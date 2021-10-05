https://ria.ru/20211005/uglevodorody-1753210658.html

Путин заявил об истерике на мировом рынке углеводородов

Путин заявил об истерике на мировом рынке углеводородов - РИА Новости, 05.10.2021

Путин заявил об истерике на мировом рынке углеводородов

Истерику и неразбериху на рынке углеводородов можно наблюдать в Европе, нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии, заявил президент России... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:47

2021-10-05T16:47

2021-10-05T21:29

россия

экономика

в мире

топливо

европа

владимир путин

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Истерику и неразбериху на рынке углеводородов можно наблюдать в Европе, нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня, как я уже сказал, это хорошо видно на энергорынке Европы", — добавил президент.

https://ria.ru/20211004/katastrofa-1752985096.html

россия

европа

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россия, экономика, в мире, топливо, европа, владимир путин