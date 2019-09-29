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РИА Новости

Названы полезные для здоровья сердца продукты

03:18 29.09.2019 (обновлено: 07:39 29.09.2019)
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© Depositphotos / rbhavanaЧеловеческое сердце с ЭКГ
Человеческое сердце с ЭКГ
© Depositphotos / rbhavana
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Отказ от жирного мяса в пользу птицы или рыбы, употребление кураги, фасоли и орехов, а также ограничение потребления сахара поможет сохранить здоровье сердца, следует из рекомендаций, опубликованных на сайте Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России.
Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. ВОЗ прогнозирует, что в 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрет около 23,6 миллиона человек.
"Сбалансированное питание – это первый шаг к здоровому сердцу, оно обеспечивает человека полезными веществами, которые необходимы для нормальной работы всех функциональных систем организма и поддержания нормальной массы тела", - говорится в материале.
При выборе блюд специалисты советуют отдавать предпочтение птице, рыбе и морепродуктам, а также выбирать нежирные и несладкие молочные и кисломолочные продукты.
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Даже умеренная активность уменьшит риск болезней сердца, заявили в ВОЗ
Кроме того, следует также увеличить потребление продуктов с высоким содержанием калия и магния, таких как курага, фасоль, орехи и хлеб с отрубями, отмечается в рекомендациях.
Овощей и фруктов в сутки следует потреблять не менее 400 граммов, а вот потребление сахара, сладостей, кондитерских изделий и сладких безалкогольных напитков следует ограничить, так как они достаточно калорийные, подчеркивается на сайте.
Полезным для сердца будет и потребление продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты – несоленой скумбрии, семги, форели и лосося. При этом жирное мясо, сливки и жирный творог следует ограничить в своем рационе.
Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал РИА Новости, что факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний являются неправильное питание, вредные привычки, стрессы и генетические факторы.
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
27 сентября, 15:53РИА Новости
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
1853657548
Обсудить 19
РоссияОбщество
Популярные комментарии
У нас сердце из чего - из птицы или из рыбы? Может быть, из кураги, фасоли и орехов? Нет, из мяяяса! Вот и думайте.
29 сентября, 07:23
Адам Ваксель
28520023
"Поняли, дорогие россияне? Свинина, говядина вам не нужны. Покупайте одну курицу, если зарплаты хватит, конечно"
29 сентября, 09:43
Дмитрий М.
831405
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