https://ria.ru/20210927/semya-1751994444.html
Кузнецова возглавит комиссию "Единой России" по защите семьи и детей
Кузнецова возглавит комиссию "Единой России" по защите семьи и детей - РИА Новости, 27.09.2021
Кузнецова возглавит комиссию "Единой России" по защите семьи и детей
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:39
2021-09-27T13:39
2021-09-27T14:04
госдума рф
политика
владимир путин
единая россия
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме, заявил глава государства Владимир Путин."Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию (в "Единой России") по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет напрямую непосредственно координировать все это направление прямо в самой Государственной думе", - сказал Путин на встрече с "пятеркой" списка ЕР.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
https://ria.ru/20210927/lavrov-1751994543.html
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госдума рф, политика, владимир путин, единая россия, анна кузнецова, россия
13:39 27.09.2021 (обновлено: 14:04 27.09.2021)
Кузнецова возглавит комиссию "Единой России" по защите семьи и детей
Путин: Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме