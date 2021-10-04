https://ria.ru/20211004/kosmos-1752945319.html

Космонавт рассказал, почему в космосе неудобно спать

Космонавт рассказал, почему в космосе неудобно спать - РИА Новости, 04.10.2021

Космонавт рассказал, почему в космосе неудобно спать

Отсутствие опоры во время сна, шум оборудования, постоянно горящий свет и другие причины делают сон в космосе неудобным, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:38

2021-10-04T10:38

2021-10-04T11:14

наука

байконур (город)

антон шкаплеров

российская академия наук

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

клим шипенко

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Отсутствие опоры во время сна, шум оборудования, постоянно горящий свет и другие причины делают сон в космосе неудобным, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов."Совершенно неудобно (спать в космосе - ред.). Ни в первую, ни в последнюю ночь. Человек привык спать лежа на спине или на боку с опорой на кровать, подсунув руку под подушку. Спать не касаясь стенок неудобно. Ты просто паришь в спальном мешке. Даже если ты за день вымотался, очень устал, все равно тяжело заснуть. Пытаешься найти удобное положение, упереться ногами и головой, чтобы создать видимость хоть какого-то давления", - рассказал космонавт.Кроме того, внутри спальных мешков, в которых ночуют космонавты, нет конвекции воздуха, из-за этого становится душно. "Откинуть одеяло, как на Земле, не получится. И в итоге ты паришь весь липкий, потный. Чтобы как-то охладиться - высовываешь через специальные карманы руки и ноги наружу", - рассказал Котов.По его словам, если в каютах еще как-то можно уснуть, их на российском сегменте сейчас три, то после прилета 5 октября "киноэкипажа" - космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, на российском сегменте будут находиться пять человек. Двум из них придется спать вне кают, прикрепив спальные мешки просто у стен модулей.Для этих двоих ночной сон будет труден еще и потому, что на МКС полностью не выключают освещение, а также слышен шум вентиляторов и работающего оборудования.Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым >>

https://ria.ru/20211004/aktrisa-1752920587.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/mks-1750484554.html

байконур (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), антон шкаплеров, российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, клим шипенко, петр дубров