Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты

На днях стало известно о новой порции обязательств, которые взяла на себя Украина в рамках получения так называемой макрофинансовой помощи Евросоюза.

Информация о том, что министр финансов Украины Сергей Марченко и новый глава Национального банка Кирилл Шевченко от имени украинского правительства подписали в Брюсселе меморандум с Евросоюзом о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро, появилась еще в конце июля. Но сам текст меморандума при этом предан огласке не был, соответственно, не были известны условия получения денег.

"Украинских новостях" . "Утечка" произошла лишь 3 августа — документ был опубликован в

Предполагается, что кредит будет выдаваться двумя траншами по 600 миллионов евро.

Первый должен поступить сразу после ратификации соглашения украинским парламентом, которая, предположительно, должна произойти в конце августа на внеочередной сессии. Второй — после выполнения условий.

Кредит довольно длинный (на 15 лет) и очень дешевый (под 0,125% годовых).

Но зарабатывать на раздаче кредитов можно не только прямо (через проценты и комиссии), но и косвенно — через продавливание своих интересов. Собственно, суть европейской "макрофинансовой помощи" именно в этом.

От такой помощи в долгосрочной перспективе ее получателю становится только хуже, тогда как "донор" получается профит.

Так будет и в этот раз.

Стоит сказать, что подобную макрофинансовую помощь от Евросоюза Украина ранее уже получала. Последний транш последнего пакета такой помощи был получен буквально в июне — в объеме 500 миллионов евро. А всего с 2014 года по подобным программам Украине было выделено 3,7 миллиарда евро.

Нынешний кредит выделяется Евросоюзом Украине из пакета экстренной помощи для десяти стран в рамках политики соседства и расширения в связи с пандемией. Общий объем пакета был утвержден Советом Евросоюза еще в мае и составит три миллиарда долларов. Доля Украины при этом будет наибольшей. Второе по величине кредитование должен получить Тунис (600 миллионов евро). Остальные получатели (Грузия, Молдавия и все балканские страны, не являющиеся членами ЕС, за исключением Сербии) ограничатся суммами в 100-150 миллионов.

Стоит добавить, что в случае с Украиной переговоры о предоставлении займа начались только после подписания Украиной меморандума с МВФ и получения финансирования по линии Фонда. Что по умолчанию означает: Евросоюз согласен с обязательствами, взятыми на себя Украиной в рамках меморандума с МВФ.

Деньги, выделяемые в рамках кредита, поступят Министерству финансов и пойдут на финансирование дефицита бюджета. То есть речь, разумеется, не идет о финансировании каких-то инвестиционных проектов или о чем-то подобном — речь идет о проедании этих денег.

Ну а теперь, собственно, об условиях, которые Украина должна выполнить за 12 месяцев, чтобы получить второй транш, ибо вся программа финансирования рассчитана на год.

Крайне трогательно выглядит забота Евросоюза о членах наблюдательных советов государственных предприятий, которым на время карантина на уровне закона зарплату ограничили 47 тысячами гривен. А ведь до этого эти уважаемые люди получали до полутора миллионов гривен в месяц. Некоторых из этих людей — с гражданством Украины и принадлежностью к гнезду Сороса — срочно обеспечили дополнительными грантами. Но идея-то заключается в том, что и за содержание местных соглядатаев-соросят, и за внешних надсмотрщиков должны платить аборигены. Причем сполна. И вот эта идея нашла свое отражение в обязательствах перед ЕС. Любопытно, что в июле президент Зеленский предпринимал попытку вернуть космические зарплаты членам наблюдательных советов, но выяснилось, что голосов на это в парламенте критически не хватает. Какими обходными путями планируют решать вопрос теперь — непонятно, но как-то будут решать.

Другое показательное условие — указание на то, что лекарства в рамках государственных закупок должны приобретаться через конкретную компанию — государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Разумеется, с "независимым" наблюдательным советом, в который по традиции войдут местные грантоеды из обслуги бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун и представители транснациональных фармацевтических компаний. Эти уж позаботятся о справедливой закупке лекарств и об их потребителях. Кстати, упоминание в меморандуме конкретной фирмы, через которую должны проходить закупки, выглядит совсем уж диким. Но в отношениях с Украиной европейские чиновники подобными мелочами не брезгуют.

Еще одно условие, отдающее трогательной заботой европейцев о своих меньших украинских братьях, в принципе, продублировано из меморандума с МВФ. Однако это все же не просто дублирование, а указание на его важность для европейцев — без его выполнения второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза не будет. Речь идет об обязательствах украинской власти дать потребителям возможность выбора поставщика газа и ввести рынок газа для населения, а на нем — тарифы, "отражающие расходы" поставщиков. То есть полностью отменить льготные цены. Интерес европейских компаний к такому рынку газа понятен — газ для промышленных потребителей на украинском рынке уже, как правило, существенно выше, чем, например, на немецком или голландском. Такая же ситуация после выполнения обязательств наверняка сложится и на рынке газа для населения.

Другое дублируемое из меморандума с МВФ обязательство касается реформы судебной системы. В частности, передачи ее под внешнее управление через создание подконтрольной иностранцам комиссии, которая будет проводить отбор судей. Разумеется, совпадение интересов ЕС и МВФ в этом вопросе ничуть не удивляет.

Озабочен Евросоюз и сохранением в руках коллективного Запада инструментов внешнего контроля, внедренных в украинское законодательство под соусом борьбы с коррупцией — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В новом меморандуме указано, что Украина обязуется "обеспечивать и укреплять политическую независимость и эффективную работу НАБУ и САП, в том числе путем:

— создания деполитизированной комиссии по отбору нового прокурора САП (полномочия нынешнего прокурора истекают в ноябре 2020 года); создания деполитизированной комиссии по отбору нового прокурора САП (полномочия нынешнего прокурора истекают в ноябре 2020 года); — внедрения автономной системы управления электронными делами НАБУ/САП". внедрения автономной системы управления электронными делами НАБУ/САП".

Руководители этих двух органов имеют нулевой результат работы в смысле посадок коррупционеров или взыскания каких-либо средств в бюджет, зато они исправно отчитываются послам G7 и, по сути, им подчиняются. Потому главу НАБУ украинским властям не удалось снять с занимаемой должности даже после подтверждения фактов коррупции с его стороны в соответствии с вступившим в силу судебным решением.

Остальные обязательства взяты Украиной, так сказать, в нагрузку к ключевым для ЕС, но даже они демонстрируют степень внешнего управления государством, это:

— реформа налоговых и таможенных органов, назначение их руководителей; реформа налоговых и таможенных органов, назначение их руководителей; — уравнивание в правах полномочий государственных и частных судебных исполнителей; уравнивание в правах полномочий государственных и частных судебных исполнителей; — расширение применения регистраторов расчетных операций; расширение применения регистраторов расчетных операций; — приход на смену налоговой милиции Бюро финансовых расследований. приход на смену налоговой милиции Бюро финансовых расследований.

В отличие от предыдущих меморандумов с ЕС, в этом нет обязательства Украины отменить мораторий на вывоз необработанной древесины. Но и этому есть объяснение: в ЕС убедились, что они могут продолжать ее покупать под видом дров, несмотря на мораторий. А проблемы аборигенов с вырубкой лесов или коррупцией в этом процессе европейцев явно волнуют мало.