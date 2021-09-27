https://ria.ru/20210927/lavrov-1751994543.html
Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству - РИА Новости, 27.09.2021
Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:39
2021-09-27T13:39
2021-09-27T14:00
политика
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коммунарка (москва)
анна кузнецова
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сообщил президент РФ Владимир Путин."Сергей Викторович Лавров - (будет руководить - прим. ред.) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом", - сказал он в ходе встречи с "пятеркой" ЕР.Путин отметил, что здесь очень многое предстоит сделать."Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению", - добавил президент.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
https://ria.ru/20210927/semya-1751994444.html
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политика, единая россия, сергей лавров, госдума рф, кпрф, общероссийский народный фронт, коммунарка (москва), анна кузнецова, россия, денис проценко
13:39 27.09.2021 (обновлено: 14:00 27.09.2021)
Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
Путин: Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству