления экономики, климатических изменений и уменьшения запасов топлива в хранилищах. Президент России Владимир Путин посоветовал европейским лидерам осуществить более мягкий переход на альтернативные источники энергии, чтобы избежать истерики и неразберихи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html
https://ria.ru/20211004/katastrofa-1752985096.html
европа
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115555/44/1155554417_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_de7f5623b0dce8f130646e476659ea32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, энергетика, европа, москва, владимир путин, евросоюз, россия, матти ванханен
17:46 06.10.2021 (обновлено: 17:58 06.10.2021)
 
Финский депутат пообещал сделать России "очень плохо"

Экс-премьер Финляндии Ванханен: Европа сделает России очень плохо, отказавшись от топлива

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ центре Хельсинки
В центре Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Финляндии, депутат Матти Ванханен заявил, что переход Европы на возобновляемые источники энергии сильно ударит по Москве.
"По моим оценкам, дела России будут очень плохи", — приводит его слова Yle.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 17:14
"Путин прав": британцы оценили слова российского президента о газе в Европе
В свою очередь, парламентарий Кай Мюккянен предположил, что сама Финляндия сможет отказаться от нефти и газа и перейти на углеродную нейтральность в течение 15 лет.
Ситуация на европейском рынке остается тяжелой уже на протяжении нескольких недель, в частности, сегодня цена на уголь обновила рекорд, превысив 300 долларов за тонну; также до исторической отметки взлетала стоимость газа. Некоторые чиновники связывали кризис со стремлением властей некоторых стран ЕС перейти на возобновляемые источники энергии. Также политики пытались выставить Москву причастной к коллапсу.
В Кремле напомнили, что повышение цен прежде всего связано с ростом потребления энергоресурсов из-за восстановления экономики, климатических изменений и уменьшения запасов топлива в хранилищах. Президент России Владимир Путин посоветовал европейским лидерам осуществить более мягкий переход на альтернативные источники энергии, чтобы избежать истерики и неразберихи.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Модуль солнечной батареи - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 13:30
Forbes предрек Европе скорую энергетическую катастрофу
 
ЭкономикаВ миреэнергетикаЕвропаМоскваВладимир ПутинЕвросоюзРоссияМатти Ванханен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния