https://ria.ru/20210930/vinovat-1752507662.html
В Европе нашли врага страшнее России
В Европе нашли врага опаснее России - РИА Новости, 30.09.2021
В Европе нашли врага страшнее России
Польский депутат Европарламента Изабела Клоц раскритиковала в статье для wPolityce энергетическую политику ЕС. По ее мнению, именно действия Брюсселя послужили... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:53
2021-09-30T15:53
2021-09-30T16:40
экономика
в мире
экология
энергетика
европа
евросоюз
брюссель
западная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733886891_375:702:2768:2048_1920x0_80_0_0_d7e274cd18b891df4805fb05b664ddee.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Польский депутат Европарламента Изабела Клоц раскритиковала в статье для wPolityce энергетическую политику ЕС. По ее мнению, именно действия Брюсселя послужили отправной точкой для наступления кризиса."Впервые за много десятилетий богатые страны Западной Европы начали бояться мороза и нищеты", — написала она.Клоц посетовала на то, что многие лидеры игнорируют истинную причину рекордного роста цен, предпочитая обсуждать якобы диверсионные действия России или погодные условия."Брюссель направляет все силы и средства на продвижение зеленой энергетики. Результаты его рискованной стратегии мы видим в счетах за электричество", — заключила она.Евродепутат отметила, что угольная энергетика более надежная, чем зеленая, и способна гарантировать стабильность поставок. Тем не менее европейские лидеры продолжают поддерживать принудительную трансформацию в пользу экологии, что в свою очередь стимулирует рост цен и бьет по карману жителей ЕС со средними и низкими доходами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210929/gaz-1752338592.html
https://ria.ru/20210621/ukraina-1737806884.html
европа
брюссель
западная европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733886891_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_958a5dbb9f242b08a6d1a2b6378a1cd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, экология, энергетика, европа, евросоюз, брюссель, западная европа, электричество, европарламент, россия
15:53 30.09.2021 (обновлено: 16:40 30.09.2021)
В Европе нашли врага опаснее России
Депутат Европарламента Клоц: Брюссель способствовал кризису в Европе больше, чем Москва