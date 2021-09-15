https://ria.ru/20210915/ukraina-1750107121.html
Лавров призвал Украину иметь достоинство и перестать клянчить
Лавров призвал Украину иметь достоинство и перестать клянчить - РИА Новости, 15.09.2021
Лавров призвал Украину иметь достоинство и перестать клянчить
Киев постоянно пытается вывести тему "Северного потока 2" на уровень истерики, власти продолжают клянчить что-то, в том числе по теме вступления в НАТО, это... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T09:31
2021-09-15T09:31
2021-09-15T10:47
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ДУШАНБЕ, 15 сен - РИА Новости. Киев постоянно пытается вывести тему "Северного потока 2" на уровень истерики, власти продолжают клянчить что-то, в том числе по теме вступления в НАТО, это недостойно украинского народа, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень такой истерики. Это у них вошло в привычку, в правило - что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот "Северный поток": остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации… И пустите нас в НАТО, в Европейский Союз, мы давно готовы. Клянчат и клянчат", - сказал Лавров журналистам."Страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство. Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой", - добавил Лавров.
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Лавров об Украине: "У них вошло в привычку что-нибудь обязательно клянчить у Запада"
Киев постоянно пытается вывести тему "Северного потока 2" на уровень истерики, власти продолжают клянчить что-то, в том числе по теме вступления в НАТО, это недостойно украинского народа, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
2021-09-15T09:31
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в мире, украина, сергей лавров, киев, нато, северный поток — 2, россия
09:31 15.09.2021 (обновлено: 10:47 15.09.2021)
Лавров призвал Украину иметь достоинство и перестать клянчить
Глава МИД Лавров: Украина все время что-то клянчит, надо иметь достоинство