13:47 29.09.2021 (обновлено: 14:22 29.09.2021)
Источник: в Петербурге проходят обыски в офисах Group-IB
Источник: в Петербурге проходят обыски в офисах Group-IB и других компаний
© AP Photo / Pavel GolovkinОфис компании Group-IB
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходят обыски в офисах Group IB и других фирм, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, они связаны с делом об уклонении от уплаты налогов.
Как сообщил СК, в Петербурге раскрыли аферу, за которой стоят бывший полицейский и действующий адвокат. По данным ведомства, она обошлась бюджету в 890 миллионов рублей.
Всего в Москве и Санкт-Петербурге по этому делу проводятся более 60 обысков.
Ранее Лефортовский суд столицы арестовал главу компании Илью Сачкова на два месяца по обвинению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и большинство расследований по статье 275 УК, засекречены.
Накануне в московском офисе Group IB также прошли обыски. В пресс-службе компании заявили, что не знают, чем это может быть вызвано. Там также заявили, что сотрудники уверены в невиновности руководителя. В ближайшее время компанией будет руководить сооснователь Дмитрий Волков.
Сачкову 32 года, он с отличием окончил факультет информатики МГТУ имени Баумана, с 2017-го — доцент кафедры информационной безопасности. В 2003-м вместе с Дмитрием Волковым и другими однокурсниками основал Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании кибератак; через несколько лет получилось привлечь внешние инвестиции.
Сегодня представительства компании есть в Амстердаме, Дубае и Москве, штаб-квартира располагается в Сингапуре. На сайте указано, что фирма консультирует российские и зарубежные спецслужбы, а также ОБСЕ. Среди клиентов числятся Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, Ростех, "Мегафон", МТС, Билайн, Microsoft, "Азбука Вкуса" и многие другие.