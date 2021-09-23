https://ria.ru/20210923/ucheniya-1751458042.html

Огонь и "Град" против "боевиков": учения "Мирная миссия — 2021"

Огонь и "Град" против "боевиков": учения "Мирная миссия — 2021" - РИА Новости, 23.09.2021

Огонь и "Град" против "боевиков": учения "Мирная миссия — 2021"

На учениях "Мирная миссия — 2021" военнослужащие уничтожили крупную группировку условных боевиков и их технику. Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:47

2021-09-23T16:47

2021-09-23T18:19

фото

шос

ми-24

мирная миссия (военные учения)

"панцирь-с"

бук-м2

россия

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На учениях "Мирная миссия — 2021" военнослужащие уничтожили крупную группировку условных боевиков и их технику. Кадры маневров — в фотоленте Ria.ru.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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