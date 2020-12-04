https://ria.ru/20201204/ukraina-1587560886.html

Такого не бывало: МВФ потребовал от Украины больше пессимизма

Такого не бывало: МВФ потребовал от Украины больше пессимизма

В декабре украинский парламент должен будет рассмотреть и принять закон о государственном бюджете на 2021 год. Причем сомнений в том, что он будет утвержден в... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:00

2020-12-04T08:00

2020-12-04T08:00

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В декабре украинский парламент должен будет рассмотреть и принять закон о государственном бюджете на 2021 год. Причем сомнений в том, что он будет утвержден в редакции, подготовленной ко второму чтению украинским правительством, нет ни малейших. Возможны разве что минимальные косметические изменения. А все потому, что, как и принято у по-настоящему независимых государств, Украина в лице ее исполнительной власти согласовала не только общие параметры, но частично и содержание подготовленного проекта с МВФ. Теперь шаг влево, шаг вправо — расстрел. То есть угроза прекращения сотрудничества с фондом. Чего нынешняя парадигма существования Украины попросту не допускает.Примечательно и то, за чей счет были произведены требуемые МВФ изменения между первым и вторым чтениями. Рост доходной части произошел за счет надежд на поступления от игорного бизнеса, с одной стороны, и широкого числа налогоплательщиков — с другой. Снижение расходов — прежде всего за счет пенсионеров и учителей. Интересы местных олигархов, транснациональных компаний и чиновников оказались не затронуты. В параметрах принятого в первом чтении законопроекта МВФ жестко не устраивали три положения:Дефицит украинского бюджета МВФ обязал ограничить 5,5% ВВП, то есть на 0,5 процентного пункта ниже утвержденного в первом чтении, что само по себе означало необходимость наращивания доходов и (или) сокращения расходов суммарно на 22,5 миллиарда гривен. И тут никакого компромисса не предполагалось.Падение украинской экономики в 2020 году вряд ли уложится в 4,8%, а по мнению МВФ, и вовсе составит 7,2%. Но с еще большей уверенностью можно утверждать, что в следующем году при полном отсутствии инструментов роста и продолжении турбулентности в мировой экономике никакого роста в 4,6% не может быть и близко.Кстати, МВФ, который всегда дает самые оптимистичные прогнозы в отношении опекаемых им режимов, считает, что рост составит три процента. Но тут нужно понимать, что снижение прогноза роста на один процентный пункт означает увеличение бюджетной дыры еще более чем на 11 миллиардов долларов. И тут фонд пошел на компромисс, закрыв глаза на нереальный прогноз, взамен на… принятие закона, который де-факто закрепляет должность главы Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником, несмотря на решение Конституционного суда о неконституционности его назначения. Причем закон этот выписан так, что Сытник, являющийся "их сукиным сыном", будет сидеть в своем кресле, если сам того пожелает, до 65 лет — никакой возможности его уволить с занимаемой должности у украинских властей не будет. Даже если он станет есть младенцев в прямом эфире, то и в этом случае лишится возможности управлять бюро только после вступления в силу соответствующего приговора суда. Кстати, решения суда о признании Сытника коррупционером, которое уже давно имеется и вступило в силу, для увольнения недостаточно.Не менее прекрасно, что такая людоедская организация, как МВФ, убеждала украинские власти отказаться от существенного повышения минимальной зарплаты, которое стало бы серьезным фискальным ударом по всему бизнесу, а прежде всего — по малому, который и так в лидерах по понесенному ущербу от карантинных мероприятий. Сошлись в итоге на том, что с 5000 до 6000 гривен с января минимальная зарплата все же увеличивается, но вот повышение до 6500 гривен отложено до конца года.Результатом описанных согласований стало то, что доходная часть украинского бюджета — 2021 по сравнению с принятой в первом чтении редакцией подросла на 20,9 миллиарда гривен, до 1092,1 миллиарда (37,5 миллиарда долларов). Расходы, наоборот, сократились — на 2,8 миллиарда гривен, до 1347,3 миллиарда (46,3 миллиарда долларов).Любопытно, за чей счет состоялись изменения.Доходы подросли в основном за счет увеличения плана поступлений по:Каждый из источников выглядит крайне сомнительно. Более чем 70-процентный рост поступлений НДС к плану этого года представляется неадекватно большим. Побегут ли табунами инвесторы на игорный рынок — большой вопрос. Равно как и рост прибыли государственных предприятий по итогам нынешнего, крайне непростого года.А вот реальные источники — например, ренту за добычу природных ископаемых — украинская власть использовать не стремится. Тут можно было найти десятки миллиардов, но план решили увеличить лишь на 0,4 миллиарда. Потому что эта "корова" принадлежит местным олигархам и отчасти транснациональным компаниям, а их трогать "слуги народа" не могут.С расходами все еще более цинично.При рассмотрении бюджета в первом чтении вспыхнул небольшой скандал по поводу того, что рост расходов на содержание Зеленского и его офиса составил 33%. Глава офиса Андрей Ермак от имени Зеленского призвал правительство уменьшить эти расходы. Чего, разумеется, не произошло.Главным же донором для перераспределения расходных статей стали… пенсионеры. У них забрали 8,5 миллиарда гривен, что, видимо, означает: индексации пенсий украинским пенсионерам ждать не стоит. На 4,1 миллиарда гривен "обрезали" Министерство образования, отложив еще на год хоть какое-то повышение нищенских зарплат учителей. Будучи кандидатом в президенты, Зеленский ратовал за зарплаты учителям на уровне 4000 долларов. По факту они не сильно превышают 4000 гривен.Еще на 4,9 миллиарда гривен Зеленский и Ко хотят сократить Фонд регионального развития. И вот вокруг этого сокращения может завязаться главная интрига при голосовании. Дело в том, что этот фонд, по сути, является фондом узаконенных взяток для депутатов-мажоритарщиков. Их кинуть будет не так просто, как пенсионеров и учителей.Но не у всех убыло — у кого-то и прибыло. Врачам, правда, в этом смысле не повезло, хотя они очень рассчитывали. Зато четыре миллиарда гривен с барского плеча докинули местным бюджетам, 2,4 миллиарда на удивительно актуальное дело — строительство и развитие аэропортов, еще два миллиарда на Генпрокуратуру, по мелочам досталось и ряду других силовых органов.Причем каким-то образом обвинять МВФ в столь циничном пересмотре доходно-расходных статей не приходится. Фонд интересовали общие параметры, выполнение Украиной долговых обязательств (кстати, расходы на погашение и обслуживание долга выросли до абсолютного рекорда в 627 миллиардов гривен, то есть до 57,4% от всех доходов бюджета) и собственная властная инфраструктура Запада в лице так называемых антикоррупционных органов. А как аборигены отжимают деньги друг у друга и своих пенсионеров — это совсем не вопрос МВФ. Аборигены же продемонстрировали, что умеют это делать квалифицированно и раскованно.

https://ria.ru/20200917/byudzhet-1577341056.html

https://ria.ru/20200613/1572884704.html

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

авторы, мнение - авторы, артем сытник, мвф, украина