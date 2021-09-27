https://ria.ru/20210927/semya-1751994444.html

Кузнецова возглавит комиссию "Единой России" по защите семьи и детей

Кузнецова возглавит комиссию "Единой России" по защите семьи и детей - РИА Новости, 27.09.2021

Кузнецова возглавит комиссию "Единой России" по защите семьи и детей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:39

2021-09-27T13:39

2021-09-27T14:04

госдума рф

политика

владимир путин

единая россия

анна кузнецова

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме, заявил глава государства Владимир Путин."Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию (в "Единой России") по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет напрямую непосредственно координировать все это направление прямо в самой Государственной думе", - сказал Путин на встрече с "пятеркой" списка ЕР.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

https://ria.ru/20210927/lavrov-1751994543.html

https://ria.ru/20210927/protsenko-1751995656.html

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госдума рф, политика, владимир путин, единая россия, анна кузнецова, россия