https://ria.ru/20210930/vinovat-1752507662.html

В Европе нашли врага страшнее России

В Европе нашли врага опаснее России - РИА Новости, 30.09.2021

В Европе нашли врага страшнее России

Польский депутат Европарламента Изабела Клоц раскритиковала в статье для wPolityce энергетическую политику ЕС. По ее мнению, именно действия Брюсселя послужили... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:53

2021-09-30T15:53

2021-09-30T16:40

экономика

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экология

энергетика

европа

евросоюз

брюссель

западная европа

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Польский депутат Европарламента Изабела Клоц раскритиковала в статье для wPolityce энергетическую политику ЕС. По ее мнению, именно действия Брюсселя послужили отправной точкой для наступления кризиса."Впервые за много десятилетий богатые страны Западной Европы начали бояться мороза и нищеты", — написала она.Клоц посетовала на то, что многие лидеры игнорируют истинную причину рекордного роста цен, предпочитая обсуждать якобы диверсионные действия России или погодные условия."Брюссель направляет все силы и средства на продвижение зеленой энергетики. Результаты его рискованной стратегии мы видим в счетах за электричество", — заключила она.Евродепутат отметила, что угольная энергетика более надежная, чем зеленая, и способна гарантировать стабильность поставок. Тем не менее европейские лидеры продолжают поддерживать принудительную трансформацию в пользу экологии, что в свою очередь стимулирует рост цен и бьет по карману жителей ЕС со средними и низкими доходами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210929/gaz-1752338592.html

https://ria.ru/20210621/ukraina-1737806884.html

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западная европа

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