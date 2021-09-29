https://ria.ru/20210929/serdtse-1752058548.html

Всемирный день сердца

Всемирный день сердца - РИА Новости, 29.09.2021

Всемирный день сердца

Ежегодно 29 сентября в мире отмечается Всемирный день сердца (World Heart Day). Он проводится с 2000 года по инициативе Всемирной федерации сердца (World Heart... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T07:50

2021-09-29T07:50

2021-09-29T07:50

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Ежегодно 29 сентября в мире отмечается Всемирный день сердца (World Heart Day). Он проводится с 2000 года по инициативе Всемирной федерации сердца (World Heart Federation, WHF) с целью повышения информированности общественности об опасности сердечно-сосудистых заболеваний. Идея этого ежегодного мероприятия была задумана Антони Байес де Луна, президентом WHF с 1997 по 1999 год. Первоначально (до 2011 года) Всемирный день сердца отмечался в последнее воскресенье сентября.В России этот день и следующая за ним неделя называются Российской национальной неделей здорового сердца. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят: ишемическая болезнь сердца (болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу); болезнь сосудов головного мозга; болезнь периферических артерий; ревмокардит (поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми бактериями); врожденный порок сердца (существующие с рождения деформации строения сердца); тромбоз глубоких вен и эмболия легких (образование в ножных венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким).Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят, главным образом, в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу. По данным Всемирной федерации сердца, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, ежегодно они убивают более 18,6 миллиона человек. По данным ВОЗ, более трех четвертей смертей от сердечно-сосудистых заболеваний приходится на страны с низким и средним уровнем доходов. При этом эксперты ВОЗ отмечают, что большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить путем устранения поведенческих факторов риска, таких как употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности и вредное употребление алкоголя.Всемирная федерация сердца отмечает, что пандемия COVID-19 стала тяжелым испытанием для 520 миллионов человек, живущих с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти люди в большей степени были подвержены риску развития тяжелых форм вируса. Многие боялись обращаться за помощью к лечащему врачу как в плановом режиме, так и случаях неотложных состояний, оказавшись изолированными от друзей и семьи.В настоящее время во многих странах технологии лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вышли на высокий уровень: теперь люди, перенесшие эти "сосудистые катастрофы", смогут прожить достаточно долго. Однако это происходит не во всех государствах мира, поэтому смертность от этих заболеваний остается очень высокой. В ближайшее время ситуация вряд ли изменится. ВОЗ прогнозирует, что в 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрет около 23,6 миллиона человек.По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности и в России.По данным экспертов, в 2014-2018 годы количество летальных исходов от болезней системы кровообращения сокращалось в среднем на 16 872 случая в год. В 2019 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляла 573,2 случая на 100 тысяч населения. Целевой показатель на 2020 год – 525 случаев – Минздрав в декабре 2020 года предложил скорректировать до 610 случаев на 100 тысяч населения. По данным ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России, в 2020 году от болезней системы кровообращения умерло 944 843 человека, что соответствует 643,9 случая на 100 тысяч населения. Количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 2020 году превысило показатель 2014 года, тогда по этой причине скончались 940 489 человек, при этом смертность составила 653,9 случая на 100 тысяч населения.Самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием в России является артериальная гипертония. Ею страдает практически каждый второй взрослый россиянин – более 40% взрослых людей в России, в частности, более 45% мужчин и 42% женщин. На второй позиции по распространенности идет ишемическая болезнь сердца, на третьем месте – цереброваскулярные заболевания (группа заболеваний головного мозга, обусловленных патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения).По статистике сердечно-сосудистыми заболеваниями болеет примерно одинаковое число мужчин и женщин, но умирает от них больше женщин, чем мужчин. При этом мужчины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний на 10 лет раньше, чем женщины. Поэтому для мужчин самый опасный возраст – это 50-60 лет, тогда как для женщин это возраст 65-75 лет.Важным фактором риска является генетическая предрасположенность, которая присутствует у человека, если среди его родственников первой линии (мать, отец, брат, сестра) случались сердечно-сосудистые осложнения в возрасте до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин.Следующие факторы риска – нездоровое питание, употребление алкоголя, курение и любые другие формы потребления табака, в том числе курение трубки, кальяна. Также к факторам риска образования сердечно-сосудистых заболеваний относится группа психосоциальных факторов – острые стрессы, вялотекущие стрессовые состояния, тревожные и депрессивные состояния. Далее следует низкая физическая активность, которая очень тесно связана с избыточной массой тела, ожирением.По данным ученых, для того чтобы продлить жизнь и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, человеку необходимо быть физически активным 150 минут в неделю. При этом не обязательно ходить в тренажерный зал, бассейн или вставать на беговую дорожку: достаточно пройтись пешком до работы или сделать дома уборку. Кроме того, риск возникновения инсульта или инфаркта почти на половину снижает непродолжительный дневной сон один-два раза в неделю.Всемирная федерация сердца для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний рекомендует сократить потребление сладких напитков и фруктовых соков; заменить сладкие лакомства свежими фруктами; стараться съедать пять порций (примерно по горсти каждая) фруктов и овощей в день – они могут быть свежими, замороженными, консервированными или сушеными; ограничить количество полуфабрикатов, в которых часто много соли, сахара и жира, а также употреблять алкоголь в рамках рекомендуемой нормы. Всемирная федерация сердца также рекомендует отказать от табака. При это эксперты организации отмечают, что в течение двух лет после прекращения курения риск развития ишемической болезни сердца существенно снижается, а в течение 15 лет риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний равен рискам для некурящего.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, сердце, воз, михаил мурашко, всемирный день сердца, россия