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Социал-Демократическая партия Германии

Социал-Демократическая партия Германии - РИА Новости, 27.09.2021

Социал-Демократическая партия Германии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, Sozial-demokratische Partei Deutschlands, SPD) – одна из старейших политических партий в Германии. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:10

2021-09-27T13:10

2021-09-27T13:31

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Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, Sozial-demokratische Partei Deutschlands, SPD) – одна из старейших политических партий в Германии. Свою историю партия ведет с 1863 года, когда в Лейпциге был создан Всеобщий германский рабочий союз. В 1875 году была создана единая партия немецкого рабочего класса, именовавшаяся до 1890 года Социалистической рабочей партией, затем – Германской социал-демократической партией.В конце XIX века СДПГ стала по-настоящему массовой партией и удерживала лидирующую позицию вплоть до начала 1910-х годов.Во время Первой мировой войны внутри партии произошел раскол: левое радикальное крыло (которое в 1917 году отделилось и позднее оформилось в Коммунистическую партию Германии) выступало против финансирования военных действий. После Ноябрьской революции 1918 года первым рейхсканцлером, а затем и первым президентом Германии, избранным демократическим путем, стал представитель СДПГ Фридрих Эберт.В марте 1933 года члены СДПГ проголосовали в рейхстаге против Чрезвычайного закона, дававшего всю полноту власти Адольфу Гитлеру. В июне 1933 года СДПГ была закрыта и перешла на нелегальное положение до окончания Второй мировой войны в 1945 году.Первоначально СДПГ создавалась как партия рабочего класса, но с 1954 года она позиционирует себя в качестве "левой народной партии" для различных слоев общества. Окончательно эта трансформация была закреплена "Годесбергской программой" 1959 года, в которой СДПГ однозначно приняла модель социальной рыночной экономики, дала согласие на западную ориентацию ФРГ и на возрождение немецкой армии. Вместе с тем в программе говорилось о необходимости замены капитализма новым социальным строем, целью которого является создание государство социального благоденствия. В экономической политике партия взяла за основу своей деятельности концепцию рыночного хозяйства с активным участием государства в социально-экономической политике.В 2007 году на съезде в Гамбурге была принята новая программа партии, которая продолжила традицию ценностей социал-демократии. В качестве стратегической цели немецкие социал-демократы провозгласили строительство в стране "демократического социализма".По данным на февраль 2021 года СДПГ остается крупнейшей партией Германии, насчитывающей 404,3 тысячи членов.Партия долгое время находилась в оппозиции, пока в 1966 году не вошла в состав федерального правительства в коалиции с ХДС/ХСС.В 1969 году к власти пришел первый канцлер – социал-демократ – Вилли Брандт, который руководил страной до 1974 года. Ему на смену пришел его однопартиец Гельмут Шмидт, сохранивший за собой пост канцлера до 1982 года. С деятельностью этих канцлеров связывается "новая восточная политика" страны", направленная на постепенное сближение с ГДР.Последний раз член СДПГ возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год. Это был Герхард Шредер.В сентябре 2013 года СДПГ на выборах в бундестаг набрала 25,7% голосов избирателей (193 из 630 мест в парламенте). По итогам выборов СДПГ вошла в правящую коалицию вместе с ХДС/ХСС.На выборах в бундестаг в 2017 году СДПГ получила 20,5% голосов. В 19-м парламенте у СДПГ было 152 места.26 сентября 2021 года на выборах в бундестаг СДПГ одержала победу, получив 25,7% голосов. По сообщению ЦИК Германии после подсчета результатов со всех округов, партия сформирует крупнейшую фракцию в парламенте – 206 мест.Высшим органом СДПГ является съезд, а в период между съездами – правление.В 2019 году руководителями партии были избраны бывший министр финансов Северного Рейна – Вестфалии Норберт Вальтер-Борьянс и депутат бундестага Заския Эскен.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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