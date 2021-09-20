Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210920/bulanova-1751031025.html
Буланова объяснила отсутствие подробностей про нового избранника
Буланова объяснила отсутствие подробностей про нового избранника - РИА Новости, 20.09.2021
Буланова объяснила отсутствие подробностей про нового избранника
Певица Татьяна Буланова в интервью Wday объяснила, почему редко делится подробностями про нового возлюбленного. Оказалось, что дело в обычном женском суеверии. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:58
2021-09-20T18:58
шоубиз
любовь
татьяна буланова
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570129470_0:0:2819:1587_1920x0_80_0_0_8acec4c44645844d6122373ccc8805a2.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова в интервью Wday объяснила, почему редко делится подробностями про нового возлюбленного. Оказалось, что дело в обычном женском суеверии.Звезда добавила, что в последнее время в медийном пространстве много пиар-романов, в которых артисты играют на публику. Такие четко спланированные отношения бывает очень сложно отличить от настоящих чувств. Однако в жизни Татьяны никогда не было похожих придуманных историй.Ранее звезда все же призналась, что ее новым избранником стал бывший теннисист Валерий Руднев. Он младше артистки на 19 лет.
https://ria.ru/20210816/vybory-1745968504.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570129470_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_94f53fc275233d10643e2a50cd97cf3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
любовь, татьяна буланова, знаменитости
18:58 20.09.2021
 

Буланова объяснила отсутствие подробностей про нового избранника

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова в интервью Wday объяснила, почему редко делится подробностями про нового возлюбленного. Оказалось, что дело в обычном женском суеверии.

"Наши отношения присутствуют и длятся. Большего не рассказываю из обычного женского суеверия — счастье любит тишину. Вот если мы оформим наш союз официально, тогда поделюсь какими-то подробностями. А пока нет какого-то весомого этапа, нечего об этом и распространяться", – отметила Татьяна.

Звезда добавила, что в последнее время в медийном пространстве много пиар-романов, в которых артисты играют на публику. Такие четко спланированные отношения бывает очень сложно отличить от настоящих чувств. Однако в жизни Татьяны никогда не было похожих придуманных историй.

"Я люблю настоящую жизнь. В моей личной жизни ничего не было ради пиара", – заключила Буланова.

Ранее звезда все же призналась, что ее новым избранником стал бывший теннисист Валерий Руднев. Он младше артистки на 19 лет.
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 17:46
Буланова подала в суд из-за отказа в регистрации на выборах в заксобрание
 
ШоубизЛюбовьТатьяна БулановаЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как правильно выбирать онлайн-курсы
Лента новостейМолния