Белорусские военные вернулись домой после учений "Мирная миссия — 2021" в России
На полигоне Донгуз в Оренбургской области стартовала активная фаза учений "Мирная миссия".
На полигоне Донгуз в Оренбургской области стартовала активная фаза учений "Мирная миссия".
В маневрах приняли участие военнослужащие из России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.
В маневрах приняли участие военнослужащие из России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.
Военнослужащие уничтожили группировку условных боевиков численностью 1200 человек.
Военнослужащие уничтожили группировку условных боевиков численностью 1200 человек.
Розыгрыш начался с действий авиации, которая уничтожила важные объекты противника.
Розыгрыш начался с действий авиации, которая уничтожила важные объекты противника.
Действия авиации поддержали расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и систем залпового огня "Град".
Действия авиации поддержали расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и систем залпового огня "Град".
Затем высадился десант и захватил выгодный рубеж для последующей атаки.
Затем высадился десант и захватил выгодный рубеж для последующей атаки.
Вертолеты Ми-8 заминировали фланги "противника", а средства ПВО "Тор", "Панцирь-С", "Тунгуска", "Стрела-10" и "Верба" отразили атаку дронов.
Вертолеты Ми-8 заминировали фланги "противника", а средства ПВО "Тор", "Панцирь-С", "Тунгуска", "Стрела-10" и "Верба" отразили атаку дронов.
Огнеметчики уничтожили технику "противника", саперы подорвали противотанковый ров, а специалисты радиационной, химической и биологической защиты создали "огненный вал".
Огнеметчики уничтожили технику "противника", саперы подорвали противотанковый ров, а специалисты радиационной, химической и биологической защиты создали "огненный вал".
Военнослужащие на антитеррористических учениях "Мирная миссия".
Военнослужащие на антитеррористических учениях "Мирная миссия".
Подавление каналов навигации беспилотников и радиосетей вражеской системы управления обеспечила российская маневренная группа радиоэлектронной борьбы.
Подавление каналов навигации беспилотников и радиосетей вражеской системы управления обеспечила российская маневренная группа радиоэлектронной борьбы.
Беспилотный летательный аппарат "Мерлин" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений "Мирная миссия — 2021".
Беспилотный летательный аппарат "Мерлин" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений "Мирная миссия — 2021".
Учения проходят 20-24 сентября под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.
Учения проходят 20-24 сентября под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.
Всего в "Мирной миссии — 2021" задействованы более 3,4 тысячи военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и техники.
Всего в "Мирной миссии — 2021" задействованы более 3,4 тысячи военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и техники.
На полигоне Донгуз в Оренбургской области стартовала активная фаза учений "Мирная миссия".
В маневрах приняли участие военнослужащие из России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.
Военнослужащие уничтожили группировку условных боевиков численностью 1200 человек.
Розыгрыш начался с действий авиации, которая уничтожила важные объекты противника.
Действия авиации поддержали расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и систем залпового огня "Град".
Затем высадился десант и захватил выгодный рубеж для последующей атаки.
Вертолеты Ми-8 заминировали фланги "противника", а средства ПВО "Тор", "Панцирь-С", "Тунгуска", "Стрела-10" и "Верба" отразили атаку дронов.
Огнеметчики уничтожили технику "противника", саперы подорвали противотанковый ров, а специалисты радиационной, химической и биологической защиты создали "огненный вал".
Военнослужащие на антитеррористических учениях "Мирная миссия".
Подавление каналов навигации беспилотников и радиосетей вражеской системы управления обеспечила российская маневренная группа радиоэлектронной борьбы.
Беспилотный летательный аппарат "Мерлин" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений "Мирная миссия — 2021".
Учения проходят 20-24 сентября под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.
Всего в "Мирной миссии — 2021" задействованы более 3,4 тысячи военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и техники.