https://ria.ru/20210920/bulanova-1751031025.html
Буланова объяснила отсутствие подробностей про нового избранника
Буланова объяснила отсутствие подробностей про нового избранника - РИА Новости, 20.09.2021
Буланова объяснила отсутствие подробностей про нового избранника
Певица Татьяна Буланова в интервью Wday объяснила, почему редко делится подробностями про нового возлюбленного. Оказалось, что дело в обычном женском суеверии. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:58
2021-09-20T18:58
2021-09-20T18:58
шоубиз
любовь
татьяна буланова
знаменитости
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певица Татьяна Буланова в интервью Wday объяснила, почему редко делится подробностями про нового возлюбленного. Оказалось, что дело в обычном женском суеверии.Звезда добавила, что в последнее время в медийном пространстве много пиар-романов, в которых артисты играют на публику. Такие четко спланированные отношения бывает очень сложно отличить от настоящих чувств. Однако в жизни Татьяны никогда не было похожих придуманных историй.Ранее звезда все же призналась, что ее новым избранником стал бывший теннисист Валерий Руднев. Он младше артистки на 19 лет.
https://ria.ru/20210816/vybory-1745968504.html
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любовь, татьяна буланова, знаменитости