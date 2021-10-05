16:47 05.10.2021 (обновлено: 21:29 05.10.2021)
Путин заявил об истерике на мировом рынке углеводородов
Путин назвал ситуацию на европейском энергорынке истерикой и неразберихой
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидерами предвыборного списка Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Истерику и неразбериху на рынке углеводородов можно наблюдать в Европе, нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии, заявил президент России Владимир Путин.
"Видите, что в Европе происходит: там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли. Плавный переход должен быть, плавный. И у нашей страны есть точно совершенно все возможности, чтобы избежать подобных ошибок", — сказал Путин на совещании с членами кабмина.
"Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня, как я уже сказал, это хорошо видно на энергорынке Европы", — добавил президент.
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