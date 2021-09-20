Самойлова назвала стоимость песни для Пугачевой
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Юлия Самойлова во время репетиции второго полуфинала конкурса "Евровидения-2018". 9 мая 2018
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова в передаче "Звезды сошлись" раскрыла стоимость песни, которую Алла Пугачева купила у нее для Кристины Орбакайте.
"Пугачева купила у меня композицию для своей дочери Кристины Орбакайте. Ей она понравилась. Сто тысяч рублей я получила. Мои песни стоят именно такую сумму и даже порой выше", – сказала Юли.
Она отметила, что машину на такие деньги не купишь, но это неплохое подспорье в отсутствие выступлений. Сейчас артистка почти не дает концертов.
"У меня был контракт, а теперь его нет. Без контракта тяжело в мире шоу-бизнеса выживать. Максимум раз в месяц выступаю. Негусто, конечно. Сейчас даже автографы не просят", – добавила Самойлова.
Юлия известна по участию в Евровидении. Она должна была представлять Россию на конкурсе в 2017 году, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны. Певица стала представителем РФ на следующем конкурсе, но в итоге не смогла пройти в финал.