https://ria.ru/20210926/shutki-1751899116.html

Путин одной фразой остановил колкие шутки Жириновского и Миронова

Путин одной фразой остановил колкости Жириновского и Миронова

Путин одной фразой остановил колкие шутки Жириновского и Миронова

Президент России Владимир Путин в начале видеовстречи с главами прошедших в Госдуму партий одной репликой остановил обмен колкостями между лидером ЛДПР... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-26T18:58

2021-09-26T18:58

2021-09-27T00:14

политика

владимир жириновский

владимир путин

госдума рф

лдпр

сергей миронов

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в начале видеовстречи с главами прошедших в Госдуму партий одной репликой остановил обмен колкостями между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой "Справедливой России" Сергеем Мироновым. Видео канала "Россия 24" опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в телеграме.Путин зашел в кабинет и услышал отрывки беседы представителей партий. Жириновский заявил Миронову, что тому "нечего сказать", на что тот ответил, что "хорошо смеется тот, кто смеется последний"."Последний перед арестом, в камеру идет последний!" — ответил глава ЛДПР."Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой в принципе хороший", — обратился к нему Путин, подключившись к видеоконференции.Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По итогам голосования по партийным спискам в нижнюю палату парламента прошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" и "Новые люди".

https://ria.ru/20210909/pogloschenie-1749437891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир жириновский, владимир путин, госдума рф, лдпр, сергей миронов