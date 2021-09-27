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Проценко возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению
Проценко возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению - РИА Новости, 27.09.2021
Проценко возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению
Сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию "Единой России" по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - по... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:42
2021-09-27T13:42
2021-09-27T13:58
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию "Единой России" по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - по здравоохранению, детский омбудсмен Анна Кузнецова - по защите семьи и детей, заявил президент РФ Владимир Путин."Елена Владимировна Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Николаевич Проценко - комиссию по здравоохранению, Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства, поддержки семьи", - сказал Путин встрече с "пятеркой" списка ЕР.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
https://ria.ru/20210927/pobeda-1751992556.html
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общество, единая россия, денис проценко, политика, госдума рф, кпрф, общероссийский народный фронт, сергей лавров, коммунарка (москва), анна кузнецова, россия