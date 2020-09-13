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https://ria.ru/20200913/ukraina-1577141684.html
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
На Украине обнаружен новый повод для празднования перемоги. Один из ведущих экономических сайтов Незалежной опубликовал материал о том, что пять тысяч гривен —... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T08:00
2020-09-13T08:00
украина
авторы
мнение - авторы
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На <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> обнаружен новый повод для празднования перемоги. Один из ведущих экономических сайтов Незалежной <u><a href="https://minfin.com.ua/ua/blogs/sashasumy/152602/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовал материал о том, что пять тысяч гривен</a></u> — это лучшая минимальная зарплата после <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтики</a> на постсоветском пространстве. Разумеется, информация о столь значимой перемоге была растиражирована на множестве других украинских сайтов.С 1 сентября минимальная зарплата на Украине была повышена с 4723 гривен до упомянутых пяти тысяч гривен, что в эквиваленте составляет примерно 181 доллар. Это существенно меньше, чем в Литве (723 доллара), Эстонии (695) и Латвии (512). Но при этом больше не только чем в Кыргызстане и Туркменистане (24 и 37 долларов), но и чем в Белоруссии (141), Азербайджане (147), России (164) и Молдавии (166). Расчет производился по курсам валют, сложившимся по состоянию на 1 сентября. С тех пор, разумеется, суммы могли несколько измениться.Но Украина не была бы Украиной, если бы объявленная перемога не содержала явные элементы зрады. Суть их сводится к тому, что на Украине минимальная зарплата не имеет никакого отношения к социальному обеспечению, зато используется в качестве налоговой базы и для начисления сверхвысоких зарплат в специфических государственных органах типа Национального антикоррупционного бюро, судов и так далее.Строго говоря, украинская минимальная зарплата опередила в размерах российскую еще с 1 января 2020 года после ее повышения с 4173 до 4723 гривен. В России минимальный размер оплаты труда на федеральном уровне с 1 января 2020 года тоже вырос — с 11 280 до 12 130 рублей. Но рост был менее стремительным. Плюс игры на украинском рынке государственных облигаций <u><a href="https://ria.ru/20191205/1561952447.html" target="_blank">привели к искусственному укреплению местной валюты</a></u>. В общем, к 1 января текущего года минимальная зарплата на Украине почти на доллар (197 против 196) опередила российскую. Правда, больше был только размер грязной зарплаты — с учетом разницы в ставках налога на доходы чистая оставалась больше в России. Тогда об этой перемоге на своей страничке в "Фейсбуке" <u><a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216892096320888&amp;set=a.1702098958520&amp;type=3" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал заместитель министра экономики Украины Николайчук</a></u>, но шаткий разрыв в показателях оставил ее почти незамеченной. Ну а потом случилась пандемия, обвал цен на углеводороды, протесты в США и еще много всего, что существенно перетряхнуло курсы валют. Плюс на Украине состоялось еще и предвыборное повышение минимальной зарплаты, которое и определило нынешнее соотношение размеров таких зарплат по странам.Но являются ли понятия "минимальная зарплата" на Украине и "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) в России понятиями равноценными и что подразумевается в каждой из стран под прожиточным минимумом?В обеих странах работодатели не имеют права платить наемным работникам меньше этих минимальных размеров. В обеих странах эти минимальные размеры используются для расчета минимального страхового взноса: в России — индивидуальными предпринимателями, адвокатами и нотариусами, на Украине — физическими лицами — предпринимателями (в том числе на упрощенной системе, включая не ведущих деятельность) и лицами, занимающимися независимой профессиональной деятельностью.В России с начала 2000-х годов была своеобразная погоня МРОТ за официальным прожиточным минимумом. Неоднократно власти обещали, что МРОТ прожиточный минимум догонит. Собственно, Трудовой кодекс России еще с 2002 года предусматривал, что МРОТ не должен быть меньше прожиточного минимума, но не оговаривал сроков, когда эта гонка должна была увенчаться успехом. В конечном итоге это случилось 1 мая 2018 года, когда МРОТ вырос до 11 280 рублей, а прожиточный минимум составлял 10 444 рубля. В первом квартале нынешнего года размер прожиточного минимума составлял 10 843 рубля, а МРОТ 12 130 рублей.На Украине поначалу происходило то же самое. Власти стремились сократить отставание минимальной зарплаты от прожиточного минимума, чтобы формально обеспечить прожиточный минимум хотя бы работающим. По ходу дела выяснилось, что проще это сделать, не повышая "минималку", а оторвав размер прожиточного минимума от реальности — попросту почти прекратив его увеличение. В результате на Украине "минималка" сравнялась с прожиточным минимумом еще в 2009 году в бытность премьером <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлии Тимошенко</a>. То есть Украина еще в 2009 году оторвала прожиточный минимум от реальности примерно настолько же, насколько Россия это сделала десятилетие спустя.В последующие годы минимальная зарплата на Украине утверждалась на уровне чуть выше прожиточного минимума.В 2014 году украинские власти официально признали отрыв прожиточного минимума от реальности, просто заморозив его. А далее минимально повышали его в ручном режиме, не опираясь ни на какие расчеты.Наконец, в 2017 году правительство Гройсмана придумало ход конем: резко увеличить минимальную зарплату при микроскопическом пересмотре прожиточного минимума. Суть этого хода заключалась в том, что с минимальной зарплаты взимаются налог на доходы и единый социальный взнос, а вот социальные выплаты на Украине (в отличие от России!) через разные понижающие коэффициенты привязаны именно к размеру прожиточного минимума. В последующие годы размер "минималки" рос опережающими темпами по отношению к размеру прожиточного минимума. По состоянию на 1 сентября при минимальной зарплате в пять тысяч гривен (примерно 13 500 рублей) прожиточный минимум составляет 2118 гривен (примерно 5720 рублей).Собственно, именно поэтому минимальный размер пенсии в России не может быть меньше прожиточного минимума для пенсионера (в целом по стране 9311 рублей), тогда как на Украине и после летней индексации он был ниже даже фиктивного прожиточного минимума — увеличился всего до 1712 гривен (примерно 4625 рублей). Кстати, минимальную пенсию получают более десяти процентов пенсионеров, а 70 процентов получают пенсию до трех тысяч гривен (8100 рублей).Можно со скепсисом относиться к нынешнему размеру прожиточного минимума в России, принимая во внимание, что это все же достаточно условная величина. Но размер прожиточного минимума на Украине ничего, кроме недоумения, вызывать не может, являясь при этом базовой социальной величиной.И уж совершенно очевидно, что главной целью повышения минимальной зарплаты с 1 сентября на Украине была фискальная — увеличение отчислений налога на доходы и единого социального взноса. Но для народа это подали как явное достижение.Правда, игра на повышение "минималки" имеет и вполне осязаемые последствия, которые выглядят как явная зрада.Во-первых, даже по официальным оценкам украинского Госстата, на 7,4 миллиона штатных работников в стране приходится 3,4 миллиона неофициально трудоустроенных. На самом деле нелегалов наверняка еще больше. И каждое новое решение о повышении минимальной зарплаты пополняет их ряды и увеличивает количество безработных.Во-вторых, это приводит к настоящим извращениям в оплате труда бюджетников, когда, например, учитель в школе получает ровно такую же зарплату, как школьные сторож и уборщица. Это с одной стороны. А с другой — оклады "модных" госслужащих, судей и тому подобное устанавливаются на уровне, кратном 30, 50 и так далее размерам постоянно повышающейся минимальной зарплаты и вместе с многочисленными надбавками и премиями становятся космическими.В-третьих, занимаясь такими фокусами с минимальной зарплатой, украинская власть не может и таким способом никогда не сможет вытянуть на приемлемый уровень среднюю зарплату.Скажем, по итогам 2019 года на Украине средняя зарплата составила 406 долларов — против 707 долларов в России.
https://ria.ru/20200908/ukraina-1576893559.html
https://ria.ru/20200821/ukraina-1576045900.html
https://ria.ru/20200802/1575258571.html
https://ria.ru/20200806/1575412040.html
https://ria.ru/20200521/1571747425.html
сколько можно врать про Украину ? или в бункере думают что чем больше наврут тем хуже сделают Украине? детский сад или старческий маразм
37
Автор явно злорадствует,потому что в стране намного беднее чем Россия зарплата меньше.А где же наши новориши государственные?Почему они россиянам зарплаты неподнимают?Что нефть упала или короновирус?Всегда найдутся причины.Лишний раз доказывает что людей обманывают.Зато чиновники у нас точно необижены
34
36
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
2020
Сергей Левченко
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Сергей Левченко
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
украина, авторы, мнение - авторы

Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет

08:00 13.09.2020
10171
© РИА Новости / СтрингерБанкноты номиналом 1000 гривен
Банкноты номиналом 1000 гривен - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Банкноты номиналом 1000 гривен. Архивное фото
Сергей Левченко
Сергей Левченко
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На Украине обнаружен новый повод для празднования перемоги. Один из ведущих экономических сайтов Незалежной опубликовал материал о том, что пять тысяч гривен — это лучшая минимальная зарплата после Прибалтики на постсоветском пространстве. Разумеется, информация о столь значимой перемоге была растиражирована на множестве других украинских сайтов.
С 1 сентября минимальная зарплата на Украине была повышена с 4723 гривен до упомянутых пяти тысяч гривен, что в эквиваленте составляет примерно 181 доллар. Это существенно меньше, чем в Литве (723 доллара), Эстонии (695) и Латвии (512). Но при этом больше не только чем в Кыргызстане и Туркменистане (24 и 37 долларов), но и чем в Белоруссии (141), Азербайджане (147), России (164) и Молдавии (166). Расчет производился по курсам валют, сложившимся по состоянию на 1 сентября. С тех пор, разумеется, суммы могли несколько измениться.
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Но Украина не была бы Украиной, если бы объявленная перемога не содержала явные элементы зрады. Суть их сводится к тому, что на Украине минимальная зарплата не имеет никакого отношения к социальному обеспечению, зато используется в качестве налоговой базы и для начисления сверхвысоких зарплат в специфических государственных органах типа Национального антикоррупционного бюро, судов и так далее.
Строго говоря, украинская минимальная зарплата опередила в размерах российскую еще с 1 января 2020 года после ее повышения с 4173 до 4723 гривен. В России минимальный размер оплаты труда на федеральном уровне с 1 января 2020 года тоже вырос — с 11 280 до 12 130 рублей. Но рост был менее стремительным. Плюс игры на украинском рынке государственных облигаций привели к искусственному укреплению местной валюты. В общем, к 1 января текущего года минимальная зарплата на Украине почти на доллар (197 против 196) опередила российскую. Правда, больше был только размер грязной зарплаты — с учетом разницы в ставках налога на доходы чистая оставалась больше в России. Тогда об этой перемоге на своей страничке в "Фейсбуке" написал заместитель министра экономики Украины Николайчук, но шаткий разрыв в показателях оставил ее почти незамеченной. Ну а потом случилась пандемия, обвал цен на углеводороды, протесты в США и еще много всего, что существенно перетряхнуло курсы валют. Плюс на Украине состоялось еще и предвыборное повышение минимальной зарплаты, которое и определило нынешнее соотношение размеров таких зарплат по странам.
Но являются ли понятия "минимальная зарплата" на Украине и "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) в России понятиями равноценными и что подразумевается в каждой из стран под прожиточным минимумом?
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В обеих странах работодатели не имеют права платить наемным работникам меньше этих минимальных размеров. В обеих странах эти минимальные размеры используются для расчета минимального страхового взноса: в России — индивидуальными предпринимателями, адвокатами и нотариусами, на Украине — физическими лицами — предпринимателями (в том числе на упрощенной системе, включая не ведущих деятельность) и лицами, занимающимися независимой профессиональной деятельностью.
В России с начала 2000-х годов была своеобразная погоня МРОТ за официальным прожиточным минимумом. Неоднократно власти обещали, что МРОТ прожиточный минимум догонит. Собственно, Трудовой кодекс России еще с 2002 года предусматривал, что МРОТ не должен быть меньше прожиточного минимума, но не оговаривал сроков, когда эта гонка должна была увенчаться успехом. В конечном итоге это случилось 1 мая 2018 года, когда МРОТ вырос до 11 280 рублей, а прожиточный минимум составлял 10 444 рубля. В первом квартале нынешнего года размер прожиточного минимума составлял 10 843 рубля, а МРОТ 12 130 рублей.
На Украине поначалу происходило то же самое. Власти стремились сократить отставание минимальной зарплаты от прожиточного минимума, чтобы формально обеспечить прожиточный минимум хотя бы работающим. По ходу дела выяснилось, что проще это сделать, не повышая "минималку", а оторвав размер прожиточного минимума от реальности — попросту почти прекратив его увеличение. В результате на Украине "минималка" сравнялась с прожиточным минимумом еще в 2009 году в бытность премьером Юлии Тимошенко. То есть Украина еще в 2009 году оторвала прожиточный минимум от реальности примерно настолько же, насколько Россия это сделала десятилетие спустя.
Денежные купюры США и Украины - РИА Новости, 1920, 02.08.2020
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Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
В последующие годы минимальная зарплата на Украине утверждалась на уровне чуть выше прожиточного минимума.
В 2014 году украинские власти официально признали отрыв прожиточного минимума от реальности, просто заморозив его. А далее минимально повышали его в ручном режиме, не опираясь ни на какие расчеты.
Наконец, в 2017 году правительство Гройсмана придумало ход конем: резко увеличить минимальную зарплату при микроскопическом пересмотре прожиточного минимума. Суть этого хода заключалась в том, что с минимальной зарплаты взимаются налог на доходы и единый социальный взнос, а вот социальные выплаты на Украине (в отличие от России!) через разные понижающие коэффициенты привязаны именно к размеру прожиточного минимума. В последующие годы размер "минималки" рос опережающими темпами по отношению к размеру прожиточного минимума. По состоянию на 1 сентября при минимальной зарплате в пять тысяч гривен (примерно 13 500 рублей) прожиточный минимум составляет 2118 гривен (примерно 5720 рублей).
Собственно, именно поэтому минимальный размер пенсии в России не может быть меньше прожиточного минимума для пенсионера (в целом по стране 9311 рублей), тогда как на Украине и после летней индексации он был ниже даже фиктивного прожиточного минимума — увеличился всего до 1712 гривен (примерно 4625 рублей). Кстати, минимальную пенсию получают более десяти процентов пенсионеров, а 70 процентов получают пенсию до трех тысяч гривен (8100 рублей).
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020 - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 08:00
Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты
Можно со скепсисом относиться к нынешнему размеру прожиточного минимума в России, принимая во внимание, что это все же достаточно условная величина. Но размер прожиточного минимума на Украине ничего, кроме недоумения, вызывать не может, являясь при этом базовой социальной величиной.
И уж совершенно очевидно, что главной целью повышения минимальной зарплаты с 1 сентября на Украине была фискальная — увеличение отчислений налога на доходы и единого социального взноса. Но для народа это подали как явное достижение.
Правда, игра на повышение "минималки" имеет и вполне осязаемые последствия, которые выглядят как явная зрада.
Во-первых, даже по официальным оценкам украинского Госстата, на 7,4 миллиона штатных работников в стране приходится 3,4 миллиона неофициально трудоустроенных. На самом деле нелегалов наверняка еще больше. И каждое новое решение о повышении минимальной зарплаты пополняет их ряды и увеличивает количество безработных.
Люди в очереди к банкомату ПриватБанка в центре Киева - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
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Во-вторых, это приводит к настоящим извращениям в оплате труда бюджетников, когда, например, учитель в школе получает ровно такую же зарплату, как школьные сторож и уборщица. Это с одной стороны. А с другой — оклады "модных" госслужащих, судей и тому подобное устанавливаются на уровне, кратном 30, 50 и так далее размерам постоянно повышающейся минимальной зарплаты и вместе с многочисленными надбавками и премиями становятся космическими.
В-третьих, занимаясь такими фокусами с минимальной зарплатой, украинская власть не может и таким способом никогда не сможет вытянуть на приемлемый уровень среднюю зарплату.
Скажем, по итогам 2019 года на Украине средняя зарплата составила 406 долларов — против 707 долларов в России.
635641670
Обсудить 36
УкраинаАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
сколько можно врать про Украину ? или в бункере думают что чем больше наврут тем хуже сделают Украине? детский сад или старческий маразм
13 сентября, 09:09
Billi BonsBilli Bons
17300017
Автор явно злорадствует,потому что в стране намного беднее чем Россия зарплата меньше.А где же наши новориши государственные?Почему они россиянам зарплаты неподнимают?Что нефть упала или короновирус?Всегда найдутся причины.Лишний раз доказывает что людей обманывают.Зато чиновники у нас точно необижены
13 сентября, 08:51
СССергей Соколов
21000013
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