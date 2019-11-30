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РИА Новости

Партия правящей коалиции Германии СДПГ избрала новое руководство

21:27 30.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСитуация в Берлине
Ситуация в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии в субботу избрала новых руководителей, которыми стали бывший министр финансов Северного Рейна - Вестфалии Норберт Вальтер-Борьянс и депутат бундестага Заския Эскен, сообщается на сайте партии.
Таким образом, Вальтер-Борьянс и Заския Эскен нанесли поражение другой паре, претендовавшей на лидерство - министру финансов федерального правительства Олафу Шольцу и члену ландестага Бранденбурга Кларе Гайвиц. Победивший тандем получил поддержку 53% членов партии, Шольц и Гайвиц поддержали 45%.
Голосование членов партии должно быть окончательно закреплено на партийном съезде СДПГ, который пройдет 6-8 декабря.
Вальтер-Борьянс и Эскен, в отличие от члена правительства Шольца, выступают с критическими заявлениями в адрес правящей коалиции. Политики считают необходимым рассмотреть возможность налоговой реформы, повышения минимальной оплаты труда. Кроме того, они считают недостаточными усилия правительства в борьбе с изменением климата. В виду этого они также предлагают пересмотреть коалиционный договор СДПГ с блоком ХДС/ХСС.
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"Думаю, СДПГ приняло решение, которое означает новое лидерство в партии, и я думаю, мы должны объединиться вокруг него. Это важно для СДПГ, чтобы она была сильной партией", - заявил Шольц, заверив в поддержке со своей стороны и пожелав удачи.
Эскен поблагодарила за поддержку со стороны однопартийцев, в том числе конкурентов, с которыми они "спорили, но оставались дружелюбными". В свою очередь Вальтер-Борьянс отметил, что "мы все понимаем, что сегодня важно говорить не о победе или поражении, а том, чтобы сохранять единство в этой прекрасной социал-демократической партии". Вальтер-Борьянс также добавил, что партии необходимо сохранять единство не только в своих рядах, но и работать вместе с избирателями, которые разделяют идеи социал-демократов.
"Чтобы сделать, нам нужны не только те (члены партии), которые нас выбрали. Нам нужны все, мы хотим достучаться до всех в нашей партии. Мы должны стоять вместе, только вместе мы можем сделать СДПГ снова сильной, снова заслуживающей доверия", - добавила, в свою очередь, Эскен.
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