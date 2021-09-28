https://ria.ru/20210928/prazdniki-1752125674.html

Названы пять популярных регионов России для поездок на ноябрьские праздники

Названы пять популярных регионов России для поездок на ноябрьские праздники - РИА Новости, 28.09.2021

Названы пять популярных регионов России для поездок на ноябрьские праздники

Туроператоры назвали пять самых востребованных направлений в России на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T12:03

2021-09-28T12:03

2021-09-28T12:03

туризм

казань

калининград

санкт-петербург

ставропольский край

алтайский край

краснодарский край

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583405470_0:186:1800:1199_1920x0_80_0_0_c0048b4bb538de95b88a1726c35d815f.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры назвали пять самых востребованных направлений в России на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники, сообщает АТОР.По словам экспертов, рейтинг возглавляет Краснодарский край, где в топе спроса отдых в отелях Сочи и Красной Поляны. Также в первую пятерку входят Крым, Кавминводы, Санкт-Петербург и Калининград. Кроме того, по словам специалистов, многие туристы бронируют на праздничные выходные в ноябре курорты Абхазии в надежде продлить купальный сезон.В списке востребованных внутренних направлений организованного отдыха на первую декаду ноября находятся Казань, Алтайский край, Подмосковье, санатории в различных регионах.От детских групп на период школьных каникул чаще всего запросы приходят на поездки в Казань, Калининград, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень, Волгоград и на туры по Золотому кольцу.Правда, по оценкам туроператоров, в конце сентября продажи путевок на школьные каникулы и праздничные выходные на день Народного единства (с 4 по 7 ноября) на внутренних направлениях пока далеки от пика: оживление спроса ожидается во второй половине октября.Сравнивая ход бронирований ноябрьских выходных в прошлом и нынешнем сезоне, компании обращают внимание на существенные отличия в потребительском поведении туристов.Осенью прошлого года действовал туристический кешбэк. При этом было гораздо меньше открытых зарубежных направлений, да и путешественники были более "изголодавшимися" по поездкам после практически полугодового карантина.В этом году влияние кешбэка на продажи оказалось меньше ожидаемого. По мнению большинства экспертов, акция сработала слабо. По их словам, с учетом общей ситуации с COVID-19 и нагнетания паники многие просто не рискнули бронировать туры заранее и откладывали решение о покупке до последнего.

https://ria.ru/20210921/otpusk-1751068027.html

https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html

https://ria.ru/20210915/osen-1748598581.html

казань

калининград

санкт-петербург

ставропольский край

алтайский край

краснодарский край

екатеринбург

тюмень

республика крым

московская область (подмосковье)

волгоград

москва

абхазия

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, калининград, санкт-петербург, ставропольский край, алтайский край, краснодарский край, екатеринбург, тюмень, республика крым, московская область (подмосковье), волгоград, москва, абхазия, нижний новгород, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), детский отдых, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, кешбэк, куда можно лететь