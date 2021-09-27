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Жириновский предложил выдавать губернаторам "ярлык на княжение"

Жириновский предложил выдавать губернаторам "ярлык на княжение" - РИА Новости, 27.09.2021

Жириновский предложил выдавать губернаторам "ярлык на княжение"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя РИА Новости законопроект о снятии запрета для губернаторов избираться более двух сроков подряд, заявил, что отменил РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:10

2021-09-27T16:10

2021-09-27T16:14

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя РИА Новости законопроект о снятии запрета для губернаторов избираться более двух сроков подряд, заявил, что отменил бы их выборы и ввел бы в стране аналог "ярлыка на княжение".В Госдуму в понедельник внесен законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд, сообщил РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.По словам Жириновского, смысл законопроекта в укреплении вертикали исполнительной власти."Что касается количества сроков и продолжительности полномочий глав регионов, то их можно было бы дополнить еще и отменой выборов руководителей субъектов. Это (выборы), во-первых, нелогично. Главы - это, по сути, наместники президента. Де-факто они, в первую очередь, перед ним и отчитываются, а он может любого из них снять с работы. Да и выборы в нынешнем виде - это практически назначение и есть. Везде побеждают только согласованные кандидаты. Даже выдвинуться возможно лишь пройдя "муниципальный фильтр", а это реально только при доброй воле "Единой России", считай администрации президента", - сообщил политик.Также он отметил, что вообще бы ввел "аналог ярлыка на княжение". "Президент сам назначает главу региона и определяет срок его полномочий: 5, 7, 10 лет - сколько сочтет нужным. Но при этом в любой момент может отправить его в отставку. Чтобы он не думал о том, как ему переизбираться, а думал о деле, спокойно работал", - уточнил глава либерал-демократов.При этом он отметил, что данную модель до совершенства можно было бы довести еще и проведя реформу регионального устройства, чтобы все субъекты были сформированы только по географическим границам, и в каждом должно проживать не менее 3-5 миллионов человек."Тогда Россия будет состоять из 30-40 равновеликих областей или губерний. Это будет удобно, прежде всего, самим регионам, которые станут более самостоятельны в экономическом плане. При этом граждане продолжают избирать региональных депутатов, которые формулируют политические запросы общества на этой конкретной территории и воплощают их в местные законы. Парламентская линия может также усиливаться за счет расширения своих полномочий", - уточнил политик.Также он поднял вопрос о названиях региональных парламентов."Мы лет 10 назад уже отменили должность "президента региона". В стране только один президент, иначе это создает путаницу как элемент сепаратизма. Теперь эта норма сужается до единообразного названия для всех - глава. То же самое я, кстати, применил бы и к региональным парламентам, ведь у нас сейчас и заксобрания есть, и губернские думы, и хуралы, и курултаи, и госсоветы - кто во что горазд", - отметил Жириновский.

https://ria.ru/20210927/sroki-1751984458.html

https://ria.ru/20210927/zakonoproekt-1751941631.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/srok-1752004004.html

https://ria.ru/20210927/pravitelstvo-1752011013.html

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политика, владимир жириновский, россия, сша, европа, госдума рф, лдпр, совет федерации рф, андрей клишас