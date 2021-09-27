https://ria.ru/20210927/sibir-1751925032.html

Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири

Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири - РИА Новости, 27.09.2021

Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири

Почти половина россиян готова переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу, среди причин они называют... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T03:38

2021-09-27T03:38

2021-09-27T12:42

общество

сергей шойгу

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Почти половина россиян готова переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу, среди причин они называют гарантированную работу и большую зарплату, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Безусловную готовность" переселиться на новое место жительства выразили семь процентов участников опроса в среднем по России и 16 процент сибиряков. Еще 41 процент готовы переехать туда при определенных условиях, выяснили аналитики. При этом 51 процент респондентов заявили, что не хотят жить в этих городах; в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области так ответили по 60 процентов, а в самой Сибири — только 32 процента.Чаще всего россияне готовы переселиться в новые сибирские города, если им гарантируют работу и зарплату в два-три раза выше, чем сейчас (29 процентов). Порядка 12 процентов опрошенных привлекают подъемные свыше одного миллиона рублей, 11 процентов заинтересованы в комфортных условиях жизни и развитой городской инфраструктуре.Среди причин, по которым люди не готовы жить в новых сибирских городах, преобладают плохой климат, слишком холодная погода — 44 процента, неудобное, слишком далекое географическое положение — 31 процент и категорическое нежелание людей менять свое нынешнее место жительства — 28 процентов. Каждый пятый (20 процентов) не верит, что там можно будет заработать больше денег, чем они получают сейчас.В целом положительно относятся к идее постройки новых городов в Сибири 40 процентов респондентов, поскольку это поможет стране решать демографическую проблему. Каждый четвертый (27 процентов) отнесся к такому проекту негативно, считая, что это будет напрасной тратой больших сумм денег. Около 23 процентов россиян не слышали об этой идее, десять процентов респондентов относятся к ней безразлично.Банк проводил опрос 22-24 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.В августе Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке выразил мнение, что в этой части страны следует построить три, а лучше пять крупных городов с населением от трехсот тысяч человек до миллиона. При этом, считает министр, их нужно сделать специализированными на определенной сфере деятельности: например, на энергомашиностроении, лесопереработке или нефтехимии. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" призвал подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/primore-1751120633.html

https://ria.ru/20210906/goroda-1748877162.html

https://ria.ru/20210907/shoygu-1749011601.html

россия

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общество, сергей шойгу, владимир путин, россия