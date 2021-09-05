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Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами - РИА Новости, 05.09.2021
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Наконец Запад начинает делать из Украины витрину. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T08:00
2021-09-05T08:06
авторы
колумнисты - авторы
украина
сша
мвф
ситуация на украине
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Наконец Запад начинает делать из Украины витрину.Правда, пока речь идет не о 700 миллиардах долларов, на которые политические украинцы рассчитывали в 2014 году, и даже не о 277 миллиардах долларов, которые для полного счастья просил в США Владимир Зеленский.Украина получила 2,7 миллиарда долларов от МВФ. И подписала меморандум о возможности выделения Эксимбанком США финансирования (в форме кредитов или гарантий) в размере трех миллиардов долларов. Но лиха беда начало! Во всяком случае, примерно в таком духе описываются эти события в лояльных Зеленскому средствах массовой информации.На самом деле деньги от МВФ были получены Украиной автоматически согласно квоте в рамках распределения Фондом специальных прав заимствования на общую сумму 650 миллиардов долларов. И вероятнее всего украинская власть потратит немалую их часть на свой главный коррупционный проект — так называемое "Большое строительство". Финансирование же от Эксимбанка еще нужно будет постараться получить, пока это лишь одно из обещаний, которое должно убедить официальный Киев не отсвечивать в вопросе "Северного потока — 2" и прочих договоренностей, достигнутых на встречах Джо Байдена с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель. Но даже если когда-нибудь это финансирование и будет получено, то оно пойдет на закупку американских товаров и услуг: здесь ушлым киевским руководителям мало что светит.Прежде всего абсолютно прекрасной оказалась подача информации со стороны пресс-службы Зеленского о выделенных МВФ деньгах: "После телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, который состоялся на прошлой неделе, Украина получит от МВФ более 2,7 миллиарда долларов США бесплатно и без дополнительных условий".Украине действительно предоставлено от МВФ около 2,7 миллиарда долларов, правда, в валюте МВФ — SDR или СПЗ (специальные права заимствования). Фонд в рамках программы поддержки 190 стран-членов в борьбе с пандемией распределил между ними в соответствии с их квотами 650 миллиардов долларов. Украина, как и все остальные, получила деньги автоматически, причем именно столько, какова ее квота в МВФ, — 0,42%. России же, чья квота составляет 2,7%, выделено 17,5 миллиарда.Кстати, абсолютно бесплатны эти средства, пока они находятся в составе золотовалютных резервов (ЗВР). В случае их использования на финансирование бюджета все же подключается процентная ставка 0,05%.Вероятность же того, что эти деньги останутся в ЗВР, практически нулевая.Во-первых, на Украине пока существенно недовыполняется план по привлечению заимствований. В частности, по внутренним заимствованиям схема с рефинансированием Национальным банком коммерческих банков и дальнейшим выкупом ими государственных облигаций постепенно сворачивается. А международные спекулянты уже не удовлетворяются 11-12% годовых по облигациям и ждут большего. В сентябре, к тому же, предстоят пиковые выплаты по внешнему долгу — потому Минфин, в распоряжение которого поступили деньги, на них очень рассчитывает.Во-вторых, на эти деньги уже началась настоящая охота со стороны других распорядителей бюджетных средств и окружения президента Зеленского. Например, премьер планирует с их помощью как-то "позатыкать" дыры по социальным обязательствам и зарплатным долгам. А в офисе президента клацают зубами в надежде направить их на финансирование какого-нибудь из своих коррупционных проектов, того же "Большого строительства". Ведь потратили в прошлом году на эту де-юре несуществующую программу большую часть фонда по борьбе с COVID-19 — почему бы теперь так же не поступить с упавшими с неба деньгами МВФ. Шмыгалю приходится с этим считаться: в своем заявлении он подчеркнул, что часть средств будет направлена на "поддержку украинской экономики на пути ее восстановления".Скорее всего, упомянутым сторонам придется искать какой-то компромисс в распределении этих сумм, а их, так сказать, квоты во многом зависят от того, что Зеленскому удастся выпросить в Вашингтоне.А в Вашингтоне пока получается не очень. Обещания будущего финансирования даже мегапроектов, наподобие строительства пяти атомных энергоблоков, есть, а вот самих денег пока нет.Наиболее близко к деньгам украинской делегации удалось подобраться при подписании меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Эксимбанком США. В документе сказано, что стороны проработают "варианты использования среднесрочных и долгосрочных гарантий, прямых займов Эксимбанка для финансирования экспорта США в Украине на общую сумму три миллиарда долларов США". Однако ключевыми здесь являются слова "финансирования экспорта США". То есть живых денег Киеву, конечно же, Эксимбанк давать не собирается. Да на это сложно было и рассчитывать — данный финансовый институт в принципе создан и функционирует для поддержки американских экспортеров.Так что электорату об очередной перемоге объявили, она вроде бы близка, но ее плодами представителям украинской власти вряд ли дадут воспользоваться. Хотя опыт строительства одной огромной "потемкинской деревни" стоимостью более двух триллионов долларов на месте Афганистана показывает, что в наше время исключать нельзя ничего: куда приходит Америка, туда приходит коррупция в циклопических масштабах.Резюмируя, можно сказать, что продвигаемая украинской пропагандой информация о пролившемся или вот-вот ожидающемся золотом дожде западного финансирования на Украину даже не преувеличена, а является чистейшим фейком. Киев продолжает идти на уступки Западу, выполняя его требования по отказу от суверенитета судебной власти, продолжает передавать контроль над ключевыми активами, но в ответ получает лишь обещания денег в будущем.
https://ria.ru/20210903/ukraina-1748227628.html
https://ria.ru/20210904/zelenskiy-1748699480.html
https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748429998.html
https://ria.ru/20210903/ultimatum-1748612488.html
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Валерий Михайлов
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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авторы, колумнисты - авторы, украина, сша, мвф, ситуация на украине
08:00 05.09.2021 (обновлено: 08:06 05.09.2021)
 

Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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Наконец Запад начинает делать из Украины витрину.
Правда, пока речь идет не о 700 миллиардах долларов, на которые политические украинцы рассчитывали в 2014 году, и даже не о 277 миллиардах долларов, которые для полного счастья просил в США Владимир Зеленский.
Украина получила 2,7 миллиарда долларов от МВФ. И подписала меморандум о возможности выделения Эксимбанком США финансирования (в форме кредитов или гарантий) в размере трех миллиардов долларов. Но лиха беда начало! Во всяком случае, примерно в таком духе описываются эти события в лояльных Зеленскому средствах массовой информации.
На самом деле деньги от МВФ были получены Украиной автоматически согласно квоте в рамках распределения Фондом специальных прав заимствования на общую сумму 650 миллиардов долларов. И вероятнее всего украинская власть потратит немалую их часть на свой главный коррупционный проект — так называемое "Большое строительство". Финансирование же от Эксимбанка еще нужно будет постараться получить, пока это лишь одно из обещаний, которое должно убедить официальный Киев не отсвечивать в вопросе "Северного потока — 2" и прочих договоренностей, достигнутых на встречах Джо Байдена с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель. Но даже если когда-нибудь это финансирование и будет получено, то оно пойдет на закупку американских товаров и услуг: здесь ушлым киевским руководителям мало что светит.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 08:00
C протянутой рукой: Украина просит у США гарантий по госдолгу
Прежде всего абсолютно прекрасной оказалась подача информации со стороны пресс-службы Зеленского о выделенных МВФ деньгах: "После телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, который состоялся на прошлой неделе, Украина получит от МВФ более 2,7 миллиарда долларов США бесплатно и без дополнительных условий".
Украине действительно предоставлено от МВФ около 2,7 миллиарда долларов, правда, в валюте МВФ — SDR или СПЗ (специальные права заимствования). Фонд в рамках программы поддержки 190 стран-членов в борьбе с пандемией распределил между ними в соответствии с их квотами 650 миллиардов долларов. Украина, как и все остальные, получила деньги автоматически, причем именно столько, какова ее квота в МВФ, — 0,42%. России же, чья квота составляет 2,7%, выделено 17,5 миллиарда.
Кстати, абсолютно бесплатны эти средства, пока они находятся в составе золотовалютных резервов (ЗВР). В случае их использования на финансирование бюджета все же подключается процентная ставка 0,05%.
Вероятность же того, что эти деньги останутся в ЗВР, практически нулевая.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
Вчера, 16:01
В Раде рассказали о невероятной просьбе Зеленского на встрече в Вашингтоне
Во-первых, на Украине пока существенно недовыполняется план по привлечению заимствований. В частности, по внутренним заимствованиям схема с рефинансированием Национальным банком коммерческих банков и дальнейшим выкупом ими государственных облигаций постепенно сворачивается. А международные спекулянты уже не удовлетворяются 11-12% годовых по облигациям и ждут большего. В сентябре, к тому же, предстоят пиковые выплаты по внешнему долгу — потому Минфин, в распоряжение которого поступили деньги, на них очень рассчитывает.
Во-вторых, на эти деньги уже началась настоящая охота со стороны других распорядителей бюджетных средств и окружения президента Зеленского. Например, премьер планирует с их помощью как-то "позатыкать" дыры по социальным обязательствам и зарплатным долгам. А в офисе президента клацают зубами в надежде направить их на финансирование какого-нибудь из своих коррупционных проектов, того же "Большого строительства". Ведь потратили в прошлом году на эту де-юре несуществующую программу большую часть фонда по борьбе с COVID-19 — почему бы теперь так же не поступить с упавшими с неба деньгами МВФ. Шмыгалю приходится с этим считаться: в своем заявлении он подчеркнул, что часть средств будет направлена на "поддержку украинской экономики на пути ее восстановления".
Скорее всего, упомянутым сторонам придется искать какой-то компромисс в распределении этих сумм, а их, так сказать, квоты во многом зависят от того, что Зеленскому удастся выпросить в Вашингтоне.
А в Вашингтоне пока получается не очень. Обещания будущего финансирования даже мегапроектов, наподобие строительства пяти атомных энергоблоков, есть, а вот самих денег пока нет.
Президент Украины Владимир Зеленский во время подписания меморандума между ГП НАЭК Энергоатом и Westinghouse electric - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 08:00
Зеленский обеспечил ядерный прорыв Украины
Наиболее близко к деньгам украинской делегации удалось подобраться при подписании меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Эксимбанком США. В документе сказано, что стороны проработают "варианты использования среднесрочных и долгосрочных гарантий, прямых займов Эксимбанка для финансирования экспорта США в Украине на общую сумму три миллиарда долларов США". Однако ключевыми здесь являются слова "финансирования экспорта США". То есть живых денег Киеву, конечно же, Эксимбанк давать не собирается. Да на это сложно было и рассчитывать — данный финансовый институт в принципе создан и функционирует для поддержки американских экспортеров.
Так что электорату об очередной перемоге объявили, она вроде бы близка, но ее плодами представителям украинской власти вряд ли дадут воспользоваться. Хотя опыт строительства одной огромной "потемкинской деревни" стоимостью более двух триллионов долларов на месте Афганистана показывает, что в наше время исключать нельзя ничего: куда приходит Америка, туда приходит коррупция в циклопических масштабах.
Резюмируя, можно сказать, что продвигаемая украинской пропагандой информация о пролившемся или вот-вот ожидающемся золотом дожде западного финансирования на Украину даже не преувеличена, а является чистейшим фейком. Киев продолжает идти на уступки Западу, выполняя его требования по отказу от суверенитета судебной власти, продолжает передавать контроль над ключевыми активами, но в ответ получает лишь обещания денег в будущем.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
3 сентября, 18:37
На Украине рассказали об ультиматуме от США
 
АвторыКолумнисты - АвторыУкраинаСШАМВФСитуация на Украине
 
 
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