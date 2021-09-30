https://ria.ru/20210930/kerimov-1752471365.html

Керимова переизбрали сенатором от Дагестана

Керимова переизбрали сенатором от Дагестана - РИА Новости, 30.09.2021

Керимова переизбрали сенатором от Дагестана

Парламент Дагестана избрал Сулеймана Керимова сенатором от региона путем тайного голосования в ходе первой сессии Народного собрания седьмого созыва. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:57

2021-09-30T12:57

2021-09-30T13:02

политика

сулейман керимов

совет федерации рф

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 30 сен – РИА Новости. Парламент Дагестана избрал Сулеймана Керимова сенатором от региона путем тайного голосования в ходе первой сессии Народного собрания седьмого созыва."Наделить Керимова Сулеймана Абусаидовича полномочиями сенатора от Дагестана", – объявил ведущий заседания.Керимов был депутатом Государственной думы в 1999-2007 годах, членом Совета Федерации – с 2008 года.

https://ria.ru/20210930/turchak-1752471115.html

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политика, сулейман керимов, совет федерации рф, республика дагестан, россия