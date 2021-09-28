Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210928/prazdniki-1752125674.html
Названы пять популярных регионов России для поездок на ноябрьские праздники
Названы пять популярных регионов России для поездок на ноябрьские праздники - РИА Новости, 28.09.2021
Названы пять популярных регионов России для поездок на ноябрьские праздники
Туроператоры назвали пять самых востребованных направлений в России на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T12:03
2021-09-28T12:03
туризм
казань
калининград
санкт-петербург
ставропольский край
алтайский край
краснодарский край
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583405470_0:186:1800:1199_1920x0_80_0_0_c0048b4bb538de95b88a1726c35d815f.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры назвали пять самых востребованных направлений в России на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники, сообщает АТОР.По словам экспертов, рейтинг возглавляет Краснодарский край, где в топе спроса отдых в отелях Сочи и Красной Поляны. Также в первую пятерку входят Крым, Кавминводы, Санкт-Петербург и Калининград. Кроме того, по словам специалистов, многие туристы бронируют на праздничные выходные в ноябре курорты Абхазии в надежде продлить купальный сезон.В списке востребованных внутренних направлений организованного отдыха на первую декаду ноября находятся Казань, Алтайский край, Подмосковье, санатории в различных регионах.От детских групп на период школьных каникул чаще всего запросы приходят на поездки в Казань, Калининград, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень, Волгоград и на туры по Золотому кольцу.Правда, по оценкам туроператоров, в конце сентября продажи путевок на школьные каникулы и праздничные выходные на день Народного единства (с 4 по 7 ноября) на внутренних направлениях пока далеки от пика: оживление спроса ожидается во второй половине октября.Сравнивая ход бронирований ноябрьских выходных в прошлом и нынешнем сезоне, компании обращают внимание на существенные отличия в потребительском поведении туристов.Осенью прошлого года действовал туристический кешбэк. При этом было гораздо меньше открытых зарубежных направлений, да и путешественники были более "изголодавшимися" по поездкам после практически полугодового карантина.В этом году влияние кешбэка на продажи оказалось меньше ожидаемого. По мнению большинства экспертов, акция сработала слабо. По их словам, с учетом общей ситуации с COVID-19 и нагнетания паники многие просто не рискнули бронировать туры заранее и откладывали решение о покупке до последнего.
https://ria.ru/20210921/otpusk-1751068027.html
https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html
https://ria.ru/20210915/osen-1748598581.html
казань
калининград
санкт-петербург
ставропольский край
алтайский край
краснодарский край
екатеринбург
тюмень
республика крым
московская область (подмосковье)
волгоград
москва
абхазия
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583405470_101:0:1700:1199_1920x0_80_0_0_93a073bf862d59f3c29768e1de03deab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казань, калининград, санкт-петербург, ставропольский край, алтайский край, краснодарский край, екатеринбург, тюмень, республика крым, московская область (подмосковье), волгоград, москва, абхазия, нижний новгород, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), детский отдых, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, кешбэк, куда можно лететь
12:03 28.09.2021
 
Названы пять популярных регионов России для поездок на ноябрьские праздники

Краснодарский край и Крым возглавили рейтинг популярных направлений для поездок в ноябре

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры назвали пять самых востребованных направлений в России на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники, сообщает АТОР.
По словам экспертов, рейтинг возглавляет Краснодарский край, где в топе спроса отдых в отелях Сочи и Красной Поляны. Также в первую пятерку входят Крым, Кавминводы, Санкт-Петербург и Калининград. Кроме того, по словам специалистов, многие туристы бронируют на праздничные выходные в ноябре курорты Абхазии в надежде продлить купальный сезон.
В списке востребованных внутренних направлений организованного отдыха на первую декаду ноября находятся Казань, Алтайский край, Подмосковье, санатории в различных регионах.
От детских групп на период школьных каникул чаще всего запросы приходят на поездки в Казань, Калининград, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень, Волгоград и на туры по Золотому кольцу.
Девушки в бассейне - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 03:17Туризм
Названы идеальные месяцы для отпуска в 2022 году
Правда, по оценкам туроператоров, в конце сентября продажи путевок на школьные каникулы и праздничные выходные на день Народного единства (с 4 по 7 ноября) на внутренних направлениях пока далеки от пика: оживление спроса ожидается во второй половине октября.
Сравнивая ход бронирований ноябрьских выходных в прошлом и нынешнем сезоне, компании обращают внимание на существенные отличия в потребительском поведении туристов.
Винодельня Имение Сикоры - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 08:00Туризм
Российские винодельни — среди лучших в мире: чем удивит наш энотуризм
Осенью прошлого года действовал туристический кешбэк. При этом было гораздо меньше открытых зарубежных направлений, да и путешественники были более "изголодавшимися" по поездкам после практически полугодового карантина.
В этом году влияние кешбэка на продажи оказалось меньше ожидаемого. По мнению большинства экспертов, акция сработала слабо. По их словам, с учетом общей ситуации с COVID-19 и нагнетания паники многие просто не рискнули бронировать туры заранее и откладывали решение о покупке до последнего.
Осень в Магаданской области, Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 08:00Туризм
Золотая осень в России: тысячи километров красоты от Москвы до Магадана
 
ТуризмКазаньКалининградСанкт-ПетербургСтавропольский крайАлтайский крайКраснодарский крайЕкатеринбургТюменьРеспублика КрымМосковская область (Подмосковье)ВолгоградМоскваАбхазияНижний НовгородНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Детский отдыхТуризмРоссиякуда поехать в выходныекуда поехатьотдых на мореКешбэккуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
Лента новостейМолния