https://ria.ru/20210929/obyski-1752307833.html

Источник: в Петербурге проходят обыски в офисах Group-IB

Источник: в Петербурге проходят обыски в офисах Group-IB - РИА Новости, 29.09.2021

Источник: в Петербурге проходят обыски в офисах Group-IB

В Санкт-Петербурге проходят обыски в офисах Group IB и других фирм, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:47

2021-09-29T13:47

2021-09-29T14:22

санкт-петербург

group-ib

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходят обыски в офисах Group IB и других фирм, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По словам собеседника агентства, они связаны с делом об уклонении от уплаты налогов.Как сообщил СК, в Петербурге раскрыли аферу, за которой стоят бывший полицейский и действующий адвокат. По данным ведомства, она обошлась бюджету в 890 миллионов рублей.Всего в Москве и Санкт-Петербурге по этому делу проводятся более 60 обысков.Ранее Лефортовский суд столицы арестовал главу компании Илью Сачкова на два месяца по обвинению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и большинство расследований по статье 275 УК, засекречены.Накануне в московском офисе Group IB также прошли обыски. В пресс-службе компании заявили, что не знают, чем это может быть вызвано. Там также заявили, что сотрудники уверены в невиновности руководителя. В ближайшее время компанией будет руководить сооснователь Дмитрий Волков.Сачкову 32 года, он с отличием окончил факультет информатики МГТУ имени Баумана, с 2017-го — доцент кафедры информационной безопасности. В 2003-м вместе с Дмитрием Волковым и другими однокурсниками основал Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании кибератак; через несколько лет получилось привлечь внешние инвестиции.Сегодня представительства компании есть в Амстердаме, Дубае и Москве, штаб-квартира располагается в Сингапуре. На сайте указано, что фирма консультирует российские и зарубежные спецслужбы, а также ОБСЕ. Среди клиентов числятся Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, Ростех, "Мегафон", МТС, Билайн, Microsoft, "Азбука Вкуса" и многие другие.В 2016-ом Сачков вошел в список Forbes "30 перспективных предпринимателей до 30 лет" и в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России.

https://ria.ru/20210929/obysk-1752306181.html

https://ria.ru/20210929/sachkov-1752289418.html

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