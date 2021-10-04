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Наука
https://ria.ru/20211004/kosmos-1752945319.html
Космонавт рассказал, почему в космосе неудобно спать
Космонавт рассказал, почему в космосе неудобно спать - РИА Новости, 04.10.2021
Космонавт рассказал, почему в космосе неудобно спать
Отсутствие опоры во время сна, шум оборудования, постоянно горящий свет и другие причины делают сон в космосе неудобным, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:38
2021-10-04T11:14
наука
байконур (город)
антон шкаплеров
российская академия наук
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
клим шипенко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отсутствие опоры во время сна, шум оборудования, постоянно горящий свет и другие причины делают сон в космосе неудобным, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов."Совершенно неудобно (спать в космосе - ред.). Ни в первую, ни в последнюю ночь. Человек привык спать лежа на спине или на боку с опорой на кровать, подсунув руку под подушку. Спать не касаясь стенок неудобно. Ты просто паришь в спальном мешке. Даже если ты за день вымотался, очень устал, все равно тяжело заснуть. Пытаешься найти удобное положение, упереться ногами и головой, чтобы создать видимость хоть какого-то давления", - рассказал космонавт.Кроме того, внутри спальных мешков, в которых ночуют космонавты, нет конвекции воздуха, из-за этого становится душно. "Откинуть одеяло, как на Земле, не получится. И в итоге ты паришь весь липкий, потный. Чтобы как-то охладиться - высовываешь через специальные карманы руки и ноги наружу", - рассказал Котов.По его словам, если в каютах еще как-то можно уснуть, их на российском сегменте сейчас три, то после прилета 5 октября "киноэкипажа" - космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, на российском сегменте будут находиться пять человек. Двум из них придется спать вне кают, прикрепив спальные мешки просто у стен модулей.Для этих двоих ночной сон будет труден еще и потому, что на МКС полностью не выключают освещение, а также слышен шум вентиляторов и работающего оборудования.Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым &gt;&gt;
https://ria.ru/20211004/aktrisa-1752920587.html
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байконур (город), антон шкаплеров, российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, клим шипенко, петр дубров
10:38 04.10.2021 (обновлено: 11:14 04.10.2021)
 
Космонавт рассказал, почему в космосе неудобно спать

Космонавт Олег Котов рассказал, почему в космосе неудобно спать

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКосмонавт Олег Котов
Космонавт Олег Котов - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отсутствие опоры во время сна, шум оборудования, постоянно горящий свет и другие причины делают сон в космосе неудобным, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.
"Совершенно неудобно (спать в космосе - ред.). Ни в первую, ни в последнюю ночь. Человек привык спать лежа на спине или на боку с опорой на кровать, подсунув руку под подушку. Спать не касаясь стенок неудобно. Ты просто паришь в спальном мешке. Даже если ты за день вымотался, очень устал, все равно тяжело заснуть. Пытаешься найти удобное положение, упереться ногами и головой, чтобы создать видимость хоть какого-то давления", - рассказал космонавт.
Член экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 03:27
Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
Кроме того, внутри спальных мешков, в которых ночуют космонавты, нет конвекции воздуха, из-за этого становится душно. "Откинуть одеяло, как на Земле, не получится. И в итоге ты паришь весь липкий, потный. Чтобы как-то охладиться - высовываешь через специальные карманы руки и ноги наружу", - рассказал Котов.
По его словам, если в каютах еще как-то можно уснуть, их на российском сегменте сейчас три, то после прилета 5 октября "киноэкипажа" - космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, на российском сегменте будут находиться пять человек. Двум из них придется спать вне кают, прикрепив спальные мешки просто у стен модулей.
Для этих двоих ночной сон будет труден еще и потому, что на МКС полностью не выключают освещение, а также слышен шум вентиляторов и работающего оборудования.
"После такого начать работать, а планы на съемку очень напряженные, будет очень трудно. Им не позавидуешь, на самом деле", - сказал Котов.
Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.
Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.
Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым >>
Актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров сдали первые экзамены перед полетом на МКС - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 11:22
Стало известно меню улетающего в космос "киноэкипажа"
 
НаукаБайконур (город)Антон ШкаплеровРоссийская академия наукКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляКлим ШипенкоПетр Дубров
 
 
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