https://ria.ru/20211006/plokho-1753382255.html

Европа пригрозила сделать России очень плохо

Финский депутат пообещал сделать России "очень плохо" - РИА Новости, 06.10.2021

Европа пригрозила сделать России очень плохо

Бывший премьер-министр Финляндии, депутат Матти Ванханен заявил, что переход Европы на возобновляемые источники энергии сильно ударит по Москве. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:46

2021-10-06T17:46

2021-10-06T17:58

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Финляндии, депутат Матти Ванханен заявил, что переход Европы на возобновляемые источники энергии сильно ударит по Москве."По моим оценкам, дела России будут очень плохи", — приводит его слова Yle.В свою очередь, парламентарий Кай Мюккянен предположил, что сама Финляндия сможет отказаться от нефти и газа и перейти на углеродную нейтральность в течение 15 лет.Ситуация на европейском рынке остается тяжелой уже на протяжении нескольких недель, в частности, сегодня цена на уголь обновила рекорд, превысив 300 долларов за тонну; также до исторической отметки взлетала стоимость газа. Некоторые чиновники связывали кризис со стремлением властей некоторых стран ЕС перейти на возобновляемые источники энергии. Также политики пытались выставить Москву причастной к коллапсу.В Кремле напомнили, что повышение цен прежде всего связано с ростом потребления энергоресурсов из-за восстановления экономики, климатических изменений и уменьшения запасов топлива в хранилищах. Президент России Владимир Путин посоветовал европейским лидерам осуществить более мягкий переход на альтернативные источники энергии, чтобы избежать истерики и неразберихи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html

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