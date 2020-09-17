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Рост экономики Украины позволит круто увеличить расходы
На текущей неделе украинское правительство подало на рассмотрение Верховной рады проект государственного бюджета на 2021 год. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T08:00
2020-09-17T08:01
верховная рада украины
украина
авторы
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На текущей неделе украинское правительство подало на рассмотрение Верховной рады <a href="http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938">проект государственного бюджета на 2021 год</a>. Документ вместе с многочисленными приложениями получился весьма внушительный по объему, но очень сомнительный с точки зрения качества. В частности, слишком невероятным выглядит макроэкономический прогноз и допущения, на которых он строился. Что почти неизбежно приведет к необходимости существенного пересмотра бюджета либо на этапе принятия, либо уже в ходе выполнения — как в этом году.Помимо слабой реалистичности, проект бюджета можно назвать:а) бюджетом проедания, поскольку он, по сути, не предусматривает поддержки развития экономики;б) антисоциальным, поскольку в мизерной степени учитывает необходимость увеличения социальной поддержки граждан;в) бюджетом военно-полицейского государства, поскольку доля расходов, выделяемых на военно-полицейские органы, является неадекватно большой и продолжает увеличиваться;г) бюджетом заимствований, поскольку он предусматривает продолжение накопления долговой зависимости.В ходе рассмотрения проекта в него, конечно же, будут внесены некоторые изменения, но они всерьез не коснутся ни одной из описанных характеристик.В части макроэкономической базы авторы проекта опирались на довольно оптимистичный прогноз развития экономической ситуации на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, согласно которому падение реального ВВП не превысит 4,8 процента, а торговый баланс даже несколько улучшится благодаря опережающему падению импорта. В связи с тем, что продукты украинского экспорта упали в цене в значительно меньшей степени, нежели энергоносители, пока этот прогноз сбывается. Правда, на фоне рекордных объемов экспорта сельскохозяйственной продукции урожая прошлого года в первом полугодии. Что во втором полугодии маловероятно в силу не столь большого урожая. Но в целом примитивная украинская экономика действительно имеет все шансы упасть не так сильно, как более развитые экономики развитых стран — как раз в силу примитивности и низкой базы. Но интересно другое: авторы предполагают уже в 2021 году увидеть рост ВВП на 4,6 процента! При этом не закладывая никаких инструментов роста!Порадовали и допущения, в рамках которых был сделан этот прогноз. К внутренним отнесена, например, "поддержка отечественного производства путем создания условий для развития украинской промышленности, ориентированной на производство высокотехнологичной продукции". Это притом что ни проект бюджета, ни другие законы подобной поддержки не предусматривают, а обязательства Украины перед <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a>, ЕС и так далее ее в принципе запрещают. К внешним — утверждение о том, что "Европа и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заложат фундамент для восстановления пошатнувшейся экономики и придачи росту большей устойчивости". Это на фоне восстанавливающегося <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, который замедляет падение мировой экономики.В целом доходы государственного бюджета запланированы на уровне 1061 миллиарда гривен, расходы — 1331 миллиарда. Рост к плану нынешнего года должен составить по доходам 9,4%, по расходам — 4,9%.Но не для всех статей расходов рост будет одинаковым. Например, стоимость обслуживания государственного долга вырастет с 141 миллиарда гривен в нынешнем году до 161 миллиарда в следующем, то есть на 14%. Расходы на погашение долга вырастут с 346 до 439 миллиардов гривен, то есть на 27%. Совокупно расходы на обслуживание и погашение долга составят 600 миллиардов гривен, или 57% доходной части бюджета. При этом занимать планируется еще больше — 702 миллиарда гривен. То есть долг продолжит расти внушительными темпами (девять процентов) и должен достигнуть 2,6 триллиона гривен.Но это не единственное направление ускоренного роста. Военные расходы и расходы на репрессивный аппарат (многочисленные правоохранительные органы и суды) вырастут на девять процентов и достигнут 308 миллиардов гривен. Собственно, совокупно военно-полицейские расходы и расходы на обслуживание и погашение долга (908 миллиардов) лишь немного недотягивают до плана доходов (1061 миллиард). При этом расходы на Минобороны увеличивать не планируется — весь рост придется на внутренние репрессивные органы, что наглядно демонстрирует: украинские власти не столько опасаются того, что "Путин нападет", сколько рассчитывают держать в узде собственный народ.Еще одно приоритетное направление расходов, которое лоббирует президент Зеленский и на котором немалые деньги зарабатывают его турецкие друзья, контролирующие фирму "Онур", — это дорожное строительство. Дороги это увлечение президента, правда, улучшает не сильно, но бюджеты осваивать позволяет вполне. В следующем году на это направление выделяется 72 миллиарда гривен, часть из которых, однако, уйдет западным кредиторам как оплата займов, выданных ранее под гарантии государства. Под ускоренный рост расходов попали и сама <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> (+12%), и Государственное управление делами, обслуживающее президента (+33%). Нашлись деньги для существенного увеличения финансирования так называемого института национальной памяти (+13%), уполномоченного по вопросам украинского языка (в народе — "шпрехенфюрера" — +28%) и, конечно же, для финансирования важнейшего из искусств — кино (+37%). Для кино придумали еще и льготный режим налогообложения.Но где-то же нужно было и сэкономить. Досталось программам поддержки реального сектора экономики — они практически обнулены. С 39,3 до 36,6 миллиарда гривен сокращены объемы субсидий для населения на оплату жилищно-коммунальных услуг — это <a href="https://ria.ru/20200908/ukraina-1576893559.html">на фоне растущего долга</a>.Прожиточный минимум с начала 2021 года не поменяется, оставшись на мизерном уровне — 2189 гривен. В середине года подрастет до 2294, а к декабрю — до 2393 гривен. А вот минимальная зарплата должна будет ракетой устремиться вверх уже с 1 января (рост с 5000 до 6000 гривен), а с середины года вырастет до 6500 гривен. Фокус в том, что к прожиточному минимуму привязаны социальные выплаты (в частности, минимальная зарплата первые полгода так и останется на уровне 1769 гривен, да и к концу года вырастет лишь до 1934 гривен), <a href="https://ria.ru/20200913/ukraina-1577141684.html">тогда как с минимальной зарплаты</a> взимаются налоги и социальные взносы, а также начисляются фантастические зарплаты некоторым чиновникам. Огромным вопросом остается, за счет чего, кроме упомянутых выше новых кредитов, будут финансироваться все эти "хотелки". План по сбору налога на доходы физических лиц увеличивается на 28 миллиардов, или 25%, — тут сомнений в успехе немного, электорат продолжат доить. Рента с тех, кто имеет доступ к ресурсам, вроде как и вырастет, но останется на очень скромном уровне (40 миллиардов гривен) — их трогать нельзя. Главный же рост запланирован в сборе НДС: внутри страны планируется собрать на 68% (!) больше, на таможне — на девять процентов. Качество сбора НДС внутри страны действительно несколько улучшилось после увольнения с должности главного налоговика представителя "соросят", но вряд ли это может дать скачкообразный рост. Тем более когда силовики, включая самого могущественного из них, продолжают контролировать схемы вброса фиктивного налогового кредита. При этом всякому очевидно: основные скрытые ресурсы в сборе НДС приходятся именно на серый импорт и контрабанду. Но с учетом прогнозируемого падения курса гривны и роста импорта выведение теневых потоков на таможне на свет божий определенно не планируется. Как, к слову, не планируется "обелять" и рынок спирта, который ушел в тень уже процентов на 70.В конечном итоге сомнений в том, что и этот бюджет правительству придется кардинально переписывать, практически нет. Непонятно, правда, какому именно правительству. Нынешнему главное — протолкнуть документ через парламент хоть в каком-то виде, разумеется, с учетом собственных интересов. А будет ли сегодняшнее правительство заниматься его выполнением — это большой вопрос.
https://ria.ru/20200415/1570044291.html
https://ria.ru/20200330/1569353193.html
https://ria.ru/20200329/1569318907.html
https://ria.ru/20200314/1568560212.html
украина
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2020
Сергей Левченко
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Сергей Левченко
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
верховная рада украины, украина, авторы

Рост экономики Украины позволит круто увеличить расходы

08:00 17.09.2020 (обновлено: 08:01 17.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Василенко / Перейти в фотобанкЗал Верховной Рады Украины
Зал Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
На текущей неделе украинское правительство подало на рассмотрение Верховной рады проект государственного бюджета на 2021 год.
Документ вместе с многочисленными приложениями получился весьма внушительный по объему, но очень сомнительный с точки зрения качества. В частности, слишком невероятным выглядит макроэкономический прогноз и допущения, на которых он строился. Что почти неизбежно приведет к необходимости существенного пересмотра бюджета либо на этапе принятия, либо уже в ходе выполнения — как в этом году.
Помимо слабой реалистичности, проект бюджета можно назвать:
а) бюджетом проедания, поскольку он, по сути, не предусматривает поддержки развития экономики;
б) антисоциальным, поскольку в мизерной степени учитывает необходимость увеличения социальной поддержки граждан;
в) бюджетом военно-полицейского государства, поскольку доля расходов, выделяемых на военно-полицейские органы, является неадекватно большой и продолжает увеличиваться;
г) бюджетом заимствований, поскольку он предусматривает продолжение накопления долговой зависимости.
Акция протеста в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.04.2020
15 апреля, 08:00
Украина получила "бюджет победы над коронавирусом"
В ходе рассмотрения проекта в него, конечно же, будут внесены некоторые изменения, но они всерьез не коснутся ни одной из описанных характеристик.
В части макроэкономической базы авторы проекта опирались на довольно оптимистичный прогноз развития экономической ситуации на Украине, согласно которому падение реального ВВП не превысит 4,8 процента, а торговый баланс даже несколько улучшится благодаря опережающему падению импорта. В связи с тем, что продукты украинского экспорта упали в цене в значительно меньшей степени, нежели энергоносители, пока этот прогноз сбывается. Правда, на фоне рекордных объемов экспорта сельскохозяйственной продукции урожая прошлого года в первом полугодии. Что во втором полугодии маловероятно в силу не столь большого урожая. Но в целом примитивная украинская экономика действительно имеет все шансы упасть не так сильно, как более развитые экономики развитых стран — как раз в силу примитивности и низкой базы. Но интересно другое: авторы предполагают уже в 2021 году увидеть рост ВВП на 4,6 процента! При этом не закладывая никаких инструментов роста!
Порадовали и допущения, в рамках которых был сделан этот прогноз. К внутренним отнесена, например, "поддержка отечественного производства путем создания условий для развития украинской промышленности, ориентированной на производство высокотехнологичной продукции". Это притом что ни проект бюджета, ни другие законы подобной поддержки не предусматривают, а обязательства Украины перед МВФ, ЕС и так далее ее в принципе запрещают. К внешним — утверждение о том, что "Европа и США заложат фундамент для восстановления пошатнувшейся экономики и придачи росту большей устойчивости". Это на фоне восстанавливающегося Китая, который замедляет падение мировой экономики.
В целом доходы государственного бюджета запланированы на уровне 1061 миллиарда гривен, расходы — 1331 миллиарда. Рост к плану нынешнего года должен составить по доходам 9,4%, по расходам — 4,9%.
Здание ЦИК Украины - РИА Новости, 1920, 30.03.2020
30 марта, 15:03Распространение нового коронавируса
ЦИК Украины попросил Раду взвешенно подойти к урезанию бюджета выборов
Но не для всех статей расходов рост будет одинаковым. Например, стоимость обслуживания государственного долга вырастет с 141 миллиарда гривен в нынешнем году до 161 миллиарда в следующем, то есть на 14%. Расходы на погашение долга вырастут с 346 до 439 миллиардов гривен, то есть на 27%. Совокупно расходы на обслуживание и погашение долга составят 600 миллиардов гривен, или 57% доходной части бюджета. При этом занимать планируется еще больше — 702 миллиарда гривен. То есть долг продолжит расти внушительными темпами (девять процентов) и должен достигнуть 2,6 триллиона гривен.
Но это не единственное направление ускоренного роста. Военные расходы и расходы на репрессивный аппарат (многочисленные правоохранительные органы и суды) вырастут на девять процентов и достигнут 308 миллиардов гривен. Собственно, совокупно военно-полицейские расходы и расходы на обслуживание и погашение долга (908 миллиардов) лишь немного недотягивают до плана доходов (1061 миллиард). При этом расходы на Минобороны увеличивать не планируется — весь рост придется на внутренние репрессивные органы, что наглядно демонстрирует: украинские власти не столько опасаются того, что "Путин нападет", сколько рассчитывают держать в узде собственный народ.
Еще одно приоритетное направление расходов, которое лоббирует президент Зеленский и на котором немалые деньги зарабатывают его турецкие друзья, контролирующие фирму "Онур", — это дорожное строительство. Дороги это увлечение президента, правда, улучшает не сильно, но бюджеты осваивать позволяет вполне. В следующем году на это направление выделяется 72 миллиарда гривен, часть из которых, однако, уйдет западным кредиторам как оплата займов, выданных ранее под гарантии государства.
Под ускоренный рост расходов попали и сама Верховная рада (+12%), и Государственное управление делами, обслуживающее президента (+33%). Нашлись деньги для существенного увеличения финансирования так называемого института национальной памяти (+13%), уполномоченного по вопросам украинского языка (в народе — "шпрехенфюрера" — +28%) и, конечно же, для финансирования важнейшего из искусств — кино (+37%). Для кино придумали еще и льготный режим налогообложения.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2020
29 марта, 17:28Распространение нового коронавируса
На Украине хотят сократить расходы на спорт и кино из-за коронавируса
Но где-то же нужно было и сэкономить. Досталось программам поддержки реального сектора экономики — они практически обнулены. С 39,3 до 36,6 миллиарда гривен сокращены объемы субсидий для населения на оплату жилищно-коммунальных услуг — это на фоне растущего долга.
Прожиточный минимум с начала 2021 года не поменяется, оставшись на мизерном уровне — 2189 гривен. В середине года подрастет до 2294, а к декабрю — до 2393 гривен. А вот минимальная зарплата должна будет ракетой устремиться вверх уже с 1 января (рост с 5000 до 6000 гривен), а с середины года вырастет до 6500 гривен. Фокус в том, что к прожиточному минимуму привязаны социальные выплаты (в частности, минимальная зарплата первые полгода так и останется на уровне 1769 гривен, да и к концу года вырастет лишь до 1934 гривен), тогда как с минимальной зарплаты взимаются налоги и социальные взносы, а также начисляются фантастические зарплаты некоторым чиновникам.
Огромным вопросом остается, за счет чего, кроме упомянутых выше новых кредитов, будут финансироваться все эти "хотелки". План по сбору налога на доходы физических лиц увеличивается на 28 миллиардов, или 25%, — тут сомнений в успехе немного, электорат продолжат доить. Рента с тех, кто имеет доступ к ресурсам, вроде как и вырастет, но останется на очень скромном уровне (40 миллиардов гривен) — их трогать нельзя. Главный же рост запланирован в сборе НДС: внутри страны планируется собрать на 68% (!) больше, на таможне — на девять процентов. Качество сбора НДС внутри страны действительно несколько улучшилось после увольнения с должности главного налоговика представителя "соросят", но вряд ли это может дать скачкообразный рост. Тем более когда силовики, включая самого могущественного из них, продолжают контролировать схемы вброса фиктивного налогового кредита. При этом всякому очевидно: основные скрытые ресурсы в сборе НДС приходятся именно на серый импорт и контрабанду. Но с учетом прогнозируемого падения курса гривны и роста импорта выведение теневых потоков на таможне на свет божий определенно не планируется. Как, к слову, не планируется "обелять" и рынок спирта, который ушел в тень уже процентов на 70.
В конечном итоге сомнений в том, что и этот бюджет правительству придется кардинально переписывать, практически нет. Непонятно, правда, какому именно правительству. Нынешнему главное — протолкнуть документ через парламент хоть в каком-то виде, разумеется, с учетом собственных интересов. А будет ли сегодняшнее правительство заниматься его выполнением — это большой вопрос.
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2020
14 марта, 08:00
Стало ясно, кто содержит Украину и на какие деньги
38563213
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Верховная Рада УкраиныУкраинаАвторы
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