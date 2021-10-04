https://ria.ru/20211004/shampanskoe-1752925147.html

Космонавт сообщил, что Перисильд могут предложить шампанское в день вылета

Космонавт сообщил, что Перисильд могут предложить шампанское в день вылета - РИА Новости, 04.10.2021

Космонавт сообщил, что Перисильд могут предложить шампанское в день вылета

Киноэкипажу в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова, которым предстоит отправиться на МКС 5 октября на... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T07:13

2021-10-04T07:13

2021-10-04T11:13

байконур (город)

антон шкаплеров

российская академия наук

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

земля

клим шипенко

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Киноэкипажу в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова, которым предстоит отправиться на МКС 5 октября на космическом корабле "Союз МС-19", утром в день старта могут предложить выпить шампанского и, по желанию, очистить кишечник, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.По его словам, речь идет о церемонии прощания, когда дублеры экипажа, сотрудники Центра подготовки космонавтов и родные членов улетающей экспедиции говорят напутственные слова, а сам экипаж - слова благодарности. Именно в этот момент в руках экипаж держит бокалы с шампанским. "Не в наших традициях во время речи стоять с пустыми руками", - рассказал Котов.Помимо того, еще одной особенностью перед выездом из гостиницы для надевания скафандров и последующего выезда на стартовую площадку, является возможность очистки кишечника клизмой перед полетом. Особенно актуально это было при двухсуточном полете на станцию в корабле "Союз", однако киноэкипаж полетит по трехчасовой схеме, поэтому для них эта проблема не столь актуальна."Все на усмотрение члена экипажа. Процедура направлена на практический результат, поскольку, если откровенно говорить, туалет на корабле крайне неудобен для "подхода номер два". Неудобно как для самого участника полета, так и для других членов его экипажа. Двухсуточная программа полета мотивировала экипаж снять эту проблему. При быстрой схеме полета актуальность этого вопроса гораздо ниже", - сказал Котов.5 октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым >>

https://ria.ru/20211004/aktrisa-1752920587.html

https://ria.ru/20210916/peresild-1750316304.html

байконур (город)

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байконур (город), антон шкаплеров, российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, земля, клим шипенко, петр дубров