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СДПГ выиграла выборы в бундестаг
СДПГ выиграла выборы в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021
СДПГ выиграла выборы в бундестаг
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в бундестаг, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T05:38
2021-09-27T06:40
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германия
выборы в парламент германии
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в бундестаг, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил самый низкий результат за всю историю, свидетельствуют итоги подсчета данных всех округов.СДПГ получила 25,7% голосов, ХДС/ХСС на втором месте с 24,1%. Третье место занимают "Зеленые" с 14,8%, четвертое место у Свободной демократической партии с 11,5%, "Альтернатива для Германии" пятая с 10,3%.Таким образом, ХДС/ХСС получил на 8,8 процентных пункта меньше, чем в 2017 году, СДПГ улучшили результат на 5,2 процентных пункта, "Зеленые" - на 5,7 процентных пункта, "Свободные демократы" - на 0,8 процентных пункта. АдГ потеряла 2,3 процентных пункта, "Левые" - 4,4 процентных пункта.Партия "Левые" при этом впервые с 2002 года не преодолевает пятипроцентный барьер по партийным спискам. Однако это не означает, что у них не будет фракции в бундестаге - по немецким законам при получении трех прямых мандатов, что "Левым" удалось добиться, им достаются места в бундестаге в соответствии с полученными по партийным спискам процентами голосов.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Действующий канцлер, бывший лидер ХДС Ангела Меркель в выборах не участвовала и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.
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в мире, германия, выборы в парламент германии
05:38 27.09.2021 (обновлено: 06:40 27.09.2021)
 
СДПГ выиграла выборы в бундестаг

СДПГ выиграла выборы в бундестаг с 25,7% голосов

© REUTERS / Wolfgang RattayЛидер Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц после объявления результатов экзит-поллов на выборах в Берлине, Германия
Лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц после объявления результатов экзит-поллов на выборах в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в бундестаг, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил самый низкий результат за всю историю, свидетельствуют итоги подсчета данных всех округов.
СДПГ получила 25,7% голосов, ХДС/ХСС на втором месте с 24,1%. Третье место занимают "Зеленые" с 14,8%, четвертое место у Свободной демократической партии с 11,5%, "Альтернатива для Германии" пятая с 10,3%.
Таким образом, ХДС/ХСС получил на 8,8 процентных пункта меньше, чем в 2017 году, СДПГ улучшили результат на 5,2 процентных пункта, "Зеленые" - на 5,7 процентных пункта, "Свободные демократы" - на 0,8 процентных пункта. АдГ потеряла 2,3 процентных пункта, "Левые" - 4,4 процентных пункта.
Партия "Левые" при этом впервые с 2002 года не преодолевает пятипроцентный барьер по партийным спискам. Однако это не означает, что у них не будет фракции в бундестаге - по немецким законам при получении трех прямых мандатов, что "Левым" удалось добиться, им достаются места в бундестаге в соответствии с полученными по партийным спискам процентами голосов.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Действующий канцлер, бывший лидер ХДС Ангела Меркель в выборах не участвовала и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.
Армин Лашет, Сюзанна Лашет, Ангела Меркель и Пауль Зиемиак после объявления результатов экзит-поллов на выборах в Германии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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