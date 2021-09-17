https://ria.ru/20210917/ukraina-1750397688.html

Украина раскрутила Запад на новые миллиарды

Украина раскрутила Запад на новые миллиарды - РИА Новости, 17.09.2021

Украина раскрутила Запад на новые миллиарды

На уходящей неделе на Украине случился праздник: украинским чиновникам удалось — по меткому выражению главы МИД России Сергея Лаврова — выклянчить на Западе... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:00

2021-09-17T08:00

2021-09-17T08:00

авторы

украина

мвф

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На уходящей неделе на Украине случился праздник: украинским чиновникам удалось — по меткому выражению главы МИД России Сергея Лаврова — выклянчить на Западе очередные кредитные подачки.Еврокомиссия одобрила выделение долго задерживавшегося так называемого второго пакета макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро. Поскольку этого не могло произойти без одобрения со стороны МВФ, то, значит, можно считать решенным и вопрос выделения второго после июня прошлого года транша МВФ в размере около 750 миллионов долларов в рамках кредита stand-by. Ну а вместе с ними транш на 350 миллионов долларов даст еще и Всемирный банк в рамках "займа на политику развития в сфере экономического восстановления".Таким образом, Украине удастся в течение ближайших двух-трех месяцев наскрести по сусекам около 1,7 миллиарда долларов. Поскольку украинская власть руководствуется в своей деятельности исключительно принципами "нам бы день простоять да ночь продержаться" и "после нас хоть потоп", то деньги для нее достаточно солидные. Для целей развития, конечно, не хватит, но туда их никто направлять и не думает. А вот на проедание и распил в краткосрочной перспективе окажется вполне достаточно. Тем более что недавно Украина получила от МВФ еще и 2,7 миллиарда долларов "подарка" в рамках программы поддержки 190 стран-членов в борьбе с пандемией.Другой вопрос: какой ценой будут получены эти деньги?Упомянутые выше 2,7 миллиарда долларов достались Украине в общем-то за здорово живешь — без выполнения каких-либо условий, просто в рамках квоты страны в Фонде. Как и всем прочим странам, кроме тех, правительства которых МВФ по указанию Вашингтона не признает. Например, Венесуэлы, Мьянмы или Афганистана. Кстати, Белоруссия, выборы и, соответственно, власть которой демонстративно не признает Киев, деньги получила на общих условиях. Что весьма показательно. Напомним, что эти средства являются практически безвозвратными: если они зачисляются в золотовалютные резервы, то за них вообще не нужно платить, а если все же используются правительством, то проценты составляют символические 0,05 годовых.А вот остальные деньги Украина получает не только под обязательство их вернуть и оплатить проценты (пусть и небольшие), но и еще под выполнение целого ряда условий.Скажем, второй транш кредита МВФ, который задержался уже на год (по плану уже и четвертый должны были получить), предоставлен под ряд серьезных уступок.Во-первых, под уже принятые законы о фактической передаче судебной системы Украины в управление Западу.Кстати, начинают происходить любопытные события вокруг их практической реализации. На днях Совет судей "не смог" отправить трех представителей в Этический совет Высшего совета правосудия (в тот самый, где решающий голос имеют так называемые международные эксперты. А без делегатов от Совета судей Этический совет заседать не может.Офис президента выразил по этому поводу беспокойство и организовал вчера встречу с участием председателя Совета судей, председателя Верховного суда, представителей парламента, а также послов "семипосольщины". Зеленский грозно заявил о том, что не допустит "блокирования главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал". Но на самом деле это еще вопрос: блокируют ли судьи деятельность Этического совета самостоятельно или по согласованию с офисом президента. Впрочем, продавить этот последний защитный бастион представители Запада в любом случае смогут. Даже если украинской власти удастся обвести того вокруг пальца столь нехитрым приемом сейчас, скоро ей понадобится новый транш.Во-вторых, Верховной раде требуется проголосовать во втором чтении за несколько законопроектов, уже принятых в первом.Один из этих документов делает еще более зависимым от Запада и не имеющим никакого отношения к государству Украина и его экономике местный Национальный банк. Он де-факто уже является безбалансовым филиалом МВФ в Киеве. Но сейчас планируется закрепить главную и единственную цель существования Национального банка — обеспечение ценовой стабильности. Пусть и в ущерб развитию экономики, созданию рабочих мест или курсовым ралли. Плюс должны де-юре сократить полномочия Совета Национального банка (надзорного органа, на формирование которого МВФ не имеет влияния).Другой законопроект связан с окончательным закреплением руководящей роли Запада над Национальным антикоррупционным бюро.Ну а третий документ — это закон о государственном бюджете на 2022 год, который должен соответствовать требуемым МВФ параметрам.Как видим, Запад за жалкие 750 миллионов долларов получает довольно много и запускает свою руку кукловода в куклу по имени Украина еще глубже.Кстати, особый цинизм заключается в том, что выделение этого кредита формально привязано еще к положительной оценке реформ на Украине. Зеленский прокомментировал выделение макрофинансовой помощи именно в этой связи: "Благодарен ЕС за позитивную оценку проводимых Украиной реформ". Все это не только при новой рецессии в экономике, тотальной коррупции, о которой уже не стесняются говорить и на Западе, но еще и на фоне внесудебного преследования оппозиции, СМИ, государственного рейдерства и так далее. Стало быть, все описанное европейцам нравится и вполне укладывается в понятие "европейские ценности".Транш от Всемирного банка тоже не мог быть выделен без отмашки из МВФ. Но, кроме того, он привязан еще и к принятию во втором чтении законопроекта "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве". Этот документ, единственный из перечисленных, не несет прямых выгод Западу, а в теории направлен на институциональную поддержку кредитования малых и средних сельскохозяйственных предприятий. Впрочем, нужно еще посмотреть, во что выльется его реализация на практике.Даже с учетом скромного по условиям транша кредита Всемирного банка в целом получение 1,7 миллиарда долларов для Украины сопряжено с весьма обременительными условиями. Но при этом точно — хотя бы в минимальной степени — не решит экономических проблем страны. Реальный сектор экономики продолжит деградировать, причем в ускоренном темпе, учитывая текущие цены на энергоносители. А украинское руководство уже в ближайшие месяцы будет клянчить новые кредиты, соглашаясь на все более тяжелые условия.

https://ria.ru/20210909/transh-1749321092.html

https://ria.ru/20210903/ukraina-1748227628.html

https://ria.ru/20210826/razorenie-1747327368.html

https://ria.ru/20210824/ekonomika-1747019892.html

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украина

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

авторы, украина, мвф