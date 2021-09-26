https://ria.ru/20210926/ukraina-1751780199.html

Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона

Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона - РИА Новости, 26.09.2021

Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона

Верховная рада Украины начала рассмотрение проекта государственного бюджета на 2022 год. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T08:00

2021-09-26T08:00

2021-09-26T08:05

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Верховная рада Украины начала рассмотрение проекта государственного бюджета на 2022 год.Украинская власть рассчитывает в следующем году на:— рост реального ВВП в 3,8% (в нынешнем году рассчитывала на 4,6%, но вряд ли будет и три процента);— замедление инфляции до 6,2% (в нынешнем году расчет был на 7,3%, но, вероятно, выйдет до десяти процентов);— доходы государственного бюджета в объеме 1,27 триллиона гривен, или 44,3 миллиарда долларов (для сравнения: предварительный план доходов бюджета Москвы на 2021 год — 39,4 миллиарда долларов);— расходы — 1,44 триллиона гривен, или 50 миллиардов долларов.Рассматриваемый Радой документ еще, конечно, должен получить одобрение из Вашингтона — в прошлом году МВФ заставил украинскую власть переписать изрядную его часть. Однако на этот раз, рассчитывая на долгожданный транш кредита МВФ, украинское правительство не допустило чрезмерного количества художеств в основных бюджетных параметрах, которые главным образом и интересуют вашингтонского "шерифа", поэтому серьезных корректировок тут ожидать не стоит. Будут, конечно, еще внутренние изменения, связанные с удовлетворением аппетитов даже не отдельных народных избранников, а тех, кто контролирует десятки "тушек" в украинском парламенте, — Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Ильи Павлюка и прочих. Плюс — могут быть приняты протягиваемые Зеленским и Ко налоговые изменения, направленные на усиление фискальной нагрузки на часть легального бизнеса, не сумевшего договориться с властью о сохранении прежних условий. В случае их принятия доходная часть может подрасти, но непринципиально — на миллиард долларов. Так что общее представление о приоритетах украинской власти нынешний проект дает.В отличие от последних лет власти решили не повышать минимальную зарплату — после роста до 6500 гривен (17,6 тысячи рублей) в декабре нынешнего года она останется на том же уровне до середины осени следующего, когда увеличится лишь на 200 гривен. В последние годы повышение минимальной зарплаты использовалось украинской властью как PR-ход, причем направленный не только на своих граждан, но и на соседей: мол, минимальные стандарты растут семимильными шагами. Но дело в том, что на Украине этот показатель используется для расчета минимальных обязательств по уплате налогов и ЕСВ, при этом никак не связан с социалкой.PR обернулся тем, что в результате повышений отток легально занятых в малом бизнесе (как предпринимателей, так и наемных работников) в тень стал уж слишком заметен. Видимо, потому от него и отказались. При этом размер минимальной пенсии в первой половине 2022-го составит 1934 гривны (5,2 тысячи рублей) и к концу года вырастет лишь до 2093 гривен (5,7 тысячи рублей). А прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются социальные выплаты, поэтапно вырастет с 2481 до 2684 гривен (до 7,3 тысячи рублей), что, конечно, не имеет никакого отношения к реальной возможности прожить на них.Доходы по сравнению с планом на текущий год в следующем должны подрасти на изрядные 14,5%, или 160 миллиардов гривен. И тут вот что интересно. Уже давно украинцам вдолбили в голову, что Майдан стоял за "европейский выбор" и "против Януковича с олигархами". По факту же план сбора налога на доходы физических лиц в 2022 году превышает фактически собранную по этому налогу сумму в 2013-м (при Януковиче) в 5,6 раза. А с учетом сокращения количества штатных рабочих мест из-за начавшего стремительно разваливаться после 2013 года реального сектора каждый работник стал платить налогов в 7,4 раза больше. В то же время объем налога на прибыль в сравнении с тем же 2013 годом должен вырасти лишь в 2,8 раза. Сбор ренты с добываемых на Украине (в первую очередь Игорем Коломойским) нефти и газового конденсата за тот же период должен увеличиться и вовсе в 1,3 раза. А вот собираемость ренты за дефицитные водные ресурсы должна уменьшиться. Довольно существенно, как ожидается, вырастет лишь уплата ренты за добычу газа (в 5,4 раза). Но при росте тарифов для населения и промышленности более чем в десять раз это допустимая жертва для тех, кто его добывает. Кто оплачивает "майданный банкет" — вполне очевидно.Расходная часть тоже показательна. Наиболее щедра украинская власть, как и все последние годы, к силовикам. Им планируется выделить почти 320 миллиардов гривен (шесть процентов прогнозного ВВП), а это больше четверти от доходов, которые еще нужно собрать. Отличие от последних лет тут, пожалуй, лишь в том, что после ухода всесильного министра внутренних дел Авакова финансирование МВД впервые не выросло в приоритетном порядке — более того, не выросло совсем. Хотя на МВД вместе с другими силовыми органами, защищающими украинскую власть от собственного народа, на восьмой год "войны" с Россией она все равно выделяет больше денег, чем на Министерство обороны. В следующем же году на этом поприще больше всех дополнительных материальных бонусов удастся урвать СБУ.Чуть больше 200 миллиардов планируется направить на покрытие дефицита Пенсионного фонда, что незначительно превышает планы нынешнего года. И это неудивительно в связи с микроскопическими планами увеличения самих пенсий.Здравоохранение и образование планируется профинансировать на 193 и 186 миллиардов гривен.А вот далее идет любимая игрушка президента Зеленского, которая к тому же приносит участникам вполне ощутимые дивиденды. Речь идет о дорожном строительстве и прочих планах, объединенных в президентскую программу "Большая стройка". Но существует она только условно — ввиду отсутствия такой программы де-юре. Зато вот деньги туда выделяются вполне реальные. И в следующем году запланировано выделить 124 миллиарда гривен, из которых 40 миллиардов будут заемными.Кстати, о займах, а также их обслуживании и погашении.Только на выплату процентов по прямым государственным заимствованиям в 2022 году будет потрачено 181,4 миллиарда гривен. Данная статья выросла по сравнению с текущим годом сразу на 14,3%. Но это лишь вершина айсберга. Если прибавить сумму возврата кредитов (393,3 миллиарда), а также средства на погашение и обслуживание долгов, взятых под государственные гарантии (22,9 миллиарда), то вырисовывается прекрасная величина — около 600 миллиардов гривен. Иными словами, почти половина доходной части бюджета!При этом планируется взять новых кредитов, включая кредиты под государственные гарантии, на 650 миллиардов гривен. То есть в следующем году платежи по обслуживанию и погашению кредитов снова вырастут — и в абсолютных цифрах, и по отношению к доходам бюджета.Резюмируя, можно сказать, что речь идет об антисоциальном, не направленном на развитие, милитаристском бюджете бедной аграрной страны, зависимой от внешнего управления и кредитования.

https://ria.ru/20210923/davlenie-1751406928.html

https://ria.ru/20210922/kuleba-1751376044.html

https://ria.ru/20210822/ukraina-1746729016.html

https://ria.ru/20210712/ekonomika-1740976194.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

авторы, украина, москва, игорь коломойский, мвф, верховная рада украины, служба безопасности украины, россия