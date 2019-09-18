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РИА Новости

Ученые назвали простой способ защититься от инфарктов и инсультов

15:01 18.09.2019 (обновлено: 21:08 18.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений СамаринДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Непродолжительный дневной сон один-два раза в неделю снижает риск возникновения инсульта и инфаркта почти наполовину. Такие выводы ученых опубликованы в журнале Heart (British Medicine Journals).
Группа исследователей из Лозаннского университета в течение восьми лет наблюдала за 3262 пациентами в возрасте от 35 до 75 лет. На момент начала наблюдения ни у кого из них не было проблем с сердцем, однако в последующие годы у испытуемых начали диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, которые в том числе приводили к смерти.
Ученые тщательно проанализировали образ жизни, который вели пациенты, учитывая также дополнительные факторы: пол, возраст, индекс массы тела, наследственную предрасположенность к различным заболеваниям и вредные привычки.
Выяснилось, что у тех наблюдаемых, кто раз-два в неделю недолго спал днем, инсульты и инфаркты диагностировали на 48 процентов реже. Причем речь шла именно о кратковременном сне — около 30 минут. Частый и продолжительный дневной сон, наоборот, свидетельствует о проблемах со здоровьем, отметили ученые.
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