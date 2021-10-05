https://ria.ru/20211005/tsukerberg-1753090549.html

Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов за шесть часов

Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов за шесть часов - РИА Новости, 05.10.2021

Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов за шесть часов

Самый серьезный и продолжительный с 2008 года сбой в работе Facebook и его сервисов WhatsApp и Instagram по всему миру продолжается больше шести часов, акции... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T00:50

2021-10-05T00:50

2021-10-05T00:50

общество

технологии

калифорния

марк цукерберг

павел дуров

forbes

whatsapp inc.

telegram (приложение)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Самый серьезный и продолжительный с 2008 года сбой в работе Facebook и его сервисов WhatsApp и Instagram по всему миру продолжается больше шести часов, акции социальной сети просели на этом фоне почти на 5%, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти 7 миллиардов долларов. В России проснулся некогда популярный Clubhouse, а основатель Telegram Павел Дуров запустил тематический опрос среди своих читателей.Масштабный сбойПо данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, первые сообщения о неполадках от пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе России, появились после 18.34 мск. В основном на сбои жаловались пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Телеканал CNBC напомнил, что это самое продолжительное отключение для технологического гиганта с 2008 года, "когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток".Коммуникацию с пользователями популярных соцсетей компания наладила через Twitter. "Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы все как можно скорее пришло в норму, и приносим свои извинения за любые неудобства", - сообщил Facebook в своем микроблоге.Позже также в Twitter об усилиях компании по возобновлению работы соцсети написал технический директор Facebook Майк Шрепфер. "Искренние извинения перед всеми, на кого повлиял сбой в работе сервисов Facebook. У нас возникли сетевые проблемы, команда работает, чтобы восстановить и отладить как можно скорее", - написал Шрепфер.Что произошлоПричины произошедшего сбоя пока неизвестны, но как предполагают эксперты, проблемы могли возникнуть с компьютерной распределенной системой для получения информации о доменах DNS (Domain Name System)."Вероятная причина - это неисправность, связанная с DNS. Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP работает, а по доменному имени - нет", - сказал эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров.С такой же версией выступил и бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс. "DNS-записи, которые указывают системам, как найти Facebook.com и Instagram.com... убрали из глобальных таблиц маршрутизации", - написал Кребс в Twitter.DNS-записи - это своего рода "инструкции", сведения, связывающие доменное имя сайта и его IP-адрес, а также несущие некоторую иную информацию для возможности доступа к сайту.Красочно возможную проблему описал основатель и гендиректор сети дата-центров Oxygen Павел Кулаков. "Есть некий сбой в серверах, в том числе в DNS-серверах, которые отвечают за преобразование из имени fb.com в IP-адрес, по которому программы соединяются. Это как если бы в адресной книге пропали записи: достучаться можно, только если вы помните, кому по какому номеру звонить", - объяснил Кулаков РИА Новости.CEO компании Servicepipe, которая разрабатывает продукты в области информационной безопасности, Артем Избаенков полагает, что восстановление может быть достаточно длительным, и не стоит рассчитывать на пару часов.По сведениям репортера газеты New York Times Майка Айзека, Facebook направила команду в один из своих центров обработки данных в американском штате Калифорния, чтобы попытаться вручную перезапустить серверы.Мошенники не спятВоспользоваться ситуацией решили мошенники, которые для обмана пользователей и продвижения опасного программного обеспечения стали распространять ложные сведения о блокировке соцсетей Роскомнадзором."В сети появились сообщения от мошенников о том, что их VPN-системы якобы помогут зайти на сайты соцсетей. Однако это не так. VPN позволяет обойти блокировку, но в данном случае блокировки со стороны РКН нет", - предупреждает эксперт Бедеров.По его словам, сами эти сообщения несут определенную опасность, поэтому не стоит им доверять. "Сейчас на волне хайпа появится большое количество поддельных VPN, которые не обеспечат безопасность, а наоборот, будут пропускать через себя весь ваш трафик, и, таким образом, в руки мошенников могут утечь пароли, переписка и так далее", - предупреждает эксперт.Информационный голодОснователь Telegram Павел Дуров на фоне масштабного сбоя в Facebook устроил опрос в своем канале. В опросе Дуров предложил два варианта: "приостановка работы Facebook, WhatsApp и Instagram на несколько часов" или "полное прекращение работы Telegram в России". В нем уже приняли участие более 600 тысяч пользователей, 86% предпочли приостановку работы соцсетей и 14% проголосовали за прекращение работы Telegram.Российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" не фиксируют сбоев, все сервисы работают нормально. В пресс-службе "Одноклассников" РИА Новости сообщили, что, напротив, видят рост активности в использовании сервисов соцсети.Тем временем американский фондовый рынок завершил торги понедельника существенным снижением на фоне проблем Facebook и других социальных сетей. Акции Facebook подешевели за день на 4,87%, еще сильнее - на 5,78% - просели котировки Twitter, чьи сервисы тоже задеты сбоем. Среди прочих представителей сектора акции Alphabet упали в цене на 2,11%, Apple - на 2,46%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,14%.Основатель же Facebook Марк Цукерберг, как подсчитал Forbes, на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира.

https://ria.ru/20211005/snouden-1753088185.html

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https://ria.ru/20211005/sboy-1753089850.html

https://ria.ru/20211005/viber-1753090182.html

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, калифорния, марк цукерберг, павел дуров, forbes, whatsapp inc., telegram (приложение), одноклассники, nasdaq, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей