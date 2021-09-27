Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/lavrov-1751994543.html
Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству - РИА Новости, 27.09.2021
Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:39
2021-09-27T14:00
политика
единая россия
сергей лавров
госдума рф
кпрф
общероссийский народный фронт
коммунарка (москва)
анна кузнецова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751427973_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0f3b0ee2a8c89bf70d13ad0648e9fe78.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сообщил президент РФ Владимир Путин."Сергей Викторович Лавров - (будет руководить - прим. ред.) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом", - сказал он в ходе встречи с "пятеркой" ЕР.Путин отметил, что здесь очень многое предстоит сделать."Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению", - добавил президент.Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
https://ria.ru/20210927/semya-1751994444.html
https://ria.ru/20210927/protsenko-1751995656.html
коммунарка (москва)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751427973_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5c559955204f9caa8d771c90a450fc53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, единая россия, сергей лавров, госдума рф, кпрф, общероссийский народный фронт, коммунарка (москва), анна кузнецова, россия, денис проценко
13:39 27.09.2021 (обновлено: 14:00 27.09.2021)
 
Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству

Путин: Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сергей Викторович Лавров - (будет руководить - прим. ред.) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом", - сказал он в ходе встречи с "пятеркой" ЕР.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 13:39
Кузнецова возглавит комиссию "Единой России" по защите семьи и детей
Путин отметил, что здесь очень многое предстоит сделать.
"Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению", - добавил президент.
Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", которая получила парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".
Путин ранее сам озвучил пятерку лидеров на съезде ЕР: министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 13:42
Проценко возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению
 
ПолитикаЕдиная РоссияСергей ЛавровГосдума РФКПРФОбщероссийский народный фронтКоммунарка (Москва)Анна КузнецоваРоссияДенис Проценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
02:59Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
02:48Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
Лента новостейМолния