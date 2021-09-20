https://ria.ru/20210920/samoylova-1750929376.html

Самойлова назвала стоимость песни для Пугачевой

Самойлова назвала стоимость песни для Пугачевой - РИА Новости, 20.09.2021

Самойлова назвала стоимость песни для Пугачевой

Певица Юлия Самойлова в передаче "Звезды сошлись" раскрыла стоимость песни, которую Алла Пугачева купила у нее для Кристины Орбакайте. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:35

2021-09-20T12:35

2021-09-20T12:35

шоубиз

алла пугачева

кристина орбакайте

евровидение

юлия самойлова

знаменитости

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова в передаче "Звезды сошлись" раскрыла стоимость песни, которую Алла Пугачева купила у нее для Кристины Орбакайте.Она отметила, что машину на такие деньги не купишь, но это неплохое подспорье в отсутствие выступлений. Сейчас артистка почти не дает концертов.Юлия известна по участию в Евровидении. Она должна была представлять Россию на конкурсе в 2017 году, однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны. Певица стала представителем РФ на следующем конкурсе, но в итоге не смогла пройти в финал.

https://ria.ru/20210907/krasnov-1749014323.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла пугачева, кристина орбакайте, евровидение, юлия самойлова, знаменитости