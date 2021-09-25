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Белорусские военные вернулись домой после учений "Мирная миссия — 2021"

Белорусские военные вернулись домой после учений "Мирная миссия — 2021" - РИА Новости, 25.09.2021

Белорусские военные вернулись домой после учений "Мирная миссия — 2021"

Военнослужащие Белоруссии, принимавшие участие в международных антитеррористических учениях "Мирная миссия — 2021" на территории РФ, прибыли на аэродром в... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T09:27

2021-09-25T09:27

2021-09-25T09:27

безопасность

оренбургская область

узбекистан

россия

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МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Военнослужащие Белоруссии, принимавшие участие в международных антитеррористических учениях "Мирная миссия — 2021" на территории РФ, прибыли на аэродром в Минской области, сообщила в субботу пресс-служба минобороны республики."Белорусский воинский контингент, принимавший участие в международном антитеррористическом учении "Мирная миссия - 2021", прибыл на аэродром "Мачулищи". Учение проходило на полигоне Донгуз в Оренбургской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.По данным ведомства, действия белорусских военнослужащих высоко оценены руководством учения. "Отмечен высокий профессионализм, мобильность и четкое взаимодействие с коллегами из России, Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана", - говорится в сообщении.Учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия — 2021" проходили 20-24 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

оренбургская область

узбекистан

россия

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безопасность, оренбургская область, узбекистан, россия