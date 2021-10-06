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В Кремле назвали причину рекордного роста цен на газ в Европе
В Кремле назвали причину рекордного роста цен на газ в Европе - РИА Новости, 06.10.2021
В Кремле назвали причину рекордного роста цен на газ в Европе
Причина роста цен на газ в Европе в совпадении нескольких факторов, в том числе роста потребления энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатических РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:40
2021-10-06T12:57
экономика
европа
природный газ
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Причина роста цен на газ в Европе в совпадении нескольких факторов, в том числе роста потребления энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатических изменений и незаполненных газовых хранилищ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Говоря о причинах кризиса, он указал, что они заключены в нескольких факторах, которые совпали по времени.По его словам, есть также ряд других факторов, которые "просто соединились воедино". "Меньше газа поступает на спотовый рынок. Но все это не связано с Россией и только непрофессионалы, только люди, непонимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте", - добавил пресс-секретарь президента РФ."Для цели устойчивого развития, а устойчивое развитие для нас является абсолютным приоритетом, очень важно избежать каких-то перекосов... Вы делаете ставку на развитие энергии ветра, вы создаете соответствующую инфраструктуру, но происходят разные климатические процессы, и вдруг ветра становится меньше. Это объективно то, что произошло в Европе в этом году. Ветра стало меньше, и эта генерация сократилась, и вам нужно вот этот гэп, который создается, заполнять из других источников, потому что вам нужно потреблять... А спотовый рынок оказался не в состоянии заполнить эти образовавшиеся гэпы", - заявил Песков журналистам.Он добавил, что по этой причине в энергетических вопросах нужен очень продуманный комплексный подход, "как минимум такой, который демонстрирует руководство РФ".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что результаты несбалансированных решений, несбалансированного развития хорошо видны на энергорынке Европы, и отметил, что нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в долгосрочной перспективе для ЕС важны инвестиции в возобновляемую энергетику, это даст более стабильные цены и независимость.
https://ria.ru/20211004/katastrofa-1752985096.html
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экономика, европа, природный газ, дмитрий песков
12:40 06.10.2021 (обновлено: 12:57 06.10.2021)
 
В Кремле назвали причину рекордного роста цен на газ в Европе

Песков перечислил факторы, повлиявшие на рекордный рост цен на газ в Европе

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Причина роста цен на газ в Европе в совпадении нескольких факторов, в том числе роста потребления энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатических изменений и незаполненных газовых хранилищ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря о причинах кризиса, он указал, что они заключены в нескольких факторах, которые совпали по времени.
"Это и то, как идет восстановление экономики, соответственно растет потребление энергоресурсов, это и незаполненность подземных газовых хранилищ - статистика показывает, что они действительно заполнены меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Затем ветрогенерация понизилась существенно в Европе, это просто связано с климатическими изменениями, там штили и мало вырабатывается ветрогенерации", - сказал Песков.
По его словам, есть также ряд других факторов, которые "просто соединились воедино". "Меньше газа поступает на спотовый рынок. Но все это не связано с Россией и только непрофессионалы, только люди, непонимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
"Для цели устойчивого развития, а устойчивое развитие для нас является абсолютным приоритетом, очень важно избежать каких-то перекосов... Вы делаете ставку на развитие энергии ветра, вы создаете соответствующую инфраструктуру, но происходят разные климатические процессы, и вдруг ветра становится меньше. Это объективно то, что произошло в Европе в этом году. Ветра стало меньше, и эта генерация сократилась, и вам нужно вот этот гэп, который создается, заполнять из других источников, потому что вам нужно потреблять... А спотовый рынок оказался не в состоянии заполнить эти образовавшиеся гэпы", - заявил Песков журналистам.
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Он добавил, что по этой причине в энергетических вопросах нужен очень продуманный комплексный подход, "как минимум такой, который демонстрирует руководство РФ".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что результаты несбалансированных решений, несбалансированного развития хорошо видны на энергорынке Европы, и отметил, что нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в долгосрочной перспективе для ЕС важны инвестиции в возобновляемую энергетику, это даст более стабильные цены и независимость.
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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Еврокомиссар рассказала, когда начнут снижаться цены на газ
 
ЭкономикаЕвропаПриродный газДмитрий Песков
 
 
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