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В Европе нашли врага страшнее России
В Европе нашли врага опаснее России - РИА Новости, 30.09.2021
В Европе нашли врага страшнее России
Польский депутат Европарламента Изабела Клоц раскритиковала в статье для wPolityce энергетическую политику ЕС. По ее мнению, именно действия Брюсселя послужили... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:53
2021-09-30T16:40
экономика
в мире
экология
энергетика
европа
евросоюз
брюссель
западная европа
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Польский депутат Европарламента Изабела Клоц раскритиковала в статье для wPolityce энергетическую политику ЕС. По ее мнению, именно действия Брюсселя послужили отправной точкой для наступления кризиса."Впервые за много десятилетий богатые страны Западной Европы начали бояться мороза и нищеты", — написала она.Клоц посетовала на то, что многие лидеры игнорируют истинную причину рекордного роста цен, предпочитая обсуждать якобы диверсионные действия России или погодные условия."Брюссель направляет все силы и средства на продвижение зеленой энергетики. Результаты его рискованной стратегии мы видим в счетах за электричество", — заключила она.Евродепутат отметила, что угольная энергетика более надежная, чем зеленая, и способна гарантировать стабильность поставок. Тем не менее европейские лидеры продолжают поддерживать принудительную трансформацию в пользу экологии, что в свою очередь стимулирует рост цен и бьет по карману жителей ЕС со средними и низкими доходами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, в мире, экология, энергетика, европа, евросоюз, брюссель, западная европа, электричество, европарламент, россия
15:53 30.09.2021 (обновлено: 16:40 30.09.2021)
 
В Европе нашли врага опаснее России

Депутат Европарламента Клоц: Брюссель способствовал кризису в Европе больше, чем Москва

© AP Photo / Charlie RiedelВетроэлектростанция
Ветроэлектростанция - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Польский депутат Европарламента Изабела Клоц раскритиковала в статье для wPolityce энергетическую политику ЕС. По ее мнению, именно действия Брюсселя послужили отправной точкой для наступления кризиса.
"Впервые за много десятилетий богатые страны Западной Европы начали бояться мороза и нищеты", — написала она.
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"Брюссель направляет все силы и средства на продвижение зеленой энергетики. Результаты его рискованной стратегии мы видим в счетах за электричество", — заключила она.
Евродепутат отметила, что угольная энергетика более надежная, чем зеленая, и способна гарантировать стабильность поставок. Тем не менее европейские лидеры продолжают поддерживать принудительную трансформацию в пользу экологии, что в свою очередь стимулирует рост цен и бьет по карману жителей ЕС со средними и низкими доходами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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