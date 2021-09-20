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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210920/samoylova-1750929376.html
Самойлова назвала стоимость песни для Пугачевой
Самойлова назвала стоимость песни для Пугачевой - РИА Новости, 20.09.2021
Самойлова назвала стоимость песни для Пугачевой
Певица Юлия Самойлова в передаче "Звезды сошлись" раскрыла стоимость песни, которую Алла Пугачева купила у нее для Кристины Орбакайте. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:35
2021-09-20T12:35
шоубиз
алла пугачева
кристина орбакайте
евровидение
юлия самойлова
знаменитости
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова в передаче "Звезды сошлись" раскрыла стоимость песни, которую Алла Пугачева купила у нее для Кристины Орбакайте.Она отметила, что машину на такие деньги не купишь, но это неплохое подспорье в отсутствие выступлений. Сейчас артистка почти не дает концертов.Юлия известна по участию в Евровидении. Она должна была представлять Россию на конкурсе в 2017 году, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны. Певица стала представителем РФ на следующем конкурсе, но в итоге не смогла пройти в финал.
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алла пугачева, кристина орбакайте, евровидение, юлия самойлова, знаменитости
12:35 20.09.2021
 

Самойлова назвала стоимость песни для Пугачевой

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Юлия Самойлова во время репетиции второго полуфинала конкурса "Евровидения-2018". 9 мая 2018
Певица Юлия Самойлова во время репетиции второго полуфинала конкурса Евровидения-2018. 9 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова в передаче "Звезды сошлись" раскрыла стоимость песни, которую Алла Пугачева купила у нее для Кристины Орбакайте.

"Пугачева купила у меня композицию для своей дочери Кристины Орбакайте. Ей она понравилась. Сто тысяч рублей я получила. Мои песни стоят именно такую сумму и даже порой выше", – сказала Юли.

Она отметила, что машину на такие деньги не купишь, но это неплохое подспорье в отсутствие выступлений. Сейчас артистка почти не дает концертов.

"У меня был контракт, а теперь его нет. Без контракта тяжело в мире шоу-бизнеса выживать. Максимум раз в месяц выступаю. Негусто, конечно. Сейчас даже автографы не просят", – добавила Самойлова.

Юлия известна по участию в Евровидении. Она должна была представлять Россию на конкурсе в 2017 году, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны. Певица стала представителем РФ на следующем конкурсе, но в итоге не смогла пройти в финал.
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ШоубизАлла ПугачеваКристина ОрбакайтеЕвровидениеЮлия СамойловаЗнаменитости
 
 
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