https://ria.ru/20210927/vybory-1751927463.html

СДПГ выиграла выборы в бундестаг

СДПГ выиграла выборы в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021

СДПГ выиграла выборы в бундестаг

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в бундестаг, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T05:38

2021-09-27T05:38

2021-09-27T06:40

в мире

германия

выборы в парламент германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751905174_0:90:3024:1791_1920x0_80_0_0_684d77b0a6c4727f1b5155fdb62acb6b.jpg

БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в бундестаг, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил самый низкий результат за всю историю, свидетельствуют итоги подсчета данных всех округов.СДПГ получила 25,7% голосов, ХДС/ХСС на втором месте с 24,1%. Третье место занимают "Зеленые" с 14,8%, четвертое место у Свободной демократической партии с 11,5%, "Альтернатива для Германии" пятая с 10,3%.Таким образом, ХДС/ХСС получил на 8,8 процентных пункта меньше, чем в 2017 году, СДПГ улучшили результат на 5,2 процентных пункта, "Зеленые" - на 5,7 процентных пункта, "Свободные демократы" - на 0,8 процентных пункта. АдГ потеряла 2,3 процентных пункта, "Левые" - 4,4 процентных пункта.Партия "Левые" при этом впервые с 2002 года не преодолевает пятипроцентный барьер по партийным спискам. Однако это не означает, что у них не будет фракции в бундестаге - по немецким законам при получении трех прямых мандатов, что "Левым" удалось добиться, им достаются места в бундестаге в соответствии с полученными по партийным спискам процентами голосов.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Действующий канцлер, бывший лидер ХДС Ангела Меркель в выборах не участвовала и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.

https://ria.ru/20210927/bavariya-1751922779.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, выборы в парламент германии