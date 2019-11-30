Партия правящей коалиции Германии СДПГ избрала новое руководство

БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. субботу избрала новых руководителей, которыми стали бывший министр финансов Северного Рейна - Вестфалии Норберт Вальтер-Борьянс и депутат бундестага Заския Эскен, сообщается на Социал-демократическая партия Германии в субботу избрала новых руководителей, которыми стали бывший министр финансов Северного Рейна - Вестфалии Норберт Вальтер-Борьянс и депутат бундестага Заския Эскен, сообщается на сайте партии.

Таким образом, Вальтер-Борьянс и Заския Эскен нанесли поражение другой паре, претендовавшей на лидерство - министру финансов федерального правительства Олафу Шольцу и члену ландестага Бранденбурга Кларе Гайвиц. Победивший тандем получил поддержку 53% членов партии, Шольц и Гайвиц поддержали 45%.

Голосование членов партии должно быть окончательно закреплено на партийном съезде СДПГ, который пройдет 6-8 декабря.

Вальтер-Борьянс и Эскен, в отличие от члена правительства Шольца, выступают с критическими заявлениями в адрес правящей коалиции. Политики считают необходимым рассмотреть возможность налоговой реформы, повышения минимальной оплаты труда. Кроме того, они считают недостаточными усилия правительства в борьбе с изменением климата. В виду этого они также предлагают пересмотреть коалиционный договор СДПГ с блоком ХДС/ХСС.

Участники кампании прокомментировали результаты в прямом эфире N-TV

"Думаю, СДПГ приняло решение, которое означает новое лидерство в партии, и я думаю, мы должны объединиться вокруг него. Это важно для СДПГ, чтобы она была сильной партией", - заявил Шольц, заверив в поддержке со своей стороны и пожелав удачи.

Эскен поблагодарила за поддержку со стороны однопартийцев, в том числе конкурентов, с которыми они "спорили, но оставались дружелюбными". В свою очередь Вальтер-Борьянс отметил, что "мы все понимаем, что сегодня важно говорить не о победе или поражении, а том, чтобы сохранять единство в этой прекрасной социал-демократической партии". Вальтер-Борьянс также добавил, что партии необходимо сохранять единство не только в своих рядах, но и работать вместе с избирателями, которые разделяют идеи социал-демократов.