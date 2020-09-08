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https://ria.ru/20200908/ukraina-1576893559.html
МВФ поможет простым украинцам расплатиться за коммуналку
Несколько недель назад Верховная рада Украины собралась на внеочередное заседание и ратифицировала меморандум с Евросоюзом с унизительными, нарочито... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T08:00
2020-09-08T12:08
верховная рада украины
мвф
евросоюз
виктор янукович
авторы
мнение - авторы
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Несколько недель назад Верховная рада <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> собралась на внеочередное заседание и <a href="https://ria.ru/20200806/1575412040.html">ратифицировала меморандум с Евросоюзом</a> с унизительными, нарочито колониальными условиями — ради получения кредита всего на 1,2 миллиарда евро. Но на этом в вопросах закрепления колониального статуса и выполнения многочисленных требований "западных партнеров" украинские парламентарии останавливаться не собираются: "слуги народа" намереваются в сентябре толкать через парламент законопроект, выписанный под одно из многочисленных требований МВФ. Речь об обязательствах Украины, содержащихся в подпункте 27.е Меморандума об экономической и финансовой политике под названием "Реструктуризация долга и взыскание платежей". Принятие внесенного партией власти в рамках выполнения этого требования законопроекта может аукнуться многим малообеспеченным гражданам Украины, которые вряд ли хоть как-то ощутят получение от МВФ самого кредита.В упомянутом подпункте меморандума Украина обязалась рассмотреть вопросы "задолженности и платежной дисциплины домохозяйств, теплокоммунэнерго и облгазов для обеспечения беспрерывности получения газовых номинаций и стимулирования развития конкурентного рынка". И разработать адекватные инструменты для предприятия теплоснабжения, чтобы обеспечить взыскание платежей с домохозяйств, в том числе за счет более высоких штрафов и упрощения законодательства.Воплощением выполнения этих обязательств и стал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг".Проблема неплатежей за коммунальные услуги на Украине и правда серьезная. К 1 мая задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги превысила 63 миллиарда гривен и стабильно растет со времен так называемых реформ Яценюка, продолженных его преемниками. Стоит заметить, что эти реформы представляли собой кратное повышение стоимости услуг плюс некоторые формальные изменения, которые не повлияли ни на качество услуг, ни на набор поставщиков.Разумеется, неплатежи населения порождают неплатежи и по всей дальнейшей цепочке поставщиков. Домохозяйства не платят облгазам, те не платят "Нефтегазу", у "Нефтегаза" есть долги перед добывающими компаниями. Кстати, львиная доля задолженности либо прямо (за газ население задолжало 25,6 миллиарда), либо косвенно (за тепло и горячую воду долг составляет 20,5 миллиарда) связана именно с газом.Долгое время ситуацию усугублял еще и тот факт, что в 1996 году <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> запретила начислять пеню на задолженность по коммунальным платежам в связи с массовыми задержками в выплате заработных плат и пенсий. Это приводило к тому, что многие (и, как правило, не самые бедные) люди стали злоупотреблять накоплением задолженности. В дураках оказывались обязательные плательщики. Тем более что государство дважды производило легализацию неплатежей путем принятия законов о реструктуризации накопленной задолженности — без начисления каких-либо пеней или процентов, или какой-либо иной ответственности.Попытка вернуть начисление пени предпринималась в 2010-2011 годах при президенте <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Януковиче</a> — кстати, по требованию МВФ. Был даже принят соответствующий закон. Но в конечном счете ему не дали хода из-за нежелания дразнить электорат. Что, впрочем, Януковичу в итоге помогло мало.В 2018 году на электорат уже большого внимания никто не обращал и пеню при принятии нового закона о жилищно-коммунальных услугах все же вернули. Соответствующая норма вступила в силу с мая 2019-го. Но для начисления пени каждый из поставщиков услуг должен был перезаключить договоры с потребителями, что, конечно, сделать быстро невозможно. А в марте 2020 года в связи с пандемией и карантином действие нормы о возможности начисления пени снова приостановили до июля.Но тут подоспела новая кредитная линия от МВФ, и за дело взялись всерьез.Согласно продвигаемому в рамках обязательств законопроекту, накопленную домохозяйствами задолженность тоже предлагается реструктуризировать — на срок до 60 месяцев, в зависимости от ее суммы. Но теперь уже не на добровольной основе, как при прежних реструктуризациях, и с рядом интересных условий.Во-первых, оформить договор реструктуризации задолженности, а вместе с ним и тот самый новый договор с поставщиком о предоставлении услуг, должникам придется в течение месяца, иначе их ждут суровые кары, о которых скажем ниже. Но даже сама физическая возможность оформления этих договоров в столь короткий срок при огромном числе должников вызывает сомнения.Во-вторых, предполагается, что на период погашения реструктуризированной задолженности общая сумма платежей, которые вносятся потребителями на оплату текущих платежей и погашение долгов, не должна превышать 25% доходов, а для пенсионеров — 20%. Как это будет работать, если уже сейчас стоимость оплаты одного только тепла в однокомнатной квартире зачастую примерно равна размеру минимальной пенсии, которую получают половина пенсионеров, абсолютно непонятно. Очевидно, что задолженность будет только накапливаться. И постоянно сокращаемые объемы государственных субсидий малообеспеченным ситуацию кардинально не изменят. Зато понятно, что светит тем, кто реструктуризацию не оформит или начнет накапливать новые долги. Им адресован целый букет различных санкций. Во-первых, на задолженность будет начисляться пеня, предел которой установлен на уровне 100% суммы долга. Причем речь о перезаключении новых договоров уже, очевидно, не идет. Во-вторых, поставщики услуг смогут без уплаты судебного сбора оформить обращение в суд — судебная ветвь власти на Украине сумела пробить для себя немалые размеры судебного сбора, что сегодня служит серьезным сдерживающим фактором для подачи исков предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Меры же по взысканию задолженности по решению суда предполагаются самые суровые — задолженность по коммуналке будет приравнена к долгам по алиментам. Соответственно, исполнители (в том числе частные) получат право:— взыскивать задолженность до полного ее погашения — без применения срока давности;— удерживать до 50% зарплаты должника;— обращать взыскание на имущество должника — то есть прежде всего на его жилье.Причем обращать взыскание можно будет одновременно и на зарплату, и на имущество.Плюс к этому исполнитель до погашения задолженности должником сможет ограничивать его в праве:1) выезда за пределы Украины;2) управления транспортными средствами;3) пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим, холодным и травматическим оружием;4) охоты.При этом нужно понимать, что сегодня на Украине далеко не "преступные" домайданные времена, когда стоимость коммунальных услуг имела довольно скромные размеры, а накопление задолженности зачастую было связано с безнаказанностью. Сегодня тарифы коммунальных услуг таковы, что многие их реально не в состоянии оплатить. Поэтому малообеспеченным слоям украинского общества после принятия этого закона светит вполне реальная перспектива превращения в бомжей или как минимум резкого ухудшения условий проживания.
https://ria.ru/20190130/1550076369.html
https://radiosputnik.ria.ru/20190205/1550388005.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200627/1573550002.html
https://ria.ru/20190202/1550291539.html
https://ria.ru/20190118/1549569115.html
Зачем писать про Украину, если у российского пенсионера ПОЛОВИНА пенсии уходит на коммуналку! Если, конечно, пенсионер не депутат, и не сенатор!!!
112
Сергею Левченко и другим российским комментаторам Украина не дает покоя: все время пишут резко критические статьи. Если им верить, в Украине никогда не произошло 6ичего положительного. Как вы думаете, почему они пишут такие статьи?
96
42
РИА Новости
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Сергей Левченко
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Сергей Левченко
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Новости
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РИА Новости
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верховная рада украины, мвф, евросоюз, виктор янукович, авторы, мнение - авторы

МВФ поможет простым украинцам расплатиться за коммуналку

08:00 08.09.2020 (обновлено: 12:08 08.09.2020)
20588
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на улице Киева
Люди на улице Киева - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
Несколько недель назад Верховная рада Украины собралась на внеочередное заседание и ратифицировала меморандум с Евросоюзом с унизительными, нарочито колониальными условиями — ради получения кредита всего на 1,2 миллиарда евро. Но на этом в вопросах закрепления колониального статуса и выполнения многочисленных требований "западных партнеров" украинские парламентарии останавливаться не собираются: "слуги народа" намереваются в сентябре толкать через парламент законопроект, выписанный под одно из многочисленных требований МВФ. Речь об обязательствах Украины, содержащихся в подпункте 27.е Меморандума об экономической и финансовой политике под названием "Реструктуризация долга и взыскание платежей".
Принятие внесенного партией власти в рамках выполнения этого требования законопроекта может аукнуться многим малообеспеченным гражданам Украины, которые вряд ли хоть как-то ощутят получение от МВФ самого кредита.
В упомянутом подпункте меморандума Украина обязалась рассмотреть вопросы "задолженности и платежной дисциплины домохозяйств, теплокоммунэнерго и облгазов для обеспечения беспрерывности получения газовых номинаций и стимулирования развития конкурентного рынка". И разработать адекватные инструменты для предприятия теплоснабжения, чтобы обеспечить взыскание платежей с домохозяйств, в том числе за счет более высоких штрафов и упрощения законодательства.
Воплощением выполнения этих обязательств и стал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг".
Денежные купюры Украины на газовом счетчике - РИА Новости, 1920, 30.01.2019
30 января 2019, 08:00
Сейчас согреетесь: на Украине нашли способ взыскать долги населения за ЖКХ
Проблема неплатежей за коммунальные услуги на Украине и правда серьезная. К 1 мая задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги превысила 63 миллиарда гривен и стабильно растет со времен так называемых реформ Яценюка, продолженных его преемниками. Стоит заметить, что эти реформы представляли собой кратное повышение стоимости услуг плюс некоторые формальные изменения, которые не повлияли ни на качество услуг, ни на набор поставщиков.
Разумеется, неплатежи населения порождают неплатежи и по всей дальнейшей цепочке поставщиков. Домохозяйства не платят облгазам, те не платят "Нефтегазу", у "Нефтегаза" есть долги перед добывающими компаниями. Кстати, львиная доля задолженности либо прямо (за газ население задолжало 25,6 миллиарда), либо косвенно (за тепло и горячую воду долг составляет 20,5 миллиарда) связана именно с газом.
Долгое время ситуацию усугублял еще и тот факт, что в 1996 году Верховная рада запретила начислять пеню на задолженность по коммунальным платежам в связи с массовыми задержками в выплате заработных плат и пенсий. Это приводило к тому, что многие (и, как правило, не самые бедные) люди стали злоупотреблять накоплением задолженности. В дураках оказывались обязательные плательщики. Тем более что государство дважды производило легализацию неплатежей путем принятия законов о реструктуризации накопленной задолженности — без начисления каких-либо пеней или процентов, или какой-либо иной ответственности.
Участники акции против повышения тарифов ЖКХ в Киеве. 10 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 05.02.2019
5 февраля 2019, 09:06Сказано в эфире
"На краю пропасти". Политик об экономике Украины и субсидиях в сфере ЖКХВ Киеве раскрыли "разваливающий Украину миф" о субсидиях в сфере ЖКХ. Это – попытка власти подавить социальный бунт, считает глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
Попытка вернуть начисление пени предпринималась в 2010-2011 годах при президенте Януковиче — кстати, по требованию МВФ. Был даже принят соответствующий закон. Но в конечном счете ему не дали хода из-за нежелания дразнить электорат. Что, впрочем, Януковичу в итоге помогло мало.
В 2018 году на электорат уже большого внимания никто не обращал и пеню при принятии нового закона о жилищно-коммунальных услугах все же вернули. Соответствующая норма вступила в силу с мая 2019-го. Но для начисления пени каждый из поставщиков услуг должен был перезаключить договоры с потребителями, что, конечно, сделать быстро невозможно. А в марте 2020 года в связи с пандемией и карантином действие нормы о возможности начисления пени снова приостановили до июля.
Но тут подоспела новая кредитная линия от МВФ, и за дело взялись всерьез.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2020
27 июня, 10:31
"Тайное соглашение". В Раде заподозрили сговор между Украиной и МВФ
Согласно продвигаемому в рамках обязательств законопроекту, накопленную домохозяйствами задолженность тоже предлагается реструктуризировать — на срок до 60 месяцев, в зависимости от ее суммы. Но теперь уже не на добровольной основе, как при прежних реструктуризациях, и с рядом интересных условий.
Во-первых, оформить договор реструктуризации задолженности, а вместе с ним и тот самый новый договор с поставщиком о предоставлении услуг, должникам придется в течение месяца, иначе их ждут суровые кары, о которых скажем ниже. Но даже сама физическая возможность оформления этих договоров в столь короткий срок при огромном числе должников вызывает сомнения.
Во-вторых, предполагается, что на период погашения реструктуризированной задолженности общая сумма платежей, которые вносятся потребителями на оплату текущих платежей и погашение долгов, не должна превышать 25% доходов, а для пенсионеров — 20%. Как это будет работать, если уже сейчас стоимость оплаты одного только тепла в однокомнатной квартире зачастую примерно равна размеру минимальной пенсии, которую получают половина пенсионеров, абсолютно непонятно. Очевидно, что задолженность будет только накапливаться. И постоянно сокращаемые объемы государственных субсидий малообеспеченным ситуацию кардинально не изменят.
Зато понятно, что светит тем, кто реструктуризацию не оформит или начнет накапливать новые долги. Им адресован целый букет различных санкций.
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 02.02.2019
2 февраля 2019, 12:50
Медведчук рассказал о росте задолженности за ЖКУ на Украине
Во-первых, на задолженность будет начисляться пеня, предел которой установлен на уровне 100% суммы долга. Причем речь о перезаключении новых договоров уже, очевидно, не идет.
Во-вторых, поставщики услуг смогут без уплаты судебного сбора оформить обращение в суд — судебная ветвь власти на Украине сумела пробить для себя немалые размеры судебного сбора, что сегодня служит серьезным сдерживающим фактором для подачи исков предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Меры же по взысканию задолженности по решению суда предполагаются самые суровые — задолженность по коммуналке будет приравнена к долгам по алиментам. Соответственно, исполнители (в том числе частные) получат право:
— взыскивать задолженность до полного ее погашения — без применения срока давности;
— удерживать до 50% зарплаты должника;
— обращать взыскание на имущество должника — то есть прежде всего на его жилье.
Причем обращать взыскание можно будет одновременно и на зарплату, и на имущество.
Плюс к этому исполнитель до погашения задолженности должником сможет ограничивать его в праве:
1) выезда за пределы Украины;
2) управления транспортными средствами;
3) пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим, холодным и травматическим оружием;
4) охоты.
При этом нужно понимать, что сегодня на Украине далеко не "преступные" домайданные времена, когда стоимость коммунальных услуг имела довольно скромные размеры, а накопление задолженности зачастую было связано с безнаказанностью. Сегодня тарифы коммунальных услуг таковы, что многие их реально не в состоянии оплатить.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 18.01.2019
18 января 2019, 15:05
Стоимость газа на Украине за два года повысилась на 89%
Поэтому малообеспеченным слоям украинского общества после принятия этого закона светит вполне реальная перспектива превращения в бомжей или как минимум резкого ухудшения условий проживания.
157961156821
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Верховная Рада УкраиныМВФЕвросоюзВиктор ЯнуковичАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Зачем писать про Украину, если у российского пенсионера ПОЛОВИНА пенсии уходит на коммуналку! Если, конечно, пенсионер не депутат, и не сенатор!!!
8 сентября, 09:31
Евгений НестеровЕвгений Нестеров
29110378
Сергею Левченко и другим российским комментаторам Украина не дает покоя: все время пишут резко критические статьи. Если им верить, в Украине никогда не произошло 6ичего положительного. Как вы думаете, почему они пишут такие статьи?
8 сентября, 08:14
GGoldmakherv
6310086
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