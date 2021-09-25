https://ria.ru/20210925/shoubiznes-1751660319.html
Новости шоу-бизнеса: пенсия Пугачевой и внебрачный сын Крутого
Новости шоу-бизнеса: пенсия Пугачевой и внебрачный сын Крутого - РИА Новости, 25.09.2021
Новости шоу-бизнеса: пенсия Пугачевой и внебрачный сын Крутого
На этой неделе мир узнал, какая пенсия у Аллы Пугачевой, признал ли Игорь Крутой своего внебрачного сына, а также новые подробности семейных дел Полины... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T07:00
2021-09-25T07:00
2021-09-25T08:06
шоубиз
алла пугачева
игорь крутой
ольга бузова
полина гагарина
кристина орбакайте
лолита милявская
юлия самойлова
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Роман Харрасов. На этой неделе мир узнал, какая пенсия у Аллы Пугачевой, признал ли Игорь Крутой своего внебрачного сына, а также новые подробности семейных дел Полины Гагариной, Татьяны Булановой и экс-супруги Прохора Шаляпина Ларисы Копенкиной. Подробности – в материале РИА Новости. На что живет Примадонна: пенсия Аллы ПугачевойЛолита на днях объявила размер пенсии Аллы Пугачевой. Со всеми надбавками за звания и регалии получает 46 тысяч рублей. При среднем пособии в России в 15 тысяч. Однако далее, конечно, начались спекуляции на эту тему. Например, критик Сергей Соседова откуда-то знает, что Примадонна получает ежемесячно минимум 53 тысячи рублей. Видимо, общественности остается ждать, когда Алла Борисовна покажет справку из пенсионного фонда. Но точно известно, сколько Пугачева отдала денег Юлии Самойловой за песню для Кристины Орбакайте. Сложная схема, но главное здесь сумма. Участница Евровидения-2018 отметила, что Примадонна заплатила ей сто тысяч рублей. По словам Самойловой, это средняя сумма за такие песни. Мы подождем еще пять лет: Воля попросил Бузову отметить ее концертОльга Бузова готовит свое юбилейное шоу "Вот она я". Но разве отмечают пятилетие музыкальной деятельности? На этот вопрос в лицо Ольге ответил Павел Воля: "Нет". Потому что юбилеями считаются круглые даты с нулями – 10, 20 лет, например. В связи с чем комик отметил, что люди готовы подождать еще пять лет до сольного концерта певицы. Однако при этом, конечно, Бузова ничего отменять не собирается и бурно готовится к своему бенефису. И даже больше!Она хочет выступить с оркестром. Правда, не на своем сольнике, а на ТВ-шоу "Дуэты". Не известно, какую песню выбрала артистка, а также то, будет ли она исполнять ее вживую. Внебрачные дети: Крутой предложил сыну сдать ДНККомпозитор Игорь Крутой впервые высказался о внебрачном сыне. Яков сам связался с отцом и попросил о встрече. Вот только именитый композитор не торопится видеться с молодым человеком. Игорь Яковлевич поставил условие. Тусовка шоу-бизнеса и простые обыватели теперь ждут продолжения истории. Наверное, оно будет. Помнится, публичные ДНК-тесты любят делать в шоу у Андрея Малахова.Семейные страсти: экс Гагариной подал на нее в суд, а Копенкина снова выходит замужБывший муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков подал на нее в суд. Он хочет добиться официальных встреч с детьми.Однако с певицей в браке у них родилась только дочь Мия. Но Исхаков принимал участие и в воспитании сына Гагариной от первого брака – Андрея. Поэтому фотограф хочет в судебном порядке установить график встреч с обоими детьми. Но не все так плохо в семьях звезд. Например, Лариса Копенкина снова выходит замуж. Женихом стал Василий Райский. Он занимается криптовалютой.Кстати, ее бывший Прохор Шаляпин сейчас в Москве, а его новоиспеченная супруга в США борется с коронавирусом. Будет ли он на свадьбе? А вот Татьяна Буланова хранит в тайне подробности своей личной жизни. И на днях певица объяснила, почему решила не откровенничать с прессой. В свою очередь певица Адель наконец-то подтвердила роман со спортивным агентом Ричем Полом. Звезда выложила совместную фотографию в Instagram, сопроводив ее смайликом в виде сердца.
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https://ria.ru/20210921/gagarina-1751086779.html
https://ria.ru/20210921/kopenkina-1751193348.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алла пугачева, игорь крутой, ольга бузова, полина гагарина, кристина орбакайте, лолита милявская, юлия самойлова, прохор шаляпин
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Роман Харрасов. На этой неделе мир узнал, какая пенсия у Аллы Пугачевой, признал ли Игорь Крутой своего внебрачного сына, а также новые подробности семейных дел Полины Гагариной, Татьяны Булановой и экс-супруги Прохора Шаляпина Ларисы Копенкиной. Подробности – в материале РИА Новости.
На что живет Примадонна: пенсия Аллы Пугачевой
Лолита на днях объявила размер пенсии Аллы Пугачевой. Со всеми надбавками за звания и регалии получает 46 тысяч рублей. При среднем пособии в России в 15 тысяч.
"У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, она мне говорила… как у народной артистки! У меня, как у заслуженной, 23 тысячи, потому что ИП, налоги…", – сказала Лолита.
Однако далее, конечно, начались спекуляции на эту тему. Например, критик Сергей Соседова откуда-то знает, что Примадонна получает ежемесячно минимум 53 тысячи рублей.
Видимо, общественности остается ждать, когда Алла Борисовна покажет справку из пенсионного фонда.
Но точно известно, сколько Пугачева отдала
денег Юлии Самойловой за песню для Кристины Орбакайте. Сложная схема, но главное здесь сумма.
Участница Евровидения-2018 отметила, что Примадонна заплатила ей сто тысяч рублей. По словам Самойловой, это средняя сумма за такие песни.
Мы подождем еще пять лет: Воля попросил Бузову отметить ее концерт
Ольга Бузова готовит
свое юбилейное шоу "Вот она я". Но разве отмечают пятилетие музыкальной деятельности? На этот вопрос в лицо Ольге ответил Павел Воля: "Нет". Потому что юбилеями считаются круглые даты с нулями – 10, 20 лет, например.
В связи с чем комик отметил, что люди готовы подождать еще пять лет до сольного концерта певицы.
Однако при этом, конечно, Бузова ничего отменять не собирается и бурно готовится к своему бенефису. И даже больше!
Она хочет
выступить с оркестром. Правда, не на своем сольнике, а на ТВ-шоу "Дуэты". Не известно, какую песню выбрала артистка, а также то, будет ли она исполнять ее вживую.
Внебрачные дети: Крутой предложил сыну сдать ДНК
Композитор Игорь Крутой впервые высказался
о внебрачном сыне. Яков сам связался с отцом и попросил о встрече. Вот только именитый композитор не торопится видеться с молодым человеком. Игорь Яковлевич поставил условие.
"Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом по итогам этого анализа решим, встретимся мы или нет", – рассказал Крутой.
Тусовка шоу-бизнеса и простые обыватели теперь ждут продолжения истории. Наверное, оно будет. Помнится, публичные ДНК-тесты любят делать в шоу у Андрея Малахова.
Семейные страсти: экс Гагариной подал на нее в суд, а Копенкина снова выходит замуж
Бывший муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков подал на нее в суд. Он хочет добиться официальных встреч с детьми.
Однако с певицей в браке у них родилась только дочь Мия. Но Исхаков принимал участие и в воспитании сына Гагариной от первого брака – Андрея. Поэтому фотограф хочет в судебном порядке установить график встреч с обоими детьми.
Но не все так плохо в семьях звезд. Например, Лариса Копенкина снова выходит
замуж. Женихом стал Василий Райский. Он занимается криптовалютой.
Кстати, ее бывший Прохор Шаляпин сейчас в Москве, а его новоиспеченная супруга в США борется с коронавирусом. Будет ли он на свадьбе?
А вот Татьяна Буланова хранит в тайне подробности своей личной жизни. И на днях певица объяснила
, почему решила не откровенничать с прессой.
"Наши отношения присутствуют и длятся. Большего не рассказываю из обычного женского суеверия — счастье любит тишину. Вот если мы оформим наш союз официально, тогда поделюсь какими-то подробностями. А пока нет какого-то весомого этапа, нечего об этом и распространяться", – отметила Татьяна.
В свою очередь певица Адель наконец-то подтвердила роман со спортивным агентом Ричем Полом. Звезда выложила
совместную фотографию в Instagram, сопроводив ее смайликом в виде сердца.