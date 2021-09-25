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Белорусские военные вернулись домой после учений "Мирная миссия — 2021"
Белорусские военные вернулись домой после учений "Мирная миссия — 2021" - РИА Новости, 25.09.2021
Белорусские военные вернулись домой после учений "Мирная миссия — 2021"
Военнослужащие Белоруссии, принимавшие участие в международных антитеррористических учениях "Мирная миссия — 2021" на территории РФ, прибыли на аэродром в... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T09:27
2021-09-25T09:27
безопасность
оренбургская область
узбекистан
россия
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МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Военнослужащие Белоруссии, принимавшие участие в международных антитеррористических учениях "Мирная миссия — 2021" на территории РФ, прибыли на аэродром в Минской области, сообщила в субботу пресс-служба минобороны республики."Белорусский воинский контингент, принимавший участие в международном антитеррористическом учении "Мирная миссия - 2021", прибыл на аэродром "Мачулищи". Учение проходило на полигоне Донгуз в Оренбургской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.По данным ведомства, действия белорусских военнослужащих высоко оценены руководством учения. "Отмечен высокий профессионализм, мобильность и четкое взаимодействие с коллегами из России, Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана", - говорится в сообщении.Учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия — 2021" проходили 20-24 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области.
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безопасность, оренбургская область, узбекистан, россия
09:27 25.09.2021
 
Белорусские военные вернулись домой после учений "Мирная миссия — 2021"

Белорусские военные вернулись домой после учений "Мирная миссия — 2021" в России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" на антитеррористических учениях стран – членов ШОС "Мирная миссия – 2021" на полигоне "Донгузский" в Оренбургской области
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С на антитеррористических учениях стран – членов ШОС Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Военнослужащие Белоруссии, принимавшие участие в международных антитеррористических учениях "Мирная миссия — 2021" на территории РФ, прибыли на аэродром в Минской области, сообщила в субботу пресс-служба минобороны республики.
"Белорусский воинский контингент, принимавший участие в международном антитеррористическом учении "Мирная миссия - 2021", прибыл на аэродром "Мачулищи". Учение проходило на полигоне Донгуз в Оренбургской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.
По данным ведомства, действия белорусских военнослужащих высоко оценены руководством учения. "Отмечен высокий профессионализм, мобильность и четкое взаимодействие с коллегами из России, Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана", - говорится в сообщении.
Учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия — 2021" проходили 20-24 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области.
Огонь и "Град" против "боевиков": учения "Мирная миссия — 2021"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На полигоне Донгуз в Оренбургской области стартовала активная фаза учений "Мирная миссия".

Танк Т-72Б3 на антитеррористических учениях стран-членов ШОС Мирная миссия 2021 в Оренбургской области
1 из 13

На полигоне Донгуз в Оренбургской области стартовала активная фаза учений "Мирная миссия".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В маневрах приняли участие военнослужащие из России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.

Вертолеты Ми-24 на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области
2 из 13

В маневрах приняли участие военнослужащие из России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Военнослужащие уничтожили группировку условных боевиков численностью 1200 человек.

Военнослужащий на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области
3 из 13

Военнослужащие уничтожили группировку условных боевиков численностью 1200 человек.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Розыгрыш начался с действий авиации, которая уничтожила важные объекты противника.

Военнослужащие на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области
4 из 13

Розыгрыш начался с действий авиации, которая уничтожила важные объекты противника.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Действия авиации поддержали расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и систем залпового огня "Град".

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов ШОС Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области
5 из 13

Действия авиации поддержали расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и систем залпового огня "Град".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Затем высадился десант и захватил выгодный рубеж для последующей атаки.

Военнослужащие десантируются на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области
6 из 13

Затем высадился десант и захватил выгодный рубеж для последующей атаки.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Вертолеты Ми-8 заминировали фланги "противника", а средства ПВО "Тор", "Панцирь-С", "Тунгуска", "Стрела-10" и "Верба" отразили атаку дронов.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С на антитеррористических учениях стран – членов ШОС Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области
7 из 13

Вертолеты Ми-8 заминировали фланги "противника", а средства ПВО "Тор", "Панцирь-С", "Тунгуска", "Стрела-10" и "Верба" отразили атаку дронов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Огнеметчики уничтожили технику "противника", саперы подорвали противотанковый ров, а специалисты радиационной, химической и биологической защиты создали "огненный вал".

Военнослужащие на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов ШОС Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области
8 из 13

Огнеметчики уничтожили технику "противника", саперы подорвали противотанковый ров, а специалисты радиационной, химической и биологической защиты создали "огненный вал".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на антитеррористических учениях "Мирная миссия".

Военнослужащие на антитеррористических учениях стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области
9 из 13

Военнослужащие на антитеррористических учениях "Мирная миссия".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Подавление каналов навигации беспилотников и радиосетей вражеской системы управления обеспечила российская маневренная группа радиоэлектронной борьбы.

Зенитно-ракетный комплекс Бук-М2 на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов ШОС Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области
10 из 13

Подавление каналов навигации беспилотников и радиосетей вражеской системы управления обеспечила российская маневренная группа радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Беспилотный летательный аппарат "Мерлин" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений "Мирная миссия — 2021".

Беспилотный летательный аппарат Мерлин на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений стран – членов ШОС Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области
11 из 13

Беспилотный летательный аппарат "Мерлин" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений "Мирная миссия — 2021".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Учения проходят 20-24 сентября под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Выставка военной техники в рамках антитеррористических учений стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области
12 из 13

Учения проходят 20-24 сентября под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Всего в "Мирной миссии — 2021" задействованы более 3,4 тысячи военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и техники.

Государственные флаги во время антитеррористических учений стран – членов ШОС Мирная миссия – 2021 на полигоне Донгузский в Оренбургской области
13 из 13

Всего в "Мирной миссии — 2021" задействованы более 3,4 тысячи военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и техники.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 13

На полигоне Донгуз в Оренбургской области стартовала активная фаза учений "Мирная миссия".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 13

В маневрах приняли участие военнослужащие из России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 13

Военнослужащие уничтожили группировку условных боевиков численностью 1200 человек.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 13

Розыгрыш начался с действий авиации, которая уничтожила важные объекты противника.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 13

Действия авиации поддержали расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" и систем залпового огня "Град".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 13

Затем высадился десант и захватил выгодный рубеж для последующей атаки.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 13

Вертолеты Ми-8 заминировали фланги "противника", а средства ПВО "Тор", "Панцирь-С", "Тунгуска", "Стрела-10" и "Верба" отразили атаку дронов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 13

Огнеметчики уничтожили технику "противника", саперы подорвали противотанковый ров, а специалисты радиационной, химической и биологической защиты создали "огненный вал".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 13

Военнослужащие на антитеррористических учениях "Мирная миссия".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 13

Подавление каналов навигации беспилотников и радиосетей вражеской системы управления обеспечила российская маневренная группа радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 13

Беспилотный летательный аппарат "Мерлин" на выставке вооружений в рамках антитеррористических учений "Мирная миссия — 2021".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 13

Учения проходят 20-24 сентября под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 13

Всего в "Мирной миссии — 2021" задействованы более 3,4 тысячи военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и техники.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
 
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