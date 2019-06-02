Глава Социал-демократической партии Германии объявила об отставке

БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила об уходе с этого поста, а также с должности главы фракции СДПГ в бундестаге, сообщил в воскресенье таблоид Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила об уходе с этого поста, а также с должности главы фракции СДПГ в бундестаге, сообщил в воскресенье таблоид BILD со ссылкой на заявление политика.

По словам Налес, таким образом она стремится, "чтобы в обеих функциях вопрос о преемнике мог быть урегулирован надлежащим образом".

Политик заявила, что заявление об отставке официально подаст в понедельник на заседании фракции СДПГ.

По итогам выборов в Европарламент 26 мая христианские демократы (альянс ХДС/ХСС) набрали большинство голосов - 28,9%, на втором месте - партия "Зеленые" с 20,5%. Социал-демократическая партия Германии, которая входит в правительство "большой коалиции" в ФРГ, сумела собрать только 15,8%, она на третьем месте.

Таким образом, партии "правящей коалиции" продолжают терять общественную поддержку. На выборах в Европарламенте в 2014 году альянс ХДС/ХСС набрал 35,4%, социал-демократы - 27,3%. На выборах в бундестаг в 2017 году у альянса было 32,9%, у СДПГ - 20,5%.