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Глава Дагестана назначил врио постпреда республики при президенте
Глава Дагестана назначил врио постпреда республики при президенте - РИА Новости, 04.10.2021
Глава Дагестана назначил врио постпреда республики при президенте
Врио постоянного представителя Дагестана при президенте России назначен Владислав Толстюк, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:25
2021-10-04T15:25
политика
госдума рф
совет федерации рф
сергей меликов
россия
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МАХАЧКАЛА, 4 окт – РИА Новости. Врио постоянного представителя Дагестана при президенте России назначен Владислав Толстюк, сообщила пресс-служба главы республики."На должность временно исполняющего обязанности постоянного представителя Республики Дагестан при президенте Российской Федерации назначен Владислав Толстюк. Соответствующий указ подписал сегодня, 4 октября, руководитель республики Сергей Меликов", – говорится в сообщении.На этом посту Толстюк сменил Джамаладина Гасанова, который избран депутатом Госдумы.По информации пресс-службы, до сегодняшнего дня Толстюк являлся помощником сенатора по работе в Совете Федерации на общественных началах, с февраля текущего года – общественным помощником главы Дагестана.
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политика, госдума рф, совет федерации рф, сергей меликов, россия
15:25 04.10.2021
 
Глава Дагестана назначил врио постпреда республики при президенте

Глава Дагестана Меликов назначил врио постоянного представителя республики при президенте

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов на совещании в Пятигорске
 Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Сергей Меликов на совещании в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МАХАЧКАЛА, 4 окт – РИА Новости. Врио постоянного представителя Дагестана при президенте России назначен Владислав Толстюк, сообщила пресс-служба главы республики.
"На должность временно исполняющего обязанности постоянного представителя Республики Дагестан при президенте Российской Федерации назначен Владислав Толстюк. Соответствующий указ подписал сегодня, 4 октября, руководитель республики Сергей Меликов", – говорится в сообщении.
На этом посту Толстюк сменил Джамаладина Гасанова, который избран депутатом Госдумы.
По информации пресс-службы, до сегодняшнего дня Толстюк являлся помощником сенатора по работе в Совете Федерации на общественных началах, с февраля текущего года – общественным помощником главы Дагестана.
Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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