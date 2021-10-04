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Глава Дагестана назначил врио постпреда республики при президенте
Глава Дагестана назначил врио постпреда республики при президенте - РИА Новости, 04.10.2021
Глава Дагестана назначил врио постпреда республики при президенте
Врио постоянного представителя Дагестана при президенте России назначен Владислав Толстюк, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:25
2021-10-04T15:25
2021-10-04T15:25
политика
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МАХАЧКАЛА, 4 окт – РИА Новости. Врио постоянного представителя Дагестана при президенте России назначен Владислав Толстюк, сообщила пресс-служба главы республики."На должность временно исполняющего обязанности постоянного представителя Республики Дагестан при президенте Российской Федерации назначен Владислав Толстюк. Соответствующий указ подписал сегодня, 4 октября, руководитель республики Сергей Меликов", – говорится в сообщении.На этом посту Толстюк сменил Джамаладина Гасанова, который избран депутатом Госдумы.По информации пресс-службы, до сегодняшнего дня Толстюк являлся помощником сенатора по работе в Совете Федерации на общественных началах, с февраля текущего года – общественным помощником главы Дагестана.
https://ria.ru/20211001/vasilev-1752667542.html
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политика, госдума рф, совет федерации рф, сергей меликов, россия
Глава Дагестана назначил врио постпреда республики при президенте
Глава Дагестана Меликов назначил врио постоянного представителя республики при президенте