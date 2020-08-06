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Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты
На днях стало известно о новой порции обязательств, которые взяла на себя Украина в рамках получения так называемой макрофинансовой помощи Евросоюза. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T08:00
европа
украина
авторы
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Людям дали кредит в миллиард долларов под 0.1 % на 15 лет . Но Кремлю надо все равно все очернить.
137
Кредит дали стране. На четких условиях. Об условиях предоставления статья. РФ при Ельцине тоже все выдавали кредиты.
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европа
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Сергей Левченко
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Сергей Левченко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575412401_0:309:3072:2037_1400x0_80_0_0_60fa107610dbb0ec8a7dfb111ff1ecb7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
европа, украина, авторы

Европа помогла Украине миллиардами под смешные проценты

08:00 06.08.2020
23516
© REUTERS / Francisco Seco/Pool Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
© REUTERS / Francisco Seco/Pool
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
На днях стало известно о новой порции обязательств, которые взяла на себя Украина в рамках получения так называемой макрофинансовой помощи Евросоюза.
Информация о том, что министр финансов Украины Сергей Марченко и новый глава Национального банка Кирилл Шевченко от имени украинского правительства подписали в Брюсселе меморандум с Евросоюзом о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро, появилась еще в конце июля. Но сам текст меморандума при этом предан огласке не был, соответственно, не были известны условия получения денег.
"Утечка" произошла лишь 3 августа — документ был опубликован в "Украинских новостях".
Предполагается, что кредит будет выдаваться двумя траншами по 600 миллионов евро.
Первый должен поступить сразу после ратификации соглашения украинским парламентом, которая, предположительно, должна произойти в конце августа на внеочередной сессии. Второй — после выполнения условий.
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Но зарабатывать на раздаче кредитов можно не только прямо (через проценты и комиссии), но и косвенно — через продавливание своих интересов. Собственно, суть европейской "макрофинансовой помощи" именно в этом.
От такой помощи в долгосрочной перспективе ее получателю становится только хуже, тогда как "донор" получается профит.
Так будет и в этот раз.
Стоит сказать, что подобную макрофинансовую помощь от Евросоюза Украина ранее уже получала. Последний транш последнего пакета такой помощи был получен буквально в июне — в объеме 500 миллионов евро. А всего с 2014 года по подобным программам Украине было выделено 3,7 миллиарда евро.
Нынешний кредит выделяется Евросоюзом Украине из пакета экстренной помощи для десяти стран в рамках политики соседства и расширения в связи с пандемией. Общий объем пакета был утвержден Советом Евросоюза еще в мае и составит три миллиарда долларов. Доля Украины при этом будет наибольшей. Второе по величине кредитование должен получить Тунис (600 миллионов евро). Остальные получатели (Грузия, Молдавия и все балканские страны, не являющиеся членами ЕС, за исключением Сербии) ограничатся суммами в 100-150 миллионов.
Стоит добавить, что в случае с Украиной переговоры о предоставлении займа начались только после подписания Украиной меморандума с МВФ и получения финансирования по линии Фонда. Что по умолчанию означает: Евросоюз согласен с обязательствами, взятыми на себя Украиной в рамках меморандума с МВФ.
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Деньги, выделяемые в рамках кредита, поступят Министерству финансов и пойдут на финансирование дефицита бюджета. То есть речь, разумеется, не идет о финансировании каких-то инвестиционных проектов или о чем-то подобном — речь идет о проедании этих денег.
Ну а теперь, собственно, об условиях, которые Украина должна выполнить за 12 месяцев, чтобы получить второй транш, ибо вся программа финансирования рассчитана на год.
Крайне трогательно выглядит забота Евросоюза о членах наблюдательных советов государственных предприятий, которым на время карантина на уровне закона зарплату ограничили 47 тысячами гривен. А ведь до этого эти уважаемые люди получали до полутора миллионов гривен в месяц. Некоторых из этих людей — с гражданством Украины и принадлежностью к гнезду Сороса — срочно обеспечили дополнительными грантами. Но идея-то заключается в том, что и за содержание местных соглядатаев-соросят, и за внешних надсмотрщиков должны платить аборигены. Причем сполна. И вот эта идея нашла свое отражение в обязательствах перед ЕС. Любопытно, что в июле президент Зеленский предпринимал попытку вернуть космические зарплаты членам наблюдательных советов, но выяснилось, что голосов на это в парламенте критически не хватает. Какими обходными путями планируют решать вопрос теперь — непонятно, но как-то будут решать.
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Другое показательное условие — указание на то, что лекарства в рамках государственных закупок должны приобретаться через конкретную компанию — государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Разумеется, с "независимым" наблюдательным советом, в который по традиции войдут местные грантоеды из обслуги бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун и представители транснациональных фармацевтических компаний. Эти уж позаботятся о справедливой закупке лекарств и об их потребителях. Кстати, упоминание в меморандуме конкретной фирмы, через которую должны проходить закупки, выглядит совсем уж диким. Но в отношениях с Украиной европейские чиновники подобными мелочами не брезгуют.
Еще одно условие, отдающее трогательной заботой европейцев о своих меньших украинских братьях, в принципе, продублировано из меморандума с МВФ. Однако это все же не просто дублирование, а указание на его важность для европейцев — без его выполнения второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза не будет. Речь идет об обязательствах украинской власти дать потребителям возможность выбора поставщика газа и ввести рынок газа для населения, а на нем — тарифы, "отражающие расходы" поставщиков. То есть полностью отменить льготные цены. Интерес европейских компаний к такому рынку газа понятен — газ для промышленных потребителей на украинском рынке уже, как правило, существенно выше, чем, например, на немецком или голландском. Такая же ситуация после выполнения обязательств наверняка сложится и на рынке газа для населения.
Другое дублируемое из меморандума с МВФ обязательство касается реформы судебной системы. В частности, передачи ее под внешнее управление через создание подконтрольной иностранцам комиссии, которая будет проводить отбор судей. Разумеется, совпадение интересов ЕС и МВФ в этом вопросе ничуть не удивляет.
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Озабочен Евросоюз и сохранением в руках коллективного Запада инструментов внешнего контроля, внедренных в украинское законодательство под соусом борьбы с коррупцией — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В новом меморандуме указано, что Украина обязуется "обеспечивать и укреплять политическую независимость и эффективную работу НАБУ и САП, в том числе путем:
создания деполитизированной комиссии по отбору нового прокурора САП (полномочия нынешнего прокурора истекают в ноябре 2020 года);
внедрения автономной системы управления электронными делами НАБУ/САП".
Руководители этих двух органов имеют нулевой результат работы в смысле посадок коррупционеров или взыскания каких-либо средств в бюджет, зато они исправно отчитываются послам G7 и, по сути, им подчиняются. Потому главу НАБУ украинским властям не удалось снять с занимаемой должности даже после подтверждения фактов коррупции с его стороны в соответствии с вступившим в силу судебным решением.
Остальные обязательства взяты Украиной, так сказать, в нагрузку к ключевым для ЕС, но даже они демонстрируют степень внешнего управления государством, это:
реформа налоговых и таможенных органов, назначение их руководителей;
уравнивание в правах полномочий государственных и частных судебных исполнителей;
расширение применения регистраторов расчетных операций;
приход на смену налоговой милиции Бюро финансовых расследований.
В отличие от предыдущих меморандумов с ЕС, в этом нет обязательства Украины отменить мораторий на вывоз необработанной древесины. Но и этому есть объяснение: в ЕС убедились, что они могут продолжать ее покупать под видом дров, несмотря на мораторий. А проблемы аборигенов с вырубкой лесов или коррупцией в этом процессе европейцев явно волнуют мало.
В целом же меморандум с ЕС, равно как и меморандум с МВФ, является документом, закрепляющим все большую колониальную зависимость Украины — на институциональном, правовом, финансовом и даже персональном уровнях.
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1281871120711
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ЕвропаУкраинаАвторы
Популярные комментарии
Людям дали кредит в миллиард долларов под 0.1 % на 15 лет . Но Кремлю надо все равно все очернить.
6 августа, 08:29
freizdorf
1511002109
Кредит дали стране. На четких условиях. Об условиях предоставления статья. РФ при Ельцине тоже все выдавали кредиты.
6 августа, 08:31
Эдик Камушкин
10141015
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