https://ria.ru/20210920/bulanova-1751031025.html

Буланова объяснила отсутствие подробностей про нового избранника

Буланова объяснила отсутствие подробностей про нового избранника - РИА Новости, 20.09.2021

Буланова объяснила отсутствие подробностей про нового избранника

Певица Татьяна Буланова в интервью Wday объяснила, почему редко делится подробностями про нового возлюбленного. Оказалось, что дело в обычном женском суеверии. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:58

2021-09-20T18:58

2021-09-20T18:58

шоубиз

любовь

татьяна буланова

знаменитости

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова в интервью Wday объяснила, почему редко делится подробностями про нового возлюбленного. Оказалось, что дело в обычном женском суеверии.Звезда добавила, что в последнее время в медийном пространстве много пиар-романов, в которых артисты играют на публику. Такие четко спланированные отношения бывает очень сложно отличить от настоящих чувств. Однако в жизни Татьяны никогда не было похожих придуманных историй.Ранее звезда все же призналась, что ее новым избранником стал бывший теннисист Валерий Руднев. Он младше артистки на 19 лет.

https://ria.ru/20210816/vybory-1745968504.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь, татьяна буланова, знаменитости