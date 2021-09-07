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Мурашко назвал основную причину смертности в России
Мурашко назвал основную причину смертности в России - РИА Новости, 07.09.2021
Мурашко назвал основную причину смертности в России
Сердечно-сосудистые заболевания, несмотря на быстрые темпы развития медицины, остаются основной причиной смертности как в мире, так и в России, заявил министр... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:01
2021-09-07T13:01
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания, несмотря на быстрые темпы развития медицины, остаются основной причиной смертности как в мире, так и в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Несмотря на высокий уровень и быстрые темпы развития мировой и отечественной медицины, сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире и в Российской Федерации", - сказал Мурашко на научно-практической конференции "Кардиология на марше 2021".Он отметил, что за два года реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в России введено в эксплуатацию более 10 тысяч единиц современного медицинского оборудования, в том числе более 250 единиц тяжелого оборудования.Министр также подчеркнул, что в 2020 году проводились мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. "Необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях получили более 450 тысяч человек. В 2021 году принято решение о продлении срока лекарственного обеспечения до 2 лет", - уточнил Мурашко.
https://ria.ru/20210503/infarkt-1730956801.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
13:01 07.09.2021
 
Мурашко назвал основную причину смертности в России

Мурашко: основной причиной смертности в России остаются сердечно-сосудистые заболевания

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания, несмотря на быстрые темпы развития медицины, остаются основной причиной смертности как в мире, так и в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Несмотря на высокий уровень и быстрые темпы развития мировой и отечественной медицины, сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире и в Российской Федерации", - сказал Мурашко на научно-практической конференции "Кардиология на марше 2021".
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Он отметил, что за два года реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в России введено в эксплуатацию более 10 тысяч единиц современного медицинского оборудования, в том числе более 250 единиц тяжелого оборудования.
Министр также подчеркнул, что в 2020 году проводились мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. "Необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях получили более 450 тысяч человек. В 2021 году принято решение о продлении срока лекарственного обеспечения до 2 лет", - уточнил Мурашко.
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