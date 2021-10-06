https://ria.ru/20211006/gaz-1753312523.html

В Кремле назвали причину рекордного роста цен на газ в Европе

В Кремле назвали причину рекордного роста цен на газ в Европе - РИА Новости, 06.10.2021

В Кремле назвали причину рекордного роста цен на газ в Европе

Причина роста цен на газ в Европе в совпадении нескольких факторов, в том числе роста потребления энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатических РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:40

2021-10-06T12:40

2021-10-06T12:57

экономика

европа

природный газ

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Причина роста цен на газ в Европе в совпадении нескольких факторов, в том числе роста потребления энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатических изменений и незаполненных газовых хранилищ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Говоря о причинах кризиса, он указал, что они заключены в нескольких факторах, которые совпали по времени.По его словам, есть также ряд других факторов, которые "просто соединились воедино". "Меньше газа поступает на спотовый рынок. Но все это не связано с Россией и только непрофессионалы, только люди, непонимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте", - добавил пресс-секретарь президента РФ."Для цели устойчивого развития, а устойчивое развитие для нас является абсолютным приоритетом, очень важно избежать каких-то перекосов... Вы делаете ставку на развитие энергии ветра, вы создаете соответствующую инфраструктуру, но происходят разные климатические процессы, и вдруг ветра становится меньше. Это объективно то, что произошло в Европе в этом году. Ветра стало меньше, и эта генерация сократилась, и вам нужно вот этот гэп, который создается, заполнять из других источников, потому что вам нужно потреблять... А спотовый рынок оказался не в состоянии заполнить эти образовавшиеся гэпы", - заявил Песков журналистам.Он добавил, что по этой причине в энергетических вопросах нужен очень продуманный комплексный подход, "как минимум такой, который демонстрирует руководство РФ".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что результаты несбалансированных решений, несбалансированного развития хорошо видны на энергорынке Европы, и отметил, что нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в долгосрочной перспективе для ЕС важны инвестиции в возобновляемую энергетику, это даст более стабильные цены и независимость.

https://ria.ru/20211004/katastrofa-1752985096.html

https://ria.ru/20211006/gaz-1753286401.html

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экономика, европа, природный газ, дмитрий песков