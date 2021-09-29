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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210929/zdunov-1752286161.html
Здунов вступил в должность главы Мордовии
Здунов вступил в должность главы Мордовии - РИА Новости, 29.09.2021
Здунов вступил в должность главы Мордовии
Артем Здунов, избранный главой Мордовии, в среду официально вступил в должность. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:20
2021-09-29T12:20
выборы в государственную думу
политика
саранск
игорь комаров
кпрф
лдпр
совет федерации рф
владимир волков (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Артем Здунов, избранный главой Мордовии, в среду официально вступил в должность.С 17 по 19 сентября прошли выборы главы Мордовии. Наряду со Здуновым, выдвинутым партией "Единая Россия", за должность главы республики боролись представители КПРФ, ЛДПР, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. В Мордовии зарегистрировано 602 869 избирателей, явка на выборах составила 65%. Здунов набрал 78,26% голосов."Клянусь верно служить народу Республики Мордовии, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, конституцию Республики Мордовии, законы республики, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, верно служить народу Российской Федерации", - произнес Здунов слова присяги на торжественной церемонии вступления в должность, онлайн-трансляция которой ведется в аккаунте правительства области в соцсети "ВКонтакте"."Артем Алексеевич Здунов вступил в должность главы Республики Мордовия", - объявил ведущий церемонии.На торжественной церемонии, которая проходит в Саранске в здании Республиканского дворца культуры, присутствуют полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты и другие почетные гости.Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
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политика, саранск, игорь комаров, кпрф, лдпр, совет федерации рф, владимир волков (политик), артем здунов, россия
12:20 29.09.2021
 
Здунов вступил в должность главы Мордовии

Победивший на выборах Артем Здунов вступил в должность главы Мордовии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Артем Здунов, избранный главой Мордовии, в среду официально вступил в должность.
С 17 по 19 сентября прошли выборы главы Мордовии. Наряду со Здуновым, выдвинутым партией "Единая Россия", за должность главы республики боролись представители КПРФ, ЛДПР, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. В Мордовии зарегистрировано 602 869 избирателей, явка на выборах составила 65%. Здунов набрал 78,26% голосов.
"Клянусь верно служить народу Республики Мордовии, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, конституцию Республики Мордовии, законы республики, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, верно служить народу Российской Федерации", - произнес Здунов слова присяги на торжественной церемонии вступления в должность, онлайн-трансляция которой ведется в аккаунте правительства области в соцсети "ВКонтакте".
"Артем Алексеевич Здунов вступил в должность главы Республики Мордовия", - объявил ведущий церемонии.
На торжественной церемонии, которая проходит в Саранске в здании Республиканского дворца культуры, присутствуют полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, члены Совета Федерации, депутаты и другие почетные гости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 14:11Выборы в Государственную думу
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Выборы в Государственную думуПолитикаСаранскИгорь КомаровКПРФЛДПРСовет Федерации РФВладимир Волков (политик)Артем ЗдуновРоссия
 
 
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