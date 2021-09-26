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Путин одной фразой остановил колкие шутки Жириновского и Миронова
Путин одной фразой остановил колкости Жириновского и Миронова
Путин одной фразой остановил колкие шутки Жириновского и Миронова
Президент России Владимир Путин в начале видеовстречи с главами прошедших в Госдуму партий одной репликой остановил обмен колкостями между лидером ЛДПР... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-26T18:58
2021-09-27T00:14
политика
владимир жириновский
владимир путин
госдума рф
лдпр
сергей миронов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в начале видеовстречи с главами прошедших в Госдуму партий одной репликой остановил обмен колкостями между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой "Справедливой России" Сергеем Мироновым. Видео канала "Россия 24" опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в телеграме.Путин зашел в кабинет и услышал отрывки беседы представителей партий. Жириновский заявил Миронову, что тому "нечего сказать", на что тот ответил, что "хорошо смеется тот, кто смеется последний"."Последний перед арестом, в камеру идет последний!" — ответил глава ЛДПР."Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой в принципе хороший", — обратился к нему Путин, подключившись к видеоконференции.Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По итогам голосования по партийным спискам в нижнюю палату парламента прошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" и "Новые люди".
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политика, владимир жириновский, владимир путин, госдума рф, лдпр, сергей миронов
18:58 26.09.2021 (обновлено: 00:14 27.09.2021)
 
Путин одной фразой остановил колкие шутки Жириновского и Миронова

Путин назвал "мрачноватой" шутку лидера ЛДПР Жириновского о смехе перед арестом

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в начале видеовстречи с главами прошедших в Госдуму партий одной репликой остановил обмен колкостями между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой "Справедливой России" Сергеем Мироновым. Видео канала "Россия 24" опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в телеграме.
Путин зашел в кабинет и услышал отрывки беседы представителей партий. Жириновский заявил Миронову, что тому "нечего сказать", на что тот ответил, что "хорошо смеется тот, кто смеется последний".
"Последний перед арестом, в камеру идет последний!" — ответил глава ЛДПР.
"Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой в принципе хороший", — обратился к нему Путин, подключившись к видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По итогам голосования по партийным спискам в нижнюю палату парламента прошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" и "Новые люди".
 
ПолитикаВладимир ЖириновскийВладимир ПутинГосдума РФЛДПРСергей Миронов
 
 
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