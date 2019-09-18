Ученые назвали простой способ защититься от инфарктов и инсультов

Группа исследователей из Лозаннского университета в течение восьми лет наблюдала за 3262 пациентами в возрасте от 35 до 75 лет. На момент начала наблюдения ни у кого из них не было проблем с сердцем, однако в последующие годы у испытуемых начали диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, которые в том числе приводили к смерти.